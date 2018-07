Estes concursos públicos têm mais de 3 mil vagas – e pagam até R$ 24 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Registro

São 88 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores de diversas áreas, técnico agrícola, diretor de escola, contador, ginecologista e médico do trabalho, entre outros.

Salário: até 8.092,27 reais

Inscrições: até 19 de julho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Pratânia

São 40 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, contador, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 5.300 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site do Aether Concursos

SP – Prefeitura de Barueri

São 72 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médicos, professores, fiscal municipal, entre outros.

Salário: até 8.657,25 reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site RBO

SP – Prefeitura de Atibaia

São 63 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico veterinário, diretor de escola, intérprete de libras, analista de gestão, entre outros.

Salário: até 12.499,50 reais

Inscrições: até 31 de julho pelo site do Ibam

SP – Prefeitura de Araraquara

São 31 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, entre outros.

Salário: até 12.483,75 reais

Inscrições: até 2 de agosto pelo site GL Consultoria

SP – Prefeitura de Mombuca

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, coordenador de informática, dentista, arquiteto, entre outros.

Salário: até 8.509,43 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site Planexcon

SP – Agência Reguladora de Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ-SP)

São 6 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente administrativo, procurador jurídico e analista de fiscalização e regulação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Engenharia Civil.

Salário: até 9.320,74 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site da Vunesp

SP – Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (DAE S/A)

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Advogado, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Ambiental Sanitarista, entre outros.

Salário: até 9.435,82 reais

Inscrições: até 7 de agosto pelo site do Ibam

SP – Prefeitura de Guararapes

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, bibliotecário, cirurgião dentista, contador, diretor de escola de ensino fundamental, engenheiro, farmacêutico, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, fisioterapeuta, médico, motorista, nutricionista, operador de bomba e laboratório, professor e psicólogo.

Salário: até 6.396,48 reais

Inscrições: até 12 de agosto pelo site da Vunesp

SP – EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A

São 70 vagas de nível médio e superior em São Paulo, Cubatão, Pirapora do Bom Jesus e Salto. Há oportunidades para formados em Engenharia Civil e Elétrica

Salário: até 6.189,40 reais

Inscrições: até 16 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

RJ – Colégio Pedro II

São 37 vagas de nível superior para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Há oportunidades para as disciplinas de matemática, português, geografia, biologia, química, dança, teatro, entre outros.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site do colégio

RJ – Exército Brasileiro

São 142 vagas para a posição de 1º Tenente do Serviço de Saúde do Exército. Há oportunidades para médicos com várias especializações, como anestesiologia e neurocirurgia.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de agosto pelo site da Escola de Saúde do Exército

ES – Polícia Militar do Espírito Santo

São 10 vagas de nível médio e superior para posto de soldado músico em várias cidades do estado. Candidatos podem ser especializados em clarineta, percussão, trombone, trompa e tuba.

Salário: até 5.823,07 reais

Inscrições: até 26 de julho pelo site do Instituto AOCP

MG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

São 40 vagas de nível superior para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG), do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Salário: 5.100 reais

Inscrições: até 20 de julho pelo site da Fundação Cefet Minas

MG – Prefeitura de Prados

São 70 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, psicólogo, assistente jurídico.

Salário: até 7.583,08 reais

Inscrições: até 22 de julho pelo site Máxima Auditores

MG – Fundação Hospitalar do Município de Varginha

São 23 vagas de nível médio e superior. Há vagas para nutricionista, enfermeiro, médico, entre outroas.

Salário: até 6.357,69 reais

Inscrições: até 25 de julho pelo site RHS Consult

MG – Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso

São 119 vagas de nível médio e superior.

Salário: 5.518 reais

Inscrições: até 27 de julho pelo site Imam

MG – Prefeitura de Santa Bárbara

São 65 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, contador, auditor, engenheiro civil, engenheiro ambiental, nutricionista, entre outros.

Salário: até 15.430,50 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site da Fundep

MG – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais

São 97 vagas de nível médio e superior. Há vagas de nível superior para engenheiro de produção, psicólogo, assessor jurídico, auditor, entre outras.

Salário: até 5.671,67 reais

Inscrições: até 10 de agosto pelo site Gestão Concurso

MG – Prefeitura de Itatiaiuçu

São 36 vagas de nível médio, técnico e superior. Há vagas para enfermeiros, médicos, cirurgião dentista, entre outras.

Salário: 13.802 reais

Inscrições: 10 de agosto pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Carrancas

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, pedagogo, psicólogo, entre outros.

Salário: até 9.338,13 reais

Inscrições: até 17 de agosto pelo site da consultoria JCM

MG – Prefeitura de Juiz de Fora

São 94 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades na área de saúde, como para médico e cirurgião dentista.

Salário: até 11.293,86 reais

Inscrições: até 20 de agosto pelo site da AOCP

MG – Prefeitura de Malacacheta

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, médico.

Salário: até 12.088 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site Elo Assessoria

SC – Prefeitura de Urussanga

São 117 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, advogado, engenheiro civil, médico, entre outros.

Salário: até 9.405 reais

Inscrições: até 2 de agosto pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de Rio das Antas

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, advogado, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 17.344,70 reais

Inscrição: até 10 de agosto pelo site da prefeitura

RS – Instituto Federal do Rio Grande do Sul

São 10 vagas de nível superior para professores do ensino básico, técnico e tecnológico. Há oportunidades para áreas de administração, contabilidade, eletrônica, engenharia agrícola, letras, matemática, entre outras.

