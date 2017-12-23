Este são os melhores programas de mestrado e doutorado do Brasil

São Paulo – No Brasil, dentre os 3.472 cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado e doutorado) analisados pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 482 cumprem padrões internacionais de excelência.
Os resultados da Avaliação Quadrienal 2017 foram divulgados na quarta-feira, 20, no site da Capes. As notas variam de 1 a 7 e, para ter a recomendação da Capes de reconhecimento (para novos cursos) ou renovação de reconhecimento (para cursos já existentes) pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC, a exigência é de índice mínimo de 3.
Notas 1 e 2 resultam no descredenciamento do curso. Índice 4 e 5 significam um desempenho entre bom e muito bom. Cinco é a nota máxima para programas que possuem apenas curso de mestrado e as notas 6 e 7 indicam nível global de excelência
A instituição que mais tem programas acadêmicos de pós-graduação considerados excelentes pela Capes é a Universidade de São Paulo (USP), com 87 cursos com nota 6 ou 7. Da UFRJ são 41, da UFMG são 34 e da Unicamp, 33.
A lista completa está no site da Capes. A seguir, confira os programas que tiveram nota 6 ou 7:
|Área de Avaliação
|Instituição de Ensino
|Nome do Programa
|Nível
|Nota
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA II
|CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU/FIOCRUZ
|CIÊNCIAS DA SAÚDE
|Mestrado/Doutorado
|7
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ
|ADMINISTRAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|ECONOMIA
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ
|ECONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP
|ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|ECONOMIA
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP
|ECONOMIA DE EMPRESAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|BIOLOGIA PARASITÁRIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
|OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA/UNESP
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA
|MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|GEOCIÊNCIAS
|INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
|SENSORIAMENTO REMOTO
|Mestrado/Doutorado
|7
|INTERDISCIPLINAR
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|GERONTOLOGIA BIOMÉDICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|LINGÜÍSTICA E LETRAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|SERVIÇO SOCIAL
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
|SERVIÇO SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
|INFORMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ECONOMIA
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
|ECONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS III
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA MECÂNICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS IV
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
|MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENSINO
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
|ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|EDUCAÇÃO
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|EDUCAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|SAÚDE COLETIVA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
|SAÚDE COLETIVA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|ENGENHARIA CIVIL (RECURSOS HÍDRICOS)
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|HISTÓRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|HISTÓRIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
|ECOLOGIA E EVOLUÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
|CIÊNCIA DO SOLO
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
|GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|CIÊNCIA POLÍTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|BIOINFORMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (MICROBIOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|PARASITOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
|Mestrado/Doutorado
|7
|HISTÓRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|HISTÓRIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|ESTUDOS LITERÁRIOS
|Mestrado/Doutorado
|7
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|ESTUDOS LINGÜÍSTICOS
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|CIÊNCIA ANIMAL
|Mestrado/Doutorado
|7
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|ODONTOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|DEMOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIOTECNOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|BIOTECNOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|SAÚDE COLETIVA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|EPIDEMIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIOTECNOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|CIÊNCIAS (BIOQUÍMICA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ARTES / MÚSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|MÚSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|COMPUTAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOQUÍMICA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ENGENHARIA DE MINAS, METALÚRGICA E DE MATERIAIS
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|FARMÁCIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|GEOCIÊNCIAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
|Doutorado
|7
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|LETRAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|Psiquiatria e Ciências do comportamento
|Mestrado/Doutorado
|7
|PSICOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|PSICOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|SOCIOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|SOCIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ANTROPOLOGIA SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (GENÉTICA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOFÍSICA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|QUÍMICA BIOLÓGICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (FISIOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIAS (MICROBIOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|COMUNICAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE POLÍMEROS
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA MECÂNICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|GEOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|GEOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|CLÍNICA MÉDICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|SOCIOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATERIAIS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATERIAIS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|EDUCAÇÃO FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
|FISIOTERAPIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
|CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|MEDICINA VETERINÁRIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
|ENGENHARIA MECÂNICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|AGRONOMIA (FITOPATOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|GENÉTICA E MELHORAMENTO
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS (FISIOLOGIA VEGETAL)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|ENTOMOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|ZOOTECNIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|ANTROPOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
|Mestrado/Doutorado
|7
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|GEOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|SOCIOLOGIA
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|SOCIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|FARMÁCIA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA
|BIOCIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA APLICADAS À FARMÁCIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB.
|ZOOTECNIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|GEOGRAFIA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/PR.PRUDENTE
|GEOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO
|BIOLOGIA ANIMAL
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|BIOLOGIA VEGETAL
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|ECOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DE ALIMENTOS
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|CIÊNCIA DE ALIMENTOS
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DE ALIMENTOS
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|ENGENHARIA DE ALIMENTOS
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|7
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|LINGÜÍSTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|TEORIA E HISTÓRIA LITERÁRIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|FISIOPATOLOGIA MÉDICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA III
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|TOCOGINECOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA
|ODONTOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA
|CLÍNICA ODONTOLÓGICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA MOLECULAR)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|PSICOBIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|EDUCAÇÃO
|UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
|EDUCAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|PSICOLOGIA
|UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO
|PSICOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ADMINISTRAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ASTRONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BOTÂNICA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ECOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIA POLÍTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIA AMBIENTAL
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOQUÍMICA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIAS (BIOLOGIA DA RELAÇÃO PATÓGENO-HOSPEDEIRO)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|IMUNOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ECONOMIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ECONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|EDUCAÇÃO FÍSICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENFERMAGEM
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ENGENHARIA METALÚRGICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|FARMÁCIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia)
|Mestrado/Doutorado
|7
|FILOSOFIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|FILOSOFIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|METEOROLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA E GEOTECTÔNICA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|Oceanografia
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CARDIOLOGIA
|Doutorado
|7
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|PSIQUIATRIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES
|Mestrado/Doutorado
|7
|PSICOLOGIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|PSICOLOGIA (PSICOLOGIA EXPERIMENTAL)
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|QUIMICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|SAÚDE COLETIVA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|MEDICINA (MEDICINA PREVENTIVA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIV. DE SÃO PAULO/CENTRO DE ENERG. NUCL. AGRICULTURA
|CIÊNCIAS (ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
|ENTOMOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
|AGRONOMIA (FITOPATOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
|AGRONOMIA (GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
|AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
|ECOLOGIA APLICADA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
|CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS
|Mestrado/Doutorado
|7
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|ENTOMOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (FARMACOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|FISIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|IMUNOLOGIA BÁSICA E APLICADA
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENFERMAGEM
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|ENFERMAGEM FUNDAMENTAL
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENFERMAGEM
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|FARMÁCIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|MEDICINA (NEUROLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|MEDICINA (SAÚDE MENTAL)
|Mestrado/Doutorado
|7
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS
|CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA COMPUTACIONAL
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS
|ENGENHARIA CIVIL (ENGENHARIA DE ESTRUTURAS)
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS
|ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANEAMENTO
|Mestrado/Doutorado
|7
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS
|MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|7
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS
|Química
|Mestrado/Doutorado
|7
|MEDICINA II
|CENTRO DE PESQUISA GONÇALO MONIZ – FIOCRUZ
|BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE E MEDICINA INVESTIGATIVA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA
|FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA
|TEOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENSINO
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|ENSINO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|MEDICINA TROPICAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|SAÚDE COLETIVA
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|SAÚDE PÚBLICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SAÚDE COLETIVA
|FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
|OCEANOGRAFIA FÍSICA, QUÍMICA E GEOLÓGICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
|AQÜICULTURA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
|CIÊNCIAS DOS MATERIAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA
|BIOLOGIA (ECOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
|CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE
|Doutorado
|6
|GEOCIÊNCIAS
|INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
|METEOROLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOCIÊNCIAS
|INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
|GEOFÍSICA ESPACIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS III
|INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
|ENGENHARIA AERONÂUTICA E MECÂNICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIÊNTÍFICA
|MODELAGEM COMPUTACIONAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|OBSERVATÓRIO NACIONAL
|ASTRONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|DIREITO
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
|DIREITO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS III
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
|ENGENHARIA MECÂNICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|6
|DIREITO
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|DIREITO
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|EDUCAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|FILOSOFIA
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|FILOSOFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|MEDICINA E CIÊNCIAS DA SAÚDE.
