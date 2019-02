EUA dão bolsa para brasileiros ensinarem português no país

1/10 (Getty Images)

São Paulo – Há espaço para estrangeiros no mercado de trabalho estadunidense qualificado. Pesquisa feita pelo site Career Builder , com 2,3 mil gerentes de recursos humanos, mostra que 26% deles estão contratando profissionais com visto de trabalho nos EUA. Nos departamentos de RH, a torcida é por mais flexibilidade nas regras para concessão de visto para trabalhar. Em nome do progresso - sobretudo nas áreas de engenharia ciência - e da necessidade de preencher as deficiências do mercado, um em cada quatro empregadores defende que mais estrangeiros recebam permissão de trabalho do governo norte-americano. A pesquisa ainda revela que 13% dos gerentes de RH afirmam que não conseguiram contratar especialistas estrangeiros por conta da alta demanda por este tipo de profissional. Confira quais têm sido as oito profissões mais requisitadas: