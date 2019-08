Estes 70 concursos públicos são para quem busca salários acima de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Iepê

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para dentista, contador, fonoaudiólogo, entre outros.

Salário: até 12.278,70 reais

Inscrições: até 29 de agosto pelo site da RBO

SP – Prefeitura de São José do Rio Preto

São 349 vagas de nível médio e superior.

Salário: 8.251,85 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Aeronáutica

São 252 vagas para curso de formação de sargentos com especialidades em comunicações, foto inteligência, guarda e segurança, controle de tráfego aéreo e outros.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de agosto pelo site

SP – Prefeitura de Dois Córregos

São 37 vagas e as carreiras com mais oportunidades são professor (13 áreas disponíveis) e médico (9 áreas). O concurso também oferece opções para psicólogo, monitor de serviços escolares, agente comunitário, escriturário, fiscal de tributos, inspetor de alunos, secretário de escola, técnico agrícola, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, assistente social e técnico em veterinária.

Salário: 10.702,96 reais

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Paraibuna

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior para médico generalista, agente de saúde, enfermeiro e cirurgião dentista.

Salário: até 9.264,85 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do Instituto IBDO Projetos

SP – Prefeitura de Bady Bassitt

São 43 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, controlador interno, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 11.116,10 reais

Inscrições: até 1 de setembro pelo site do Seta Concursos

SP – Prefeitura de Mairiporã

São 5 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico e cirurgião dentista.

Salário: até 7.550,00 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do Instituto Mais

SP – Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (Sertprev)

São 4 vagas de nível médio e superior para contador, escriturário e procurador.

Salário: até 9.156,60 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Birigui

São 164 vagas de nível fundamental, médio e superior para educador de creche (50 vagas), professor I (25), guarda civil municipal (19 para homens e 11 para mulheres) e assistente social (6).

Salário: até 6.381,67 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Santana do Parnaíba

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para educador esportivo, médico e professor.

Salário: até 12.378,27 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura Municipal de Araraquara

São 20 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 13.107,94 reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site Consulpam

SP – Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista

Seleção para uma vaga de médico ESP (Rancharia).

Salário: até 12.791,36 reais

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Piracicaba

São 28 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para engenheiro eletricista, contador, economista, entre outros.

Salário: até 6.042,46 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Câmara Municipal de São Roque

São 12 vagas de nível médio e superior para cargos como agente de operações II, assistente de comissões, oficial legislativo, procurador jurídico e assistente de licitações, compras e contratos.

Salário: até 6.887,85 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Marília

São 7 vagas de nível superior para arquiteto (3 vagas), engenheiro civil (3) e engenheiro eletricista.

Salário: até 5.212,78 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Peruíbe

São 218 vagas de nível médio e superior para agente comunitário de saúde (79 vagas), médico (45), técnico de enfermagem (20), agente de combate às endemias (20), auxiliar de saúde bucal (10), cirurgião dentista (8), enfermeiro (8) e técnico de farmácia (7).

Salário: até 11.035,97 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Atibaia

São 78 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, engenheiro, cirurgião dentista, entre outros.

Salário: até 12.991,99 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site do Ibam-SP

SP – Universidade de São Paulo

Há três vagas de nível superior para professor na ESALQ.

Salário: até 16.100,43 reais

Inscrições: até 13 de setembro pelo site da USP

SP – Prefeitura de Guaratinguetá

São 82 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6,5 mil reais

Inscrições: até 16 de setembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Campo Limpo Paulista

São 81 vagas de nível médio e superior.Há oportunidades para engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro elétrico, entre outros.

Salário: até 6.104,00 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site do Ibam-SP

RJ – Colégio Pedro II

São 8 vagas de nível médio e superior para o quadro efetivo de professores do colégio, dos segmentos de atendimento especial, ciência da computação, educação musical, espanhol, informática educativa e inglês.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 25 de agosto pelo site

RJ – Prefeitura de Quatro Barras

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro florestal, farmacêutico bioquímico, arquiteto urbanista, entre outros.

