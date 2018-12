Estes foram os 3 profissionais mais procurados em 2018, segundo o LinkedIn

São Paulo – Com 590 milhões de usuários no mundo, 35 milhões apenas no Brasil, o LinkedIn é a maior rede social profissional. Além de ser possível manter sua rede de contatos, muitos profissionais também usam o site para buscar emprego.

Agora, a rede fez um levantamento de como foi a movimentação do mercado de trabalho dentro da plataforma em 2018. O relatório global “The most 33 recruited jobs” usou os dados de InMails (mensagens privadas no LinkedIn) enviados por recrutadores de abril de 2017 a abril de 2018.

Os três cargos mais recrutados de 2018 no mundo foram:

Engenheiro de DevOps Executivo de contas corporativas Engenheiro front-end

Os três cargos vão para profissionais da área de tecnologia, tendência que o relatório aponta ser consequência da transformação digital alcançando empresas de todos os setores e criando maior demanda por esses profissionais.

O primeiro lugar da lista, o engenheiro de DevOps, trabalha com desenvolvimento e operação de software. Um cargo relacionado, o engenheiro de software, aparece no ranking de mais procurados nos setores finanças, varejo, serviços e educação.

No ramo financeiro, o destaque foi para o cientista de dados como o mais requisitado. Segundo a pesquisa, para quem trabalha hoje no cargo, os títulos anteriores mais comuns eram de “assistente de pesquisa” e “pesquisador”.

Confira os cargos mais procurados por indústria:

Tecnologia

Executivo de contas corporativas Engenheiro de DevOps Representante de desenvolvimento de vendas

Finanças

Cientista de dados Engenheiro de software sênior Associado fiscal sênior

Varejo

Engenheiro de software Analista financeiro sênior Gerente de marca sênior

Serviços profissionais

Engenheiro de software sênior Cientista de dados Desenvolvedor front-end

Educação, governo e organizações sem fins lucrativos

Engenheiro de software Analista de negócios Administrador de sistemas

Do lado dos recrutadores brasileiros, algumas vagas foram as mais cobiçadas nas buscas pelos profissionais da plataforma. Entre janeiro de 2018 até o dia 3 de dezembro de 2018, o LinkedIn fez o ranking dos anúncios de vaga mais visualizados.

Foram excluídas as vagas para bancos de talento, de trainee e estágio e as vagas confidenciais.

Confira as vagas mais populares de 2018 no Brasil, listadas do maior para o menor número de visualizações: