Estes 81 concursos públicos selecionam para salários de até R$ 30 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SP e MS – Tribunal Regional Federal da 3º Região

São 9 vagas de nível médio e superior para analista e técnico do judiciário.

Salário: até 12.455,30 reais

Inscrições: até 2 de outubro pelo site da Fundação Carlos Chagas

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Echaporã

São 26 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para procurador jurídico municipal, médico, professor de inglês, entre outros.

Salário: até 9.540,00 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site

SP – Prefeitura de Campo Limpo Paulista

São 81 vagas de nível médio e superior.Há oportunidades para engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro elétrico, entre outros.

Salário: até 6.104,00 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site do Ibam-SP

SP – Prefeitura de Monte Mor

São 55 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, professores, educador social, entre outros.

Salário: até 10.626,03 reais

Inscrições: até 20 de setembro pelo site do RBO Concursos

SP – Prefeitura de São José do Rio Pardo

São 13 vagas para os níveis fundamental e superior.

Salário: 11.731,81 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site

SP – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC)

São 18 vagas de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para advogado, analista de TI, analista de educação, entre outros.

Salário: até 6.325,30

Inscrições: até 25 de setembro pelo site do IBFC

SP – Prefeitura de Dois Córregos

São 37 vagas e as carreiras com mais oportunidades são professor (13 áreas disponíveis) e médico (9 áreas). O concurso também oferece opções para psicólogo, monitor de serviços escolares, agente comunitário, escriturário, fiscal de tributos, inspetor de alunos, secretário de escola, técnico agrícola, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, assistente social e técnico em veterinária.

Salário: 10.702,96 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Orlândia

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professores, médicos, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 3 de outubro no site do Instituto Consulplan

SP – Prefeitura de Caconde

São vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para engenheiro civil, químico, professor de inglês, nutricionista, entre outros.

Salário: até 5.025,18 reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site do Instituto Indec

SP – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Uma vaga para docente titular na área de cirurgia geral e gastroenterologia.

Salário: até 5.831,21 reais

Inscrições: até 7 de outubro pelo site

SP – Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (Codesg)

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, contador, advogado, entre outros.

Salário: até 5.559,00 reais

Inscrições: até 10 de outubro pelo site do Consultplan

SP – Prefeitura de São José dos Campos

São 34 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para técnico em saúde bucal, analista em gestão municipal–direito, analista em saúde–fonoaudiólogo, analista em gestão municipal-educação física, médico (várias especialidades), procurador, professor II (várias habilitações) e fiscal de postura e estética urbana.

Salário: até 8.781,07 reais

Inscrições: até 14 de outubro pelo site da Vunesp

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP)

Uma vaga para professor titutar, especialista nas áreas de Ortodontia e Odontopediatria.

Salário: até 16.454,57 reais

Inscrições: até 13 de março (2020) pelo site

RJ – Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

São 21 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 15.223,00 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo IDIB

RJ – Ministério Público do Rio de Janeiro

São 18 vagas de nível médio e superior para analista, técnico e oficial do Ministério Público.

Salário: até 7.139,16 reais

Inscrições: até 24 de outubro pelo site do FGV Projetos

MG – Prefeitura de Muriaé

São 65 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para veterinário, fisioterapeuta, arquiteto urbanista, entre outros.

Salário: até 6.719,35 reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site do Imam

MG – Prefeitura de Taiobeiras

São 84 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, bioquímico, advogado, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 8.804,60 reais

Inscrições: até 7 de outubro pelo site

MG – Prefeitura de Baependi

São 116 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, entre outros.

Salário: até 7.077,94 reais

Inscrições: até 9 de outubro pelo site do Máxima Auditores

MG – Prefeitura de São João Batista do Glória

São 54 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: até 10.730,08 reais

Inscrições: até 11 de outubro pelo site Apta

MG – Ministério Público de Minas Gerais

São 50 vagas de nível superior para o cargo de Promotor de Justiça Substituto.

Salário: até 30.404,42 reais

Inscrições: até 11 de outubro pelo site da Gestão de Concursos

ES – Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo

São 180 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7058,96 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site Quadrix

PR – Associação Regional de Saúde do Sudoeste (ARSS)

São 84 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos de diversas especialidades, bioquímico, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 9.686,04 reais

Inscrições: até 20 de setembro pelo site

PR – São José da Boa Vista

São 38 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.497,84 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Pato Bragado

São 12 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para procurador jurídico, engenheiro civil, contador, entre outros.

