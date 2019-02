Estes 47 concursos públicos são para cargos que ganham mais de R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Arujá

São 113 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para ajudante geral, agente de apoio educacional, assistente administrativo, escriturário, assistente de diretor de escola, assistente social, chefe da divisão de abastecimento e merenda escolar, coordenador pedagógico, chefe da divisão de ensino, diretor de educação básica, professor, psicopedagogo, chefe da divisão pedagógica e supervisor de ensino.

Salário: até 6.708,43 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Vargem Grande do Sul

São 16 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicopedagogo, médicos, professor de educação física, entre outros.

Salário: até 5.771,33 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site

SP – Prefeitura de Caieiras

São 30 vagas para os níveis médio e superior na área de saúde. Hpa oportunidades para médico, psicólogo, entre outras.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site da prefeitura

SP – Prefeitura de Serra Negra

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para jornalista, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, medico, entre outros.

Salário: até 10.160,75 reais

Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site Directa Carreiras

SP – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp)

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para agente administrativo, agente civil de trânsito, agente de fiscalização de transporte, assistente social, agente operacional, entre outros.

Salário: até 6.048,02 reais

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Jardinópolis

São 20 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: até 10.795,84 reais

Inscrições: até 17 de fevereiro pelo site Apta

SP – Prefeitura de Pereiras

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos e gestor de convênios.

Salário: até 12.169,80 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site Avança SP

SP – Prefeitura de Itapevi

São 366 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para agente de administração pública, professor de inglês, guarda civil municipal, entre outros.

Salário: até 9.280,30 reais

Inscrições: até 21 de fevereiro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Santos

São 54 vagas para os níveis médio, técnico e superior.

Salário: até 12.263,53 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Ibam

SP – Prefeitura de São Thomé das Letras

São 121 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 5.748,38 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Suzano

São 70 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, biomédico, biólogo, engenheiro sanitarista e psicólogo.

Salário: até 8.427,36 reais

Inscrições: até 1 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Mogi das Cruzes

São 31 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para auxiliar de desenvolvimento da educação, carpinteiro, eletricista, pintor, agente de defesa civil, técnico de enfermagem, encarregado de setor de defesa civil, administrador hospitalar, agente social, assistente social, contador, economista, enfermeiro, médico (ginecologista e pediatra), médico veterinário, orientador de informática, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional.

Salário: 7.397,74 reais

Inscrições: até 11 de março pelo site da Vunesp

SP – Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado

São nove vagas de nível superior.

Salário: até 6.210,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site do governo

SP – Prefeitura de ValinhosSão 70 vagas de nível superior. As oportunidades são para auxiliar de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico, diretor de unidade educacional, psicólogo escolar, médico (34 vagas em 18 especialidades), supervisor de ensino, vice-diretor de unidade educacional, professor de educação especial (deficiência auditiva e visual), professor I e professor II das disciplinas de ciências físicas, biológicas e programas de saúde, educação artística, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português.

Salário: até 8.477,78 reais

Inscrições: até 21 de março pelo site da Vunesp

RJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

São 6 vagas para Magistério Superior nas áreas de Fisiologia, Educação Física, Genética Animal.

Salário: até 9.877,98 reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site da universidade

MG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

São 42 vagas de nível médio e superior para carreira de Magistério Superior e Magistério de 1º e 2º graus.

Salário: até 10.058,92 reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site da Cefet-MG

MG – Prefeitura de Carmópolis de Minas

São 25 vagas para os níveis médio e superior.

Salário: até 10,5 mil reais

Inscrições: até 15 de fevereiro IBGP Concursos

ES – Polícia Civil

São 173 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para investigador, assistente social, médico legista, perito oficial criminal, entre outros.

Salário: até 5.103,84 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site do Instituto AOCP

PR – Prefeitura de Laranjeiras do Sul

São 117 vagas fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, bioquímico, médico, dentista, farmacêutico, pedagogo, procurador jurídico, psicólogo, entre outras.

Salário: 12.238,75 reais

Inscrições: até 7 de março pelo site da Faculdade Alfa

SC – Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste

O concurso tem vagas para engenheiro civil, fiscal de tributos municipais e psicólogos, entre outros.

Salário: até 7.206,59 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site do Objetivas

SC – Prefeitura de São Miguel do Oeste

São vagas para biólogo, médico, farmacêutico, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro elétrico, arquiteto, entre outros.

Salário: até 17.705,58 reais

Inscrições: até 25 de fevereiro pelo Ameosc

SC – Prefeitura de Curitibanos

São 12 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.Há vaga para engenheiro civil, para médico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 7.876,39 reais

Inscrições: até 27 de fevereiro pelo site do Instituto Brasil

RS – Prefeitura de Salto do Jacuí

São 76 vagas de nível fundamental, médio e técnico. Há oportunidades para contador, arquiteto, procurador jurídico, entre outros.

Salário: até 11.073,42 reais

Inscrições: até 10 de fevereiro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura Municipal de Palmeiras das Missões

São 67 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, procurador, fiscal, entre outros.

Salário: até 9.409,40 reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site da Fundatec

RS – Hospital das Clínicas de Porto Alegre

São vagas de nível médio e superior para médico, enfermeiro e analista.

Salário: até 6.406,11 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site

CENTRO OESTE

MS – Universidade Federal da Grande Dourados

São 31 vagas técnicas e administrativas de nível médio e superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site da universidade

MS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

São 42 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior da UFMS nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 10 de março pelo site

MT – Hospital Regional de Rondonópolis

O concurso vai selecionar para os cargos de enfermeiro (47 vagas), engenheiro do trabalho (01 vaga), técnico de segurança do trabalho (02 vagas), analista de tecnologia de informação em suporte de rede (02 vagas), técnico de enfermagem (141 vagas), biomédico (04 vagas), farmacêutico (02 vagas), técnico de radiologia (14 vagas), auxiliar de farmácia (19 vagas), fisioterapeuta (12 vagas), técnico de laboratório (01 vaga), auxiliar de laboratório (07 vagas), maqueiro (08 vagas) e técnico de imobilização ortopédica (06 vagas).

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 11 de fevereiro no Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, localizado na Avenida Sotero Silva, nº 587, Bairro Vila Aurora, das 8h às 17h, em dias úteis.

MT – Prefeitura de Tangará da Serra

São 212 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para o cargo de procurador, analista de sistemas, biomédico, contador, entre outros.

Salário: até 13.461,38 reais

Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site

MT – Prefeitura de Novo Santo Antônio

São 41 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, médico, enfermeiro, bioquímico, entre outros.

Salário: até 10.400,00 reais

Inscrições: até 14 de fevereiro pelo site Método e Soluções

MT – Prefeitura de Diamantino

São 15 vagas de nível superior para médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo e fisioterapeuta.

Salário: até 10.388,87 reais

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site Métodos e Soluções

MT – Prefeitura de Curvelândia

São 93 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em processo seletivo simplicado.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 22 de fevereiro pelo site da prefeitura

GO – Prefeitura de Maurilândia

São 120 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos, fiscal de tributos, professores, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site do Consulpam

NORTE E NORDESTE

AC – Tribunal de Justiça do Acre

São 15 vagas de nível superior para os cargos de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça. Uma das vagas será reservada aos candidatos portadores de deficiência e 3 delas destinadas aos candidatos negros.

Salário: até 30.404,41 reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pelo site da Vunesp

PI – Universidade Federal do Piauí (UFPI)

São 13 vagas de nível superior para a carreira no Magistério Superior.

Salário: até 7.373,30 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site da universidade

PI – Prefeitura de Santo Inácio do Piauí

São 52 vagas de nível superior. Há oportunidades para professores, médicos, fisioterapeutas, entre outras

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 13 de fevereiro pela internet

PI – Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí

São 47 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, psicólogo, entrevistador e orientador social.

Salário: até 8.100,00 reais

Inscrições: até 15 de fevereiro pelo site do Consep

PI – Prefeitura de Lagoa de São Francisco

São 29 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.063,76 reais

Inscrições: até 15 de fevereiro pela internet

PI – Prefeitura de Monsenhor Gil

São 54 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para enfermeiro, médico, dentista, assistente social, entre outros.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 25 de fevereiro pelo site do Instituto Legatus

BA – Prefeitura de Candeias

São 189 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, assistente social, nutricionista, entre outros.

Salário: até 13 mil reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site do IBFC

RN – Universidade Federal Rural do Semiárido

São 11 vagas de nível superior para professores visitantes brasileiros e estrangeiros.

Salário: até 16.199,24 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site da universidade

PA – Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

São 95 vagas de nível superior para perito médico legista (medicina, medicina psiquiátrica); perito criminal (administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia sanitária, farmácia, física, geologia, medicina veterinária, odontologia, processamento de dados); auxiliar técnico de perícias (técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de mecânica, técnico de radiologia).

Salário: até 8.482,04 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site da Fadesp

PB – Prefeitura de Pedra Branca

São 47 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, biomédico, pedagogo, entre outros.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 11 de fevereiro pelo site Consulpam

PB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

São 128 vagas, sendo 90 para professores e 38 para a função de técnico-administrativo nos níveis médio, médio e técnico e superior.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 18 de fevereiro pelo site do IFPB

PB – Prefeitura de São José de Caiana

São 56 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, auxiliar, advogado, agente comunitário de saúde, auditor de tributos, agente administrativo, auxiliar de saúde bucal, bioquímico/farmacêutico, cirurgião dentista, contador, cuidador de creche, digitador, enfermeiro, engenheiro civil, fiscal de obras, fiscal de tributos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gari, médico clínico geral, médico ortopedista, médico pediatra, merendeira, motorista, nutricionista, operador de máquinas pesadas, professor de educação básica II (ciências, educação física, espanhol, história, inglês, matemática e português), psicólogo, supervisor escolar, técnico em enfermagem e vigia, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site Funvapi

AM – Prefeitura de Presidente Figueiredo

São 190 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para dentista, médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, instrutores em diversas áreas, motorista, entre outras.

Salário: até 6,4 mil reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo internet