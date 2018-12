Estes 5 passos ajudarão a realizar até as metas mais desafiadoras em 2019

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Você já se colocou uma meta ambiciosa, muito além das suas expectativas e percebeu que depois de algum tempo sua determinação diminuiu e o sentimento de desmotivação e desânimo tomou lugar da empolgação que existiam no começo?

De fato, mesmo os mais confiantes dos profissionais fracassam sob metas feitas sem planejamento, sem uma real visão dos passos a serem seguidos ou com expetativas de chegarem a resultados que não podem ser atingidos. E você? Já pensou sobre o que quer fazer daqui a dois anos e qual o seu principal objetivo no trabalho neste momento?

Se deseja ter sucesso profissional é necessário traçar as metas, pois sem um direcionamento não há progresso e um caminho linear na carreira. Estabelecer objetivos não apenas permite que se assume o controle profissional, como também é uma referência que determina se está obtendo êxito.

No entanto, para atingir a(s) meta(s) é preciso defini-la(s). Não basta simplesmente dizer “eu quero” e esperar que isso aconteça, pois tem de a ver um processo que começa com um desejo de alcançar e termina com trabalho árduo e conquista!

Durante esse percurso, existem alguns passos bem claros e conhecer essas etapas permite formular as metas com clareza e sucesso:

1. Defina metas que o motivam

Quando se pensa em metas é importante que elas sejam motivadoras: isso significa garantir que são importantes para você e que há valor em alcançá-las. Se há pouco interesse no resultado as chances de fazer acontecer são pequenas.

2. Estabeleça algumas metas a curto prazo

A realização de metas requer comprometimento, portanto, para aumentar chance de sucesso, é necessário ter um senso de urgência e uma atitude de “devo fazer”. Coloque no papel as metas do dia e cumpra as atribuições, sem risco de adiar ou deixar pra lá, pois isso contribui com um estado de espírito destrutivo. Realizar as pequenas metas ao longo do caminho ajuda a ganhar impulso.

3. Foco para a realização de um objetivo por vez

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Stanford, o cérebro faz seu melhor trabalho quando é permitido focar em um gol de cada vez. O profissional corre alto risco de ficar facilmente sobrecarregado quando se concentra em várias tarefas ou informações. Com falta de foco é menos provável que se cumpra qualquer um dos objetivos, especialmente se eles exigem um forte esforço emocional ou mental.

4. Estabeleça metas atingíveis

Certifique-se de que é possível atingir as metas que definiu. Muitos profissionais estabelecem objetivos difíceis de se atingir na tentativa de serem alguém que não são. Portanto, definir o caminho requer autoconhecimento e uma autoavaliação honesta. Ao mesmo tempo, tenha em mente que definir metas muito fáceis faz com que o colaborador se acomode em sua posição e não supere os desafios. Quando elas exigem que se “levante o peso” elas trazem uma enorme satisfação pessoal.

5. Tenha foco, consciência e rotina

Rotina e hábitos trabalham juntas na direção dos objetivos. Ao adotar uma rotina é legal acompanhar o progresso ao longo do tempo e tomar consciência sobre os próximos passos. Reserve um tempo a cada semana para refletir sobre a evolução do trabalho e fazer ajustes quando necessário. Foco e os “pés no chão” irão ajudar a passar pelo trabalho duro e necessário para o alcance de metas.

Vimos como é importante pensar e planejar o caminho que gostaríamos de percorrer! A definição de metas é uma atividade contínua. Pode se usar os lembretes para manter-se no caminho certo e tente disponibilizar horários regulares para avaliar as metas.

Dê esse primeiro passo e tenha determinação e coragem! A confiança também é uma forte aliada e desfrutar da satisfação e conhecimento adquirido após o trabalho alcançado é uma sensação única que só motiva o profissional rumo à sua evolução na carreira! 2019 está logo aí….Vamos pensar nisso?