São Paulo – “Três mulheres trabalhando juntas é difícil de lidar”, disse Jóia Bergamo, à frente do escritório de arquitetura e design de interiores Jóia Bergamo.

A declaração foi dada durante um evento sobre empoderamento feminino nos setores imobiliário e de construção civil, promovido pela Atlas Schindler, fabricante suíça de elevadores, escadas e esteiras rolantes, nesta terça-feira (18), em São Paulo.

O propósito do encontro era a assinatura por parte da multinacional da carta de adesão aos “Princípios de empoderamento das mulheres”, projeto da ONU Mulheres e do Pacto Global das Nações Unidas que visa promover a equidade de gênero em atividades sociais e econômicas.

Durante o debate, outros clichês chamaram atenção. “Não precisamos partir para o feminismo, para o exagero, para termos equidade de gêneros”; “A mulher completa o homem”; “Meus filhos encaram que é normal uma mãe trabalhar”; “Há quatro anos as mulheres saíram de casa e começaram a trabalhar”. Diante das frases, pessoas da plateia se mostraram incomodadas. Houve quem deixasse o local.

No palco, além de Jóia, estavam Marici Santos, diretora de serviços e modernização da Atlas Schindler, Eduardo Zangari, engenheiro civil e diretor da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC-SP), Gabriella Spinola, diretora do setor de compras da Accor, e Iná Quintas, sócia e diretora técnica da construtora e incorporadora Vértice.

Apesar de ser um evento para debater a promoção da diversidade, três dos debatedores disseram não ter políticas ativas que estimulem a representatividade de grupos minoritários em suas empresas. Para eles, é preciso contratar os melhores profissionais, independente do gênero, da cor ou orientação sexual.

Entre os convidados, estava Theo van der Loo, ex-CEO da Bayer. Conhecido por defender questões raciais e de gênero no mundo corporativo, o executivo pediu a palavra. Da plateia, ponderou que estavam sendo discutidas questões como cotas raciais, mas nenhum dos debatedores ali era negro. “A ausência dessas pessoas aqui não é porque não existem negros qualificados. Eu mesmo poderia indicar alguns para esse debate.”

Em resposta ao executivo, Márcia Pretti, gerente de contabilidade e coordenadora do Comitê de Diversidade & Inclusão da Atlas Schindler que mediava o debate, disse que erros fazem parte do processo de construção de políticas de igualdade.

Por telefone, van der Loo conversou com a VOCÊ S/A sobre o encontro. Ele lamenta o fato de, em geral, apenas homens brancos palestrarem. “Não é proposital. Pessoas privilegiadas acham que está tudo ótimo. Já os que sofrem têm outra visão.”

Sobre as declarações controversas, ele atenuou, dizendo que é preciso estar atento em como se posicionar sobre causas delicadas. “Devemos ter um comportamento adequado. Muitas vezes, as pessoas não se dão conta, falam no automático. Quando você se coloca no lugar do outro, você se dá conta da sua realidade”.

O debate estava previsto para acabar 11h30, mas terminou meia hora antes. Procurada, a assessoria da Atlas Schindler afirmou não ter, até a publicação dessa matéria, nenhum porta-voz disponível para falar sobre o assunto.

Em comunicado enviado à imprensa, Carlos Augusto Júnior, diretor de RH e de pessoas da Atlas Schindler lembrou da importância de eventos para estimular o debate sobre diversidade. “Em um país como o Brasil, que deve levar mais de nove décadas para que mulheres se igualem aos homens, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, estimular debates como este e se comprometer com o empoderamento feminino no ambiente corporativo é fundamental para que possamos melhorar este cenário e atuarmos como agentes ativos de um futuro mais igualitário, que possa ser desfrutado por homens e mulheres”, afirmou o executivo, em nota.

*Estagiária sob supervisão de Elisa Tozzi

Assine a newsletter da Você S/A neste link