Este são os melhores programas de mestrado e doutorado do Brasil

São Paulo – No Brasil, dentre os 3.472 cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado e doutorado) analisados pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 482 cumprem padrões internacionais de excelência.

Os resultados da Avaliação Quadrienal 2017 foram divulgados na quarta-feira, 20, no site da Capes. As notas variam de 1 a 7 e, para ter a recomendação da Capes de reconhecimento (para novos cursos) ou renovação de reconhecimento (para cursos já existentes) pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC, a exigência é de índice mínimo de 3.

Notas 1 e 2 resultam no descredenciamento do curso. Índice 4 e 5 significam um desempenho entre bom e muito bom. Cinco é a nota máxima para programas que possuem apenas curso de mestrado e as notas 6 e 7 indicam nível global de excelência

A instituição que mais tem programas acadêmicos de pós-graduação considerados excelentes pela Capes é a Universidade de São Paulo (USP), com 87 cursos com nota 6 ou 7. Da UFRJ são 41, da UFMG são 34 e da Unicamp, 33.

A lista completa está no site da Capes. A seguir, confira os programas que tiveram nota 6 ou 7: