Estes jovens revolucionaram o estágio da Oracle (programa está recrutando)

São Paulo – Entre escutar do presidente da Oracle no Brasil, Rodrigo Galvão, em conversa informal que a multinacional de tecnologia buscava um jeito de inovar na área de pessoas e a apresentar de um projeto revolucionário para o programa de estágio foram apenas dois dias.

Quem conta é Lucas Leung, analista de marketing e porta voz do grupo de cinco jovens funcionários da Oracle, que idealizou o Generation Oracle. O programa está com inscrições abertas e tem a missão de formar a próxima geração de funcionários da companhia.

“Ouvimos esse feedback do presidente, traçamos as linhas gerais e ouvimos outras cinco pessoas que participaram do estágio ou do trainee”, diz. A oportunidade de inovação foi levada ao comitê executivo 48 horas depois. “O comitê aprovou e conectou a gente com o RH para que eles nos dessem mentoria”, diz.

A iniciativa realmente fez sucesso e logo caiu nas graças da liderança da Oracle na América Latina. O modelo de programa será replicado nos outros 7 países latino-americanos em que a Oracle tem escritórios: Colômbia, Costa Rica, Chile, México, Peru, Porto Rico, Argentina.

Inovação tripla

O Generation Oracle inova em três pontos: processo seletivo, o programa de estágio em si e na criação de uma comunidade de funcionários, para apoiar e desenvolver novatos e veteranos de empresa.

Não há limite de idade, curso, ou faculdade para participar. “Só precisa ter mais de 16 anos e estar matriculado em um curso superior ou técnico para que seja possível o vínculo de estágio”, diz Leung. Falar inglês ou espanhol também não é exigido.

Na primeira etapa a seleção é totalmente às cegas, os candidatos participam de quizz e se apresentam em vídeo. Mas a equipe de recrutamento não consegue ver nem ouvir a voz real dos candidatos. “O vídeo é borrado e a voz é alterada para que nenhuma característica seja revelada”, diz Leung.

Os candidatos serão ranqueados pelo conteúdo das respostas por meio de inteligência artificial. “É uma etapa totalmente agnóstica ao tipo de pessoa”, diz.

Na fase seguinte, os candidatos entram em contato com a tecnologia da Oracle e sua plataforma de serviços e a ideia é que realizem atividades para entender como a empresa se posiciona na nuvem.

Também participam de dinâmica presencial em que criam um protótipo. Ferramentas criativas como design thinking, chat boots e até blockchain são destaques nessa fase, segundo Leung. Na etapa final, haverá entrevistas com gestores e a ideia é que a comunidade entre em ação para receber e acolher e dar mentoria de carreira para os novos estagiários.

“A comunidade fará várias atividades de integração e o comitê executivo da Oracle entende que os funcionários participam dela terão experiência de gestão”, diz Leung.

Programa de estágio dura 18 meses

O programa de estágio tem 15 vagas para São Paulo (SP) e dura 18 meses. Nos primeiros 30 dias, o estagiário passa por treinamentos e do segundo ao 13º mês trabalha em diferentes áreas da empresa: vendas, pré-vendas, marketing e comunicação, relacionamento com o cliente, além de consultoria, cidadania corporativa, laboratório de inovação, ecossistema de startups, entre outras.

Nos cinco meses finais, os estagiários poderão escolher as áreas que mais gostaram de trabalhar. “ Nesse momento, eles voltam para essas áreas em que se identificaram e vão buscar agarrar a efetivação”, diz.

SERVIÇO

Estágio Oracle

Inscrições: até 4 de março de 2019

inscrições no Brasil: no site da Oracle ora.cl/yi5fq