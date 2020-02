Estes ensinamentos do Yoga também servem como lição de inglês

Hoje vamos aprender vocabulário e também observar vários erros que brasileiros costumam cometer – falando ou escrevendo em inglês.

E pra você se inspirar neste início de ano, as frases analisadas são de ensinamentos do yoga, retirados do ótimo livro da Liz Lark: “1001 Pearls of Yoga Wisdom”.

Se você for praticante ou simpatizante do yoga – ou apenas estiver precisando parar por cinco minutos para respirar, vai gostar. E se for também estudante ou falante de inglês, vai aproveitar as dicas.

Anote as palavras novas e tudo o que aprendeu, e compartilhe com seus amigos. Quem ensina aprende mais rápido!

“If you breath well, you will live long on the earth”

Indian Proverb

Diferença entre “to breath” e “breath”:

to breath /pronúncia: /briːð/ verbo respirar

breath /pronúncia: / breθ/ substantivo respiração

(lembra da música Every Breath You Take?)

“Take rest. A field that has rested gives a bountiful crop.”

Ovid

Significado de “bountiful”: large in amount:

We found a bountiful supply of coconuts on the island.

“Feel the peaceful happiness that develops as you learn to accept and love yourself. Give thanks for what you have and who you are.”

Atenção aqui à ortografia da palavra “peaceful” : nunca com dois “l” .

A palavra ”full” tem dois ‘’l” , mas o sufixo não tem.

Você conhece: “beautiful, powerful”

“Put your heart, mind, intellect and soul into your smallest acts”

Swami Siwananda (1887-1993), India

“If you desire a glorious future, transform the present. There is actually no other choice.”

Patanjali’s Yoga Sutras (300-200BCE), India

Lembre-se de que “actually” não quer dizer “atualmente”!

“Nowadays” ou “Presently” são formas de dizer “atualmente”.

E “actually” pode ser traduzido como: “na verdade”

“It is through your body that you realize you are a spark of divinity.”

B.K.S.Iyengar (born 1918), India

Mais um falso cognato (parece mas não é): “to realize” aqui quer dizer: “perceber”, “notar”

“Be daring, be fearless, and don’t be afraid that somebody is going to criticize you or laugh at you. If your ego is not involved, no one can hurt you.”

Mahala Punateer (born 1965), India

Significado de “fearless” – corajoso, sem medo.

O Sufixo “less” quer dizer “sem”.

Outros exemplos: “meaningless, careless”. Sempre com um “l” só!

E aí? Entendeu tudo? Agora releia e pense sobre cada frase! Até a próxima.

Rosangela Souza (ou Rose Souza) é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, coautora do Guia para Programas de Idiomas em empresas e também sócia da Pousada Pé da Mata – Maresias, onde vive. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA/USP, além de cursos livres de Business English nos EUA. Ex-professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, Vagas, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou pelo Skype rose.f.souza