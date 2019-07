Estes são os melhores programas online de MBA do mundo

São Paulo – É possível unir as vantagens de um MBA internacional com a flexibilidade do curso online. A organização britânica QS, especializada em educação, divulgou seu ranking de 2019 com os melhores programas online de MBA do mundo.

Em primeiro lugar, está a espanhola IE Business School. O programa Global de MBA da instituição conta com dois períodos no campus de Madri, no início e no final do curso.

Os alunos podem escolher períodos optativos em cidades como São Francisco, Tel Aviv e Xangai, para conhecer o ambiente de negócios dos países.

O ranking da QS avalia o perfil dos alunos, sua taxa de empregabilidade, a experiência de aprendizagem e qualidade de ensino.

A Imperial College Business School, no Reino Unido, ficou em segundo lugar. Em seguida, está o programa da Marshall School of Business, nos Estados Unidos.

De acordo com a organização, a procura pelo modelo de MBA a distância tem crescido, principalmente entre profissionais que desejam continuar no seu cargo e que financiam seus estudos.

Com a tecnologia avançando na área de educação, os interessados não precisam se limitar a universidades locais, mas escolher entre escolas renomadas mundialmente.

Confira os 20 melhores programas online de MBA do mundo, segundo a QS:

1 – IE Business School – Espanha

2 – Imperial College Business School – Reino Unido

3 – Southern California (Marshall) – Estados Unidos

4 – Warwick Business School – Reino Unido

5 – Indiana University (Kelley Direct Programs) – Estados Unidos

6 – AGSM @ UNSW Business School – Austrália

7 – Politecnico di Milano School of Management – Itália

8 – Alliance Manchester Business School – Reino Unido

9 – University of Florida (Warrington) – Estados Unidos

10 – Durham University Business School – Reino Unido

11 – Hofstra (Zarb) – Estados Unidos

12 – American University (Kogod) – Estados Unidos

13 – Colorado State – Estados Unidos

13 – University of Otago Business School – Nova Zelândia

15 – EU Business School – Espanha

16 – CENTRUM PUCP Graduate Business School – Peru

17 – Oxford Brookes Business School – Reino Unido

18 – George Washington University – Estados Unidos

19 – NC State University (Poole) – Estados Unidos

20 – Aston Business School – Reino Unido