Salário: até 9.987,04 reais

Inscrições: até 23 de setembro do site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de Cruz Machado

São 18 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, enfermeiro, professor, entre outros.

Salário: até 12.021,00 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do Instituto Brasil

PR – Prefeitura de Siqueira Campos

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, veterinário, psicólogo, entre outros.

Salário: até 5.672,54 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site do Concursos FAU

PR – Prefeitura de Nova Santa Rosa

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 6.126,42 reais

Inscrições: até 30 de setembro pela internet

PR – Prefeitura de Mercedes

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, psicólogo, médico, entre outros.

Salário: até 11.983,27 reais

Inscrições: até 8 de outubro pelo site da Fundação Unespar

PR – Prefeitura de Astorga

São 36 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, professor, fiscal sanitário, entre outros.

Salário: até 10.286,53 reais

Inscrições: até 15 de outubro pelo site da Fundação Fafipa

SC – Prefeitura de Herval D’Oeste

Há vagas para médico, nutricionista, farmacêutico, entre outras.

Salário: até 13.365,93 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site Aprender SC

SC – Prefeitura de Abdon Batista

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, contador, professor de educação física, entre outros.

Salário: até 21.212,97 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site do Aprender SC

SC – Prefeitura de Itapema

São 96 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.225,47 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site SC Concursos

SC – Câmara Municipal de Chapecó

São 11 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para procurador, analista, assistente.

Salário: 7.054,72 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site Objetivas

SC – Prefeitura de Bombinhas

São 122 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.757,99 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site do Fepese

SC – Prefeitura de Curitibanos

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 16.365,52 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site

SC – Prefeitura de Fraiburgo

São 74 vagas fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.454,37 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site da prefeitura

RS – Prefeitura de Portão

São 29 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 17.873,32 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Mariana Moro

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para auxiliar administrativo, engenheiro civil, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 11.134,75 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site do Legalle Concursos

SC – Prefeitura de Formosa do Sul

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, entre outras.

Salário: até 12.314,50 reais

Inscrições: até 24 de setembro pelo site Fundatec

SC – Prefeitura de Vidal Ramos

São 13 vagas de nível alfabetizado e superior. Há oportunidades para professor de música, dentista, médico clínico geral, entre outros.

Salário: até 15.052,56 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site do SC Concursos

RS – Prefeitura de Capão da Canoa

São 219 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para turismólogo, professor de artes, biólogo, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 5.226,62 reais

Inscrições: até 24 de setembro pelo site do Fundatec

RS – Prefeitura de Carazinho

São 26 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, enfermeiro, psicólogo

Salário: 17.602,67 reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site Objetivas

RS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

São vagas de nível superior para professores.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da universidade

RS – Prefeitura de Rondinha

São 25 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de artes, cirurgião dentista, entre outros.

Salário: até 6.077,36 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Fundação La Salle

RS – Prefeitura de Santiago

São 2 vagas de nível superior para médico e ginecologista.

Salário: até 6.498,30 reais

Inscrições: até 8 de outubro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Não-Me-Toque

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro eletricista, educador, entre outros.

Salário: até 5.929,50 reais

Inscrições: até 15 de outubro pelo site do Ippec

RS – Prefeitura de Viamão

São 18 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para advogado, jornalista, professor de ciências, entre outros.

Salário: até 8.652,00 reais

Inscrições: até 25 de outubro pelo site da Fundatec

CENTRO OESTE

GO – Ministério Público de Goiás

São 40 vagas de nível superior para promotor substituto.

Salário: até 28.884,20 reais

Inscrições: até 20 de setembro pelo site do MPGO

GO – Diretoria Geral da Administração Penitenciária de Goiás

São 500 vagas de nível superior no cargo de Agente de Segurança Prisional 3ª classe.

Salário: até 4.891,25 reais

Inscrições: até 13 de outubro pelo site do Iades

GO – Prefeitura de Paraúna

São 164 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para auditor de tributos, biomédico, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 5.593,88 reais

Inscrições: até 22 de outubro pelo site Núcleo Seleção

GO – Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

São 275 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, biomédico, entre outros.

Salário: até 8.211,82 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

MT – Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT)

São 21 vagas de nível médio e superior para cargos como enfermeiro fiscal e administrador.

Salário: até 5.616,19 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site da UFMT

MT – Prefeitura de Planalto da Serra

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para farmacêutico, médico, procurador jurídico, professor de ensino superior, entre outros.

Salário: até 9.224,49 reais

Inscrições: até 3 de outubro pelo site do Método Soluções Educacionais

NORTE E NORDESTE

AM – Prefeitura de Humaitá

São 255 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biomédico, economista, engenheiro ambiental, entre outros.