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|MEDICINA PEDIATRIA E SAUDE DA CRIANÇA
|Mestrado/Doutorado
|6
|PSICOLOGIA
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|PSICOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SERVIÇO SOCIAL
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
|SERVIÇO SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS I
|PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA CIVIL
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIOTECNOLOGIA
|Universidade Católica de Brasília
|CIÊNCIAS GENÔMICAS E BIOTECNOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ECONOMIA
|Universidade Católica de Brasília
|ECONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
|CIÊNCIAS VETERINÁRIAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
|PATOLOGIA EXPERIMENTAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
|CIÊNCIA ANIMAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
|ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS CONTINENTAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
|AGRONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
|ZOOTECNIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
|ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
|GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|ECOLOGIA E EVOLUÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIA POLÍTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|BIOCIÊNCIAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|MODELAGEM COMPUTACIONAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO HUMANA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SAÚDE COLETIVA
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|SAÚDE COLETIVA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SERVIÇO SOCIAL
|UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|SERVIÇO SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARTES / MÚSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
|ARTES CÊNICAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
|ECOLOGIA E BIOMONITORAMENTO
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
|PATOLOGIA HUMANA
|Mestrado/Doutorado
|6
|PSICOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
|PSICOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|FARMACOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENFERMAGEM
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|ENFERMAGEM
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|GEOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|CIÊNCIAS MÉDICAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
|FITOTECNIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|COMPUTAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|COMUNICAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ECONOMIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|ECONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA)
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|GEOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|Estudos de Literatura
|Mestrado/Doutorado
|6
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA DE ALIMENTOS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
|CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
|MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
|ZOOTECNIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SERVIÇO SOCIAL
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
|POLÍTICAS PÚBLICAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|ARQUITETURA E URBANISMO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARTES / MÚSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|ARTES
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|ECOLOGIA (CONSERVAÇÃO E MANEJO DA VIDA SILVESTRE)
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|BIOLOGIA VEGETAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|BIOLOGIA CELULAR
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|GENÉTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|COMUNICAÇÃO SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|DIREITO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|DIREITO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ECONOMIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|ECONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|EDUCAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MINAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|FILOSOFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|FILOSOFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|GEOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|MEDICINA MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|INFECTOLOGIA E MEDICINA TROPICAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|SAÚDE COLETIVA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|SAÚDE PÚBLICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
|ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
|GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
|BIOLOGIA DE AGENTES INFECCIOSOS E PARASITÁRIOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
|GEOLOGIA E GEOQUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
|DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO
|Mestrado/Doutorado
|6
|FARMÁCIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA
|PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS BIOATIVOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA
|LINGÜÍSTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|BIOLOGIA VEGETAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|BIOLOGIA ANIMAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|CIÊNCIA POLÍTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SERVIÇO SOCIAL
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|SERVIÇO SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|SOCIOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|SOCIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|FITOSSANIDADE
|Mestrado/Doutorado
|6
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|ODONTOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ASTRONOMIA / FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|DIREITO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|DIREITO
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|EDUCAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|EDUCAÇÃO FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|GEOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
|LETRAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ANTROPOLOGIA SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ECOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|CIÊNCIA DO SOLO
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|EDUCAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ENGENHARIA CIVIL
