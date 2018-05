Bradesco, Santander e empresas recrutam em feira grátis com 7 mil vagas

São Paulo – Quer começar a carreira e não encontra uma oportunidade? Você não está sozinho: 70% dos jovens afirmam que está difícil encontrar vagas de estágio e emprego, de acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Participaram do levantamento 1,9 mil estudantes do estado de São Paulo, cadastrados na base do CIEE.

A principal dificuldade apontada é justamente achar a tão desejada oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Muitos dos jovens entrevistados disseram que não sabem nem como procurar trabalho.Para 45% dos universitários, conseguir uma vaga em sua área de interesse também é um desafio.

Se você se identificou com esses dados, a 21ª Feira do Estudante – Expo CIEE pode ajudar com o problema. A maior feira da América Latina focada em inclusão e capacitação de jovens para o mercado começa nesta sexta-feira, 25, e terá a oferta de 7 mil vagas de estágio e aprendiz.

Durante os três dias do evento ocorrerão mais de 100 palestras com especialistas, como a coach Adriana Cubas, que possui um canal no YouTube sobre desenvolvimento pessoal e profissional, e Eduardo Alvarenga, presidente do Elemidia SA.

O conteúdo transmitido durante a feita promete ser útil para os jovens interessados em entender quais são as habilidades mais demandas pelas empresas atualmente. De acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva, a falta de competências é um entrave para a estreia profissional: 81% dos estagiários e aprendizes disseram que as empresas exigem qualificações demais de quem está começando a carreira.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site da CIEE. A expectativa é de um público recorde de 80 mil pessoas.

No espaço do Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, os visitantes poderão conversar com expositores de diversas empresas, faculdades e universidades. Bradesco, Bodytech, Cinemark, Grupo Sapore, Santander estão entre as dezenas de empresas confirmadas. Senac, Senai, Sesi também vão participar, além de faculdades como, por exemplo, FMU, Fecap Unip, Unisa e Faculdade Santa Marcelina.

A feira também terá atrações culturais e musicais, aulas de dança, uma unidade móvel de nanotecnologia do Sesi/Senai e uma arena de jogos da Saga Games. Além disso, será realizado pela primeira vez um hackathon, desafio de tecnologia para criar um aplicativo.

Serviço

Local: Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera – São Paulo

Datas: 25 a 27 de maio, das 9h às 19h

Inscrições: evento gratuito e inscrições pelo site