Salário: até 12.990,30 reais

Inscrições: até 11 de outubro pelo site

AM – Defensoria Pública do Estado do Amazonas

São 10 vagas de nível médio e superior para analista jurídico e assistente técnico.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 16 de outubro pelo site da Fundação Carlos Chagas

RN – Mato Grande Potiguar

São 293 vagas de nível médio e superior nas cidades de João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho, Pedro Avelino e Guamaré. Há oportunidades para professores, fiscal de tributos, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 2 de outubro pelo site do Funcern

BA – Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia

São 73 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para farmacêutico fiscal, jornalista e analista de documentação.

Salário: até 5.218,59 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site do Quadrix

BA – Tribunal de Justiça da Bahia

O concurso é para formação de cadastro reserva para os cargos de conciliador e juiz leigo.

Salário: 9.895,76 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site do Cebraspe

CE – Prefeitura de Tauá

São 1.083 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, pedagogo, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 20 mil reais

Inscrições: até 20 de setembro, presencialmente. Mais informações pelo site

SE – Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

São 11 vagas de nível superior.

Salário: até 5.828,94 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site Quadrix

PI – Prefeitura de Ribeira do Piauí

São 60 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site

PI – Prefeitura de Campo Largo do Piauí

São 55 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há para psicólogo, dentista, médico, professores, técnicos, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site Crescer Concursos

PB – Prefeitura de Monte Horebe

São 62 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.500,00 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site

PB – Prefeitura de Sumé

São 34 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para professores, médicos e cirurgião dentista.

Salário: até 6.646,32 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site do CPCON

PB – Prefeitura de São José dos Cordeiros

São 29 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para agroecólogo, psicopedagogo, cuidador, entre outros.

Salário: até 12.188,00 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site do CPCON

PB – Universidade Federal da Paraíba – UFPB

São 19 vagas de nível superior para professor efetivo e professor substituto.

Salário: até 9.600,00 reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site

PE – Prefeitura de Sirinhaem

São 201 vagas de nível superior. Há oportunidades para professor, ginecologista obstetra, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 7.200,00 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site do Seletivo

PE – Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho

São 737 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para biólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, entre outros.

Salário: até 5.661,91 reais

Inscrições: até 24 de setembro pelo site do IBCF

PE – Prefeitura de Chã Grande

São 100 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para médico anestesista, professor de matemática, psiquiatra, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 24 de setembro pelo site IDHTEC

PE – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

São 20 vagas para professores efetivos.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site

PE – Prefeitura de Vertentes

São 89 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para médicos, nutricionista, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 6 de outubro pelo site do IDHTEC

PA – Tribunal de Justiça do Pará

São 50 vagas de nível superior para juiz de direito substituto

Salário: 30.404,42 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site do Cebraspe

PA – Prefeitura de Tailândia

São 517 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, farmacêutico bioquímico, professores, entre outros.

Salário: até 11.631,57 reais

Inscrições: até 10 de outubro pelo site do Cetap

SE – Prefeitura de Cedro de São João

São 47 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, pedagogo, professor.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site Seprod

SE – Conselho Regional de Farmácia em Sergipe

São 11 vagas de nível superior para administrador e farmacêutico fiscal.

Salário: até 5.828,94 reais

Inscrições: até 29 de setembro pelo site pelo Quadrix

SE – Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes

São 47 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psiquiatra, assistente social, farmacêutico, entre outros.

Salário: até 6.400,00 reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site do Amiga Pública Concursos

AL – Prefeitura de Pilar

São 77 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, procurador municipal, turismólogo, entre outros.

Salário: até 5.620,00 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site do Copeve

RR – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima

São 271 vagas para os níveis médio e superior para professores do nível básico, técnico e tecnólogo.

Salário: até 9.616,18 reais

Inscrições: até 29 de setembro pelo site Idecan

RO – Prefeitura de Ariquemes

São 24 vagas de nível médio e superior. Há vagas para técnicos e médicos.

Salário: 13.987,49 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site da prefeitura

RO – Prefeitura de Monte Negro

São 145 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para nutricionista, engenheiro civil, contador, entre outros.

Salário: até 5.520,00 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site do Nosso Rumo

RO – Prefeitura de Seringueiras

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Bioquímico, Engenheiro Agrônomo, Fiscal de Obras, Intérprete de Libras, entre outros.

Salário: até 8.393,08 reais

Inscrições: até 13 de outubro pelo site do Ibade