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ENGENHARIA MECÂNICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|GEOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|HISTÓRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|HISTÓRIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|DESENVOLVIMENTO RURAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|CIÊNCIAS DA SAÚDE: CARDIOLOGIA E CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|CIÊNCIAS MÉDICAS: ENDOCRINOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|CIÊNCIAS VETERINÁRIAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|ODONTOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|SAÚDE COLETIVA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
|EPIDEMIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ADMINISTRAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ARQUITETURA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARTES / MÚSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ARTES VISUAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIOTECNOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|BIOQUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIOTECNOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|BIOTECNOLOGIA VEGETAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|Imunologia e Inflamaçao
|Mestrado/Doutorado
|6
|ECONOMIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ECONOMIA DA INDÚSTRIA E DA TECNOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|EDUCAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENFERMAGEM
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENFERMAGEM
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA CIVIL
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA NUCLEAR
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|TECNOLOGIA DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA BIOMÉDICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENSINO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E SAÚDE
|Mestrado/Doutorado
|6
|HISTÓRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|HISTÓRIA SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|LINGÜÍSTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|LETRAS (LETRAS VERNÁCULAS)
|Mestrado/Doutorado
|6
|NUTRIÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|NUTRIÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|ECOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|PSICOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|PSICOBIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
|ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
|ENGENHARIA AGRÍCOLA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
|AGRONOMIA (CIÊNCIAS DO SOLO)
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
|CIÊNCIAS VETERINÁRIAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA DE ALIMENTOS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA DE ALIMENTOS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ENGENHARIA DE ALIMENTOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|FARMACOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|DIREITO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|DIREITO
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO FÍSICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|EDUCAÇÃO FÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENFERMAGEM
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ENFERMAGEM
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ENGENHARIA AMBIENTAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ENGENHARIA MECÂNICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENSINO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|EDUCAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|FILOSOFIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|FILOSOFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|LINGÜÍSTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|ESTUDOS DA TRADUÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
|AQÜÍCULTURA
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
|EDUCAÇÃO ESPECIAL (EDUCAÇÃO DO INDIVÍDUO ESPECIAL)
|Mestrado/Doutorado
|6
|PSICOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
|PSICOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SOCIOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
|SOCIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|CIÊNCIA DO SOLO
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOQUÍMICA TOXICOLÓGICA)
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
|IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
|ODONTOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|FITOTECNIA (PRODUÇÃO VEGETAL)
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|ENGENHARIA AGRÍCOLA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS)
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|MEDICINA VETERINÁRIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|NUTRIÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
|CIÊNCIA DA NUTRIÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|ECOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|CIÊNCIA POLÍTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA MOLECULAR)
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|PATOLOGIA MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|6
|DIREITO
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|DIREITO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ECONOMIA
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|ECONOMIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS I
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|GEOTECNIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|PSICOLOGIA
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|PSICOLOGIA SOCIAL, DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (PSTO)
|Mestrado/Doutorado
|6
|SERVIÇO SOCIAL
|UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|POLÍTICA SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
|CIÊNCIAS DA SAÚDE
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIOTECNOLOGIA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA
|BIOTECNOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|FARMÁCIA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA
|CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA
|LINGUÍSTICA E LÍNGUA PORTUGUESA
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA
|ESTUDOS LITERÁRIOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA
|ODONTOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BAURU
|DESIGN
|Mestrado/Doutorado
|6
|MATERIAIS
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BAURU
|CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU
|AGRONOMIA (PROTEÇÃO DE PLANTAS)
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU
|BIOLOGIA GERAL E APLICADA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU
|MEDICINA VETERINÁRIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU
|ZOOTECNIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ILHA SOLT
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB.
|AGRONOMIA (PRODUÇÃO VEGETAL)
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB.
|MEDICINA VETERINÁRIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB.
