Evento grátis terá indicação de caminhos para estudo e trabalho no Canadá

São Paulo – Representantes de instituições de ensino do Canadá e especialistas em negócios, empregabilidade e imigração estarão reunidos na EXPOCANADA hoje, dia 19, no Rio de Janeiro, domingo, dia 20, em Santo André, no ABC Paulista e dia 22 em São José dos Campos (SP).

Voltado para interessados em estudo e trabalho no Canadá, o evento dá a possibilidade de contato direto com as escolas técnicas, os colleges. Também estão previstos ciclo de palestras sobre o desenvolvimento profissional, graduação e especialização, empregos, trabalhos, sucesso e mercado imobiliário no país.

Para quem quer se mudar de vez para o Canadá, Ed Santos, diretor de operações da Canadá Intercâmbio, empresa canadense especializada em intercâmbio e imigração, dará consultoria sobre quem quiser saber mais sobre o funcionamento do processo imigratório.

Federação de Negócios Brasil-Canadá, Niagara College Canada, Sheridan College, Seneca College, Conestoga College,Fanshawe College, Humber e Vancouver International College são algumas das instituições confirmadas.

Sérgio Frias, vice-presidente da Bombardier, é um dos palestrantes e vai falar sobre as oportunidades profissionais por lá. Clark Hortsing, vice-presidente da seguradora Guard Me, vai falar sobre mercado de saúde para estudantes internacionais e potenciais imigrantes.

As inscrições gratuitas devem ser realizadas previamente pelo site da EXPOCANADA.

SERVIÇO

Rio de Janeiro (RJ)

Dia: 19 de maio de 2018

Hora: 11h às 19h

Local: Novotel

Endereço: Condomínio do Edifício Praia de Botafogo, 330

Santo André , no ABC Paulista

Dia: 20 de maio de 2018

Hora: 14h às 20h

Local: Hilton Garden Inn

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 279 – Homero Thon Santo André/SP

São José dos Campos (SP)

Dia: 22 de maio de 2018

Hora: 17h às 20h

Local: Shopping Colinas

Endereço: Av. São João, 2200 – Jd. Colinas – São José dos Campos/SP