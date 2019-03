Estes são os melhores podcasts para aprender inglês e outros 4 idiomas

Ganhar fluência em um idioma pode parecer um desafio tremendo. Em uma análise rápida, as habilidades necessárias são muitas para conseguir se expressar e entender plenamente uma língua. Ler textos, falar de maneira clara, escrever sem tantos tropeços gramaticais e, claro, escutar bem. Para dar conta disso, uma saída é recorrer aos podcasts para aprender inglês e outros idiomas.

Isso porque o listening, parte essencial do aprendizado de qualquer idioma, exige prática. Para garantir a experiência escutando diferentes sotaques, não faltam caminhos. Interagir com falantes nativos com frequência, por exemplo, é uma opção, assim como ouvir músicas e assistir a filmes e séries no idioma.

Outro formato acessível vem dos podcasts, programas de rádio disponíveis online e que podem ser escutados sob demanda. Em outras palavras, com vários episódios e temas listados, à disposição para quando o ouvinte tiver interesse.

Listamos podcasts para aprender inglês, italiano, espahol, alemão e francês. Eles abarcam vários níveis de proficiência, cada um em seu idioma. Outra dica para quem deseja mergulhar nesse mundo de conteúdo sob demanda é procurar por podcasts temáticos. Se o aluno se interessa por tecnologia, por exemplo, pode ouvir sobre o assunto no idioma que deseja praticar.

Confira abaixo a nossa seleção dos melhores podcasts para aprender idiomas:

Podcasts para aprender inglês

O ESL Podcast ensina vocabulário voltado às mais diversas situações, sempre focado em English as a Second Language. Tudo falado de maneira mais lenta e com vários exemplos. Dá para aprender como “pedir esclarecimentos em uma reunião de negócios”, ou explorar o vocabulário necessário para “fazer compras no supermercado”. Para acessar o conteúdo completo, é preciso desembolsar 15 dólares ao mês.

Já os podcasts da NPR (National Public Radio, dos Estados Unidos) são elogiados por falantes nativos e estudantes de inglês. E há temáticas para todos os gostos. Se o estudante quer saber mais sobre cinema, literatura e filosofia, talvez uma boa pedida seja o Fresh Air, comandado por Terry Gross. As entrevistas com Meryl Streep e outros nomes de peso valem cada segundo — e ainda ajudam a ganhar prática no idioma.

Outro podcast que atraiu ouvintes do mundo todo é o podcast Serial. São duas temporadas de podcasts para aprender inglês, contando histórias não-ficcionais, divididas em 12 episódios cada. Na primeira edição, os produtores se debruçaram sobre a morte da estudante Hae Min Lee — e a produção viralizou desde então, em 2014. Para ter uma ideia, o sucesso foi tanto que um dos episódios, isoladamente, chegou a 80 milhões de acessos.

Podcasts para aprender francês

Quem quer se aventurar pelo idioma francês pode contar com podcasts que ajudam até no nível básico. Um dos exemplos é o Daily French Pod, baseado em situações do dia a dia. Cada história vem acompanhada de explicações sobre gramática, para explicar melhor cada aspecto gramatical ao ouvinte.

Se o objetivo é ouvir um falante nativo, outra opção é o One Thing in a French Day, publicado três vezes por semana. São situações comuns, como a ida a uma chocolateria ou a um parque, que rendem muito para quem já está no nível intermediário ou avançado.

Podcasts para aprender espanhol

O idioma é um parente próximo – mesmo geograficamente – do nosso português, e também exige prática. Para sair do intermediário, treinar a audição para os diferentes sotaques do espanhol faz a diferença. Por isso, vale investir em podcasts para aprender idiomas como o Se habla español, produzido pelo jornalista Felipe Galán Camacho, que elenca áudios de falantes famosos do idioma de todo o mundo. É possível ouvir os comentários de Pedro Almodóvar sobre sua carreira no cinema, por exemplo, e também contar com as transcrições.

Se a ideia é ouvir diariamente um pouquinho de espanhol, o Hoy Hablamos pode ser uma boa pedida. Nos programas que vão de segunda a sexta-feira, e duram por volta de dez minutos, são discutidos temas como vida extraterrestre e cultura pop, como a série Game of Thrones. Também é possível ler a transcrição completa de cada episódio, sem pagar nada.

Podcasts para aprender italiano

Se o assunto é italiano, também não faltam opções para praticar o idioma. Além do tradicional cinema italiano, vale apostar em outros formatos para treinar o ouvido — entre eles, os podcasts. Para começar, o News in Slow Italian (programa disponível também em outros idiomas) oferece uma saída a quem deseja aumentar o vocabulário sobre atualidades, mas não consegue acompanhar um noticiário regular.

Se o interesse é trabalhar temas mais específicos, como música, talvez o podcast Brasil seja interessante. O programa foi ao ar de 2001 a 2017, e tem disponíveis episódios sobre música e cultura brasileira, falados em bom e velho italiano.

Podcasts para aprender alemão

O idioma, exigido para muitos editais de bolsas como as do DAAD, pode parecer um bicho de sete cabeças. Para facilitar o aprendizado de alemão, o estudante pode recorrer ao Slow German, que disponibiliza episódios variados na língua germânica. Entre os temas, estão o hino alemão, pontos turísticos no país e festivais típicos — sempre explicados em ritmo mais tranquilo. Já o Coffee Break German, disponível em versões gratuitas pelo iTunes, discute lições básicas, aspectos de gramática e oferece diálogos simples no idioma.

Usando esses podcasts para aprender inglês, francês, espanhol, alemão e italiano, você deve ver uma aceleração no seu progresso! E se você conhece mais algum podcast interessante para aprender idiomas, conte para nós!