Evento de 24 horas trará sabedoria de grandes executivos para sua carreira

Não são só os artistas que estão se mobilizando para organizar eventos online grandiosos: o Grupo da Companhia de Talentos vai realizar a “Maior Live de Carreira do Mundo” com 24 horas de conteúdo sobre o mundo profissional distribuído entre os dias 22 e 23 de abril.

Trazendo executivos de empresas como Unilever, PwC, Next, Cargill, Burger King, Itaú, Suzano, McKinsey e Embraer, o objetivo da maratona é trazer conteúdos relevantes para navegar o mercado de trabalho diante de incertezas e da crise, especialmente para quem está no começo de carreira.

Para abrir o evento na quarta-feira, 22, e dar um contexto dos desafios da atualidade, a jornalista e apresentadora do Masterchef, Ana Paula Padrão, participará de um bate-papo com a Sofia Esteves, presidente do conselho da Cia. de Talentos.

No mesmo dia, a programação também conta com palestra do LinkedIn para melhorar o perfil na rede, painel com presidentes de empresas e o encerramento com Bernadinho, o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei.

A live começa às 10h da quarta-feira pelo canal da empresa no YouTube. O evento será aberto para todos e gratuito: basta entrar pelo link e ativar a notificação.

Na quinta-feira, haverá uma conversa junto com a Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza, e o Júlio Campos, VP de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Unilever. Também serão debatidos temas de diversidade, inovação e criatividade e saúde mental.

Para Sofia Esteves, a reunião de especialistas do mercado servirá para informar e acalmar os jovens talentos do Brasil, que se sentiram abalados com os efeitos da pandemia nas empresas.

“O evento tem cunho 100% social, visa acalmar os corações de nossos jovens e mostrar que as empresas não os esqueceram”, diz Sofia.

Quem se inscrever pelo site poderá concorrer ao sorteio de prêmios durante os dois dias.