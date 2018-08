Estes 3 erros básicos de português são comuns nas redes sociais

Linguagem corresponde ao sistema de sinais usado pelo homem para expressar seu pensamento tanto na fala quanto na escrita. Corresponde também à forma de expressão própria de um grupo social ou profissional; jargão; fala, linguajar; Língua; tudo que serve para exprimir sensações ou ideias.

Com a ascensão das mídias sociais, é preciso estar muito atento a como nos expressamos. Vejamos três exemplos de legenda, retirados do Instagram:

“Fala meu povo. Mais uma semana com fé foco gratidão agente consegue tudo!!!”

“Vai ser dificil mais vai valer a pena ter seu negocio online”

“Convido vc a conhecer nossa empresa. Só vem.”

Além da pobreza nas ideias, essas três legendas apresentam lamentáveis desvios gramaticais. No mundo dos negócios, entender Pontuação Textual e Ortografia garantirá clareza:

“Olá, meu povo! Com fé, foco e gratidão, conseguiremos tudo. #MaisUmaSemana”

É vital separar o chamamento (vocativo) com vírgula; usar tal sinal diante de enumerações de substantivos e, como sugestão, uma “hashtag” criativa. Vamos à próxima:

“Valerá muito ter o seu negócio on-line! Vamos juntos!”

No registro oficial, “on-line” é expressão com hífen. Outra crítica é a repetição de “vai…vai…”. Escritor atento evita os excessos no uso verbal.

“Convido você a conhecer nossa empresa. Seja bem-vindo!”

Além da confusa expressão em segunda pessoa “só vem” (vem tu?), falta a devida conjugação com a terceira pessoa do singular: “venha você, que você seja!”.

Conhecer gramática normativa não significa ser erudito; é, pois, uma nobre ferramenta, com o devido estudo do público-alvo de determinado negócio ou carreira. Respeitar ou não respeitar a norma depende do objetivo do falante, do escritor.

Um grande abraço, até a próxima

DIOGO ARRAIS

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa