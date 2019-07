Estes “truques” simples fazem seu currículo ser encontrado mais facilmente

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Imagine que você é um recrutador que recebe mais de 500 currículos por dia, como fazer uma boa escolha e de forma rápida? Pois é, há alguns anos os processos seletivos demoravam meses para serem concluídos mas, graças à tecnologia, essa questão agora pode ser resolvida em poucos minutos.

A inteligência artificial tem sido uma grande aliada no recrutamento de novos talentos. Muitas empresas já utilizam softwares com algoritmos inteligentes que filtram currículos e fazem uma primeira triagem de candidatos que combinem com a vaga oferecida. Dessa forma, recrutadores ganham tempo e os candidatos são chamados para vagas que realmente os interessam.

O que você precisa saber para ser bem visto pelos algoritmos?

Foque o simples

Em busca de diferenciação, alguns candidatos elaboram currículos cheios de cores, imagens e fontes personalizadas e em extensões como PDF e até PPT. Porém, o bom e velho documento em Word é o tipo de arquivo mais aceito pelos softwares de recrutamento. Vale lembrar que muitos programas ainda não leem textos inseridos em imagens, então, deixe todas as suas informações em texto, com fontes padrão, ok?

Invista em palavras-chave

Pesquise quais são os requisitos mais pedidos nas vagas que você se interessa. Essas são as palavras-chave que devem estar no seu currículo – claro, se forem verdadeiras sobre suas competências.

Os robôs dos softwares de recrutamento vão selecionar CV’s que contenham essas palavras e é essencial que elas estejam no título, cargo ou na descrição de funções anteriores.

Liste suas competências

Continuando sobre a importância das palavras-chaves, deixe claro em seu currículo as informações sobre suas competências técnicas: graduações, especializações, idiomas, domínio de novas tecnologias e etc.

Também liste iniciativas de desenvolvimento de suas habilidades comportamentais: cursos voltados gestão de pessoas, comunicação, gerenciamento de tempo, e etc.

Construa sua trajetória profissional

Liste seus empregos e cargos e fale sobre os resultados obtidos em cada empresa.

Dê atenção ao seu LinkedIn e ele fará você ganhar atenção também.

Muitos softwares de recrutamento rastreiam o perfil do LinkedIn dos candidatos em busca dos algoritmos e palavras-chave. Mantenha seu perfil completo, com foto e atualizado.

Aqui, vale a mesma dica do primeiro item. Cuidado para não colocar nomes impactantes e diferentes para cargos convencionais e acabar não sendo visto. Mais uma vez, invista no simples e na clareza das informações.

Agora que você já sabe como otimizar o seu currículo, que tal investir em atualizar ele hoje mesmo?

Boa sorte!