Salário: até 7.086,58 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site

RJ – Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

São 21 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 15.223,00 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo IDIB

MG – Prefeitura de Diamantina

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, bibliotecário, engenheiro civil, historiador, entre outros.

Salário: até 7.417,82 reais

Inscrições: até 26 de agosto pelo site

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun)

São 97 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.500,00 reais

Inscrições: até 2 de setembro pelo site

MG – Prefeitura de Inconfidentes

São 64 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, professor, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 9.489,05 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do W2 Consultores

MG – Prefeitura de Santa Juliana

São 2 vagas de nível superior para advogado e fiscal de tributos.

Salário: até 6.600,00 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do IBGP Concursos

MG – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

São 12 vagas de nível superior para diferentes áreas do conselho, como agronomia, engenharia química, entre outros.

Salário: até 8.483,00 reais

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do Iuds

MG – Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé

São 51 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro sanitarista, contador, arquiteto urbanista, entre outros.

Salário: até 6.719,34 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site do Instituto Excelência

MG – Prefeitura de Araguari

São 87 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, auditor fiscal, arquiteto urbanista, entre outros.

Salário: até 6.258,01 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site do instituto IADHED

ES – Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo

São 180 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7058,96 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site Quadrix

PR – Prefeitura de Campina Grande do Sul

São 18 vagas de nível superior para médicos de várias especialidades.

Salário: até 12.500,00 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site da prefeitura

PR – Prefeitura de Castro

São cinco vagas de nível superior.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site Objetivas

PR – São José da Boa Vista

São 38 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.497,84 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site da prefeitura

SC – Prefeitura de Cordilheira Alta

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analista de Recursos Humanos, Ginecologista, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 5.037,57 reais

Inscrições: até 29 de agosto pelo site do Fundatec

SC – Prefeitura de São José

São 13 vagas de nível médio e superior. Há vagas para arquiteto, engenheiro, geógrafo e geólogo, entre outras.

Salário: até 10.037,82 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da prefeitura.

SC – Secretaria Municipal de Saúde de Penha

São quatro vagas de nível médio e superior.

Salário: 8.458,92 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Penha

São 57 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, contador, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 8.178,62 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site do Ibam Concursos

SC – Prefeitura Municipal de Florianópolis

São 126 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, analista de sistemas, bibliotecário, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 9.294,49 reais

Inscrições: até 5 de setembro pelo site

SC – Prefeitura de Braço do Trumbudo

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico clínico geral, assistente social, professor de ciências, entre outros.

Salário: até 15.935,12 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura Municipal de Lages

São 715 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Arquiteto, assistente social, engenheiro civil, educador físico, fisioterapeuta, médicos, são alguns dos profissionais que encontram vagas nesse concurso.

Salário: até 14.048,02 reais

Inscrições: até 10 de setembro pelo site Ibam- Concursos

SC – Prefeitura de Herval D’Oeste

Há vagas para médico, nutricionista, farmacêutico, entre outras.

Salário: até 13.365,93 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site Aprender SC

SC- Prefeitura de Itapema

São 96 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.225,47 reais

Inscrições: até 18 de setembro pelo site SC Concursos

SC – Câmara Municipal de Chapecó

São 11 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para procurador, analista, assistente.

Salário: 7.054,72 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site Objetivas

SC – Prefeitura de Bombinhas

São 122 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.757,99 reais

Inscrições: até 19 de setembro pelo site do Fepese

RS – Prefeitura de Portão

Uma vaga para médico.

Salário: até 17.873,32 reais

Inscrições: até 6 de setembro pelo site do Objetivas

RS – Prefeitura de Estrela

São seis vagas médio e superior.

Salário: 5.415,93 reais

Inscrições: até 17 de setembro pelo site da Fundação La Salle

CENTRO OESTE

GO – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

São 289 vagas para os níveis médio e superior. Há vagas para engenheiros (agrônomo, eletricista e mecânico), contadores, advogados.