Salário: 9.585,67 reais.

Inscrições: até 19 de julho pelo site do IFRS

RS – Prefeitura de Eldorado do Sul

São 66 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, arquiteto, assistente social, relações públicas, entre outros.

Salário: até 7.346,51 reais

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Fundatec

RS – Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS)

São 390 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades nas áreas de Comunicação Social, Recursos Humanos, Finanças, Contabilidade e Controladoria, Tecnologia da Informação, Jurídica, Administrativa e Fiscalização.

Salário: até 6.622,18 reais

Inscrições: até 15 de agosto pelo site Quadrix

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Santa Rita do Novo Destino

São 49 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, educador físico, médico, farmacêutico, enfermeiro, controle interno.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 20 de julho pelo site da Consultoria Itame

GO – Câmara Municipal de Goiânia

São 75 vagas de nível médio e superior para Assessor Técnico Legislativo, Procurador Jurídico Legislativo e Assistente Técnico Legislativo. Há oportunidades para formados em Administração, Ciências da Computação, Serviço Social, Ciências Contábeis, entre outros.

Salário: até 6.737,44 reais

Inscrições: até 6 de agosto pelo site

GO – Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás

São 28 vagas para nível de ensino superior em qualquer área. As oportunidades são para atuar como auditor-fiscal da Receita Estadual.

Salário: até 20.940,62 reais

Inscrições: até 24 de agosto pelo site Concursos FCC

MT – Prefeitura de Nobres

São 53 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, fiscal de tributos, arquiteto, entre outros.

Salário: até 5.086,16 reais

Inscrições: até 25 de julho pelo site Travessia

MT – Prefeitura de Nova Guarita

São 39 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal sanitário, mecânico, entre outras.

Salário: até 10.490 reais

Inscrições: até 9 de agosto pelo site W2 Consultores

DF – Câmara Legislativa do Distrito Federal

As oportunidades são de nível médio e superior. Há vagas para consultor legislativo em áreas como, por exemplo, Constituição e Justiça, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Cultura e Desporto, Finanças Públicas, Meio Ambiente, entre outras. Também há oportunidades para procurador e para consultor técnico legislativo com vagas para administrador, contador, economista, engenheiro civil, engenheiro mecânico, médico, odontologista, psicólogo, entre outros profissionais. Além disso, serão selecionados técnicos legislativos. Os detalhes das vagas estão no site da Fundação Carlos Chagas.

Salário: até 15.879,40 reais

Inscrições: até 25 de julho pelo site da Fundação Carlos Chagas

NORTE E NORDESTE

AP – Procuradoria-Geral do Estado do Amapá

São 5 vagas de nível superior para Procurador do Estado Classe I.

Salário: 22.213,43 reais

Inscrições: até 23 de julho pelo site da Fundação Carlos Chagas

BA – Exército Brasileiro

São 20 vagas para nível superior em Salvador para o curso de formação de oficiais do quadro complementar. Há oportunidades para as áreas de Administração, Direito, Estatística, Informática, Magistério (alemão, biologia, francês, história). O cursos para Enfermagem e Veterinária será realizado no Rio de Janeiro. Leia mais no edital.

Salário: até 11,130,75 reais

Inscrições: até 3 de agosto pelo site da ESFCEX

BA – Prefeitura de Cairu

São 284 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biólogo, dentista, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, fisioterapeuta, médico, entre outros. Leia mais no edital no site da consultoria Concepção.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 3 de agosto presencialmente, em Complexo Administrativo Raul Miranda, na Praça Teixeira de Freitas, nº 3, térreo

CE – Prefeitura de Milagres

São 158 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, médico, procurador jurídico, dentista, biólogo, advogado, entre outros.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 23 de julho pelo site da prefeitura

MA – Prefeitura de Presidente Dutra

São 413 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, médico, químico ambiental, entre outros.

Salário: até 15 mil reais

Inscrições: até 23 de julho pelo site Gabriel Excelência

PB – Ministério Público da Paraíba

São 10 vagas de nível superior para promotor substituto.

Salário: 24.818,90 reais

Inscrições: até 25 de julho pelo site daFCC

PB- Prefeitura de Salgadinho

São 35 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, educador físico, farmacêutico e bioquímico.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 5 de agosto pelo site Funvapi

PE – Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

São 163 vagas de nível fundamental, médio e superior. A prefeitura procura profissionais para a Secretaria de Saúde. com oportunidades para enfermeiro. farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 10.904,42 reais

Inscrições: até 31 de julho pelo site do Instituto Darwin

PI – Prefeitura de São João da Fronteira

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 30 de julho pelo site do Instituto Legatus

RO – Assembleia Legislativa de Rondônia

São 110 vagas de nível médio e superior. Além do cargo de Advogado, também há oportunidades para Analista Legislativo, que aceita várias formações, como Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Taquigrafia, Jornalismo, Economia, entre outros.

Salário: até 18.713,03 reais

Inscrições: até 19 de julho pelo site da FGV

RO – Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14)

São 2 vagas de nível superior para o cargo de Analista Judiciário. Os profissionais precisam ser formados em Estatística ou Psicologia.

Salário: até 11.006,83 reais

Inscrições: até 20 de julho pelo site da Fundação Carlos Chagas