Salário: até 8.514,45 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site Quadrix

GO – Ministério Público de Goiás

São 40 vagas de nível superior para promotor substituto.

Salário: até 28.884,20 reais

Inscrições: até 20 de setembro pelo site do MPGO

GO – Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás

São 275 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, analista jurídico, biomédico, entre outros.

Salário: até 8.211,82 reais

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

MS – Câmara Municipal de Água Clara

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para jornalista, contador, controlador, advogado, entre outros.

Salário: até 5.350,00 reais

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da Fapec

MT – Prefeitura de São José do Xingu

São 95 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, professores pedagogos, nutricionistas, entre outros.

Salário: até 8.518,49 reais

Inscrições até 31 de agosto pelo site

MT – Prefeitura de Jauru

São 55 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, odontólogo, psicólogo.

Salário: 17.577,93 reais

Inscrições: até 1 de setembro pelo site KLC Concursos

MT – Prefeitura de Nova Maringá

São 41 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, fiscal de tributos, médico clínico geral, entre outros.

Salário: até 15.979,14 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site do W2 Consultores

MT – Prefeitura de São José dos Quatro Marcos

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, contador, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 8.555,37 reais

Inscrições: até 8 de setembro pelo site do KLC Concursos

MT – Prefeitura Primavera do Leste

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para biólogo, engenheiro civil, bibliotecário, entre outros.

Salário: até 11.200,10 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site do Instituto Brasil

MT – Prefeitura de Pontes e Lacerda

São 90 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.403,48 reais

Inscrições: até 12 de setembro pelo site de concursos da UFMT

MT – Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT)

São 21 vagas de nível médio e superior para cargos como enfermeiro fiscal e administrador.

Salário: até 5.616,19 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site da UFMT

NORTE E NORDESTE

AC – Departamento Estadual de Águas e Saneamento do Acre (DEPASA)

São 496 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para geólogo, engenheiro civil, economista, entre outros.

Salário: até 6.824,40 reais

Inscrições: até 9 de setembro pelo site do Ibade

BA – Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia

São 73 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para farmacêutico fiscal, jornalista e analista de documentação.

Salário: até 5.218,59 reais

Inscrições: até 23 de setembro pelo site do Quadrix

PI – Prefeitura de Campo Largo do Piauí

São 55 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há para psicólogo, dentista, médico, professores, técnicos, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 26 de setembro pelo site Crescer Concursos

CE – Prefeitura de Banabuiú

São 129 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, terapeuta ocupacional, pedagogo, entre outros.

Salário: até 13.150,00 reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo site do Consulpam

MA – Tribunal de Justiça do Maranhão

São 63 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para oficial de justiça e analista judiciário de várias formações, como engenheiro mecânico, analista de sistemas, assistente social, psicólogo, psiquiatra, direito.

Salário: até 8.230,35 reais

Inscrições: até 28 de agosto pelo site da Fundação Carlos Chagas

PB – Prefeitura de São José dos Cordeiros

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.188,00 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site Cpcon

PB – Prefeitura de Sumé

São 34 vagas de nível médio e superior para cargos de professores e médicos de várias áreas.

Salário: até 6.646,32 reais

Inscrições: até 4 de setembro pelo site

PE – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

São 20 vagas para professores efetivos.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 27 de setembro pelo site

PA – Prefeitura de Magalhães Barata

São 344 oportunidades para todos os níveis. Há vagas para médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, entre outras.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 30 de agosto pelo PA Concursos

PA – Prefeitura de Tailândia

São 517 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, farmacêutico bioquímico, professores, entre outros.

Salário: até 11.631,57 reais

Inscrições: até 10 de outubro pelo site do Cetap

SE – Prefeitura de Cedro de São João

São 47 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, pedagogo, professor.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site Seprod

SE – Conselho Regional de Farmácia em Sergipe

São 11 vagas de nível superior para administrador e farmacêutico fiscal.

Salário: até 5.828,94 reais

Inscrições: até 29 de setembro pelo site pelo Quadrix

*Assine a newsletter de Você S/A neste link