|GENÉTICA E MELHORAMENTO ANIMAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/MARILIA
|CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|EDUCAÇÃO
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/MARILIA
|EDUCAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENSINO
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/RIO CLARO
|EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO
|LETRAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO
|ESTUDOS LINGÜÍSTICOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARTES / MÚSICA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|MÚSICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|CIÊNCIA POLÍTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AMBIENTAIS
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|AMBIENTE E SOCIEDADE
|Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|BIOLOGIA CELULAR E ESTRUTURAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|BIOLOGIA FUNCIONAL E MOLECULAR
|Mestrado/Doutorado
|6
|ECONOMIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|CIÊNCIA ECONÔMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|ENGENHARIA QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|FILOSOFIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|FILOSOFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|GEOCIÊNCIAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOGRAFIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|GEOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|HISTÓRIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|HISTÓRIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|MATEMÁTICA APLICADA
|Mestrado/Doutorado
|6
|PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|DEMOGRAFIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SOCIOLOGIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
|SOCIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA
|MATERIAIS DENTÁRIOS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA
|ESTOMATOPATOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENSINO
|UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
|ENSINO DE CIÊNCIAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|FARMACOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|NEUROLOGIA – NEUROCIÊNCIAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MÉDICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|Oftalmologia e Ciências Visuais
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA III
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|CIRURGIA TRANSLACIONAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|NUTRIÇÃO
|UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
|NUTRIÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|DIREITO
|UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
|DIREITO CONSTITUCIONAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
|CIÊNCIAS DA SAÚDE
|Mestrado/Doutorado
|6
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
|ADMINISTRAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
|UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
|CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|DIREITO
|UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
|DIREITO
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN
|UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
|ARQUITETURA E URBANISMO
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
|DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
|LETRAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CONTROLADORIA E CONTABILIDADE
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARTES / MÚSICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ARTES VISUAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ARTES / MÚSICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ARTES CÊNICAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIAS (FISIOLOGIA HUMANA)
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (MICROBIOLOGIA)
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENFERMAGEM
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ENFERMAGEM
|Doutorado
|6
|ENGENHARIAS II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|TECNOLOGIA NUCLEAR
|Mestrado/Doutorado
|6
|ENGENHARIAS IV
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ENGENHARIA ELÉTRICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|GEOCIÊNCIAS
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|GEOFÍSICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|HISTÓRIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|HISTÓRIA SOCIAL
|Mestrado/Doutorado
|6
|INTERDISCIPLINAR
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ENERGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|LETRAS / LINGUÍSTICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|LINGÜÍSTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ESTATÍSTICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|NEFROLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|PNEUMOLOGIA
|Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|CIÊNCIAS MÉDICAS
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|NEUROLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|PATOLOGIA EXPERIMENTAL E COMPARADA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA VETERINÁRIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|EPIDEMIOLOGIA EXPERIMENTAL APLICADA ÀS ZOONOSES
|Mestrado/Doutorado
|6
|SAÚDE COLETIVA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|SAÚDE PÚBLICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SAÚDE COLETIVA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|SOCIOLOGIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
|SOCIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
|FITOTECNIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
|UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
|RECURSOS FLORESTAIS
|Mestrado/Doutorado
|6
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/FAC. ODONTOLOGIA DE BAURU
|Ciências Odontológicas Aplicadas
|Mestrado/Doutorado
|6
|BIODIVERSIDADE
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|BIOLOGIA COMPARADA
|Mestrado/Doutorado
|6
|CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|BIOQUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|FARMÁCIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|TOXICOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|FARMÁCIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|BIOCIÊNCIAS APLICADAS À FARMÁCIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA I
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|MEDICINA (CLÍNICA MÉDICA)
|Mestrado/Doutorado
|6
|MEDICINA III
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|ODONTOLOGIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|ODONTOPEDIATRIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|PSICOLOGIA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|PSICOBIOLOGIA
|Mestrado/Doutorado
|6
|QUÍMICA
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO
|QUÍMICA
|Mestrado/Doutorado
|6
|MATERIAIS
|UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS
|CIÊNCIAS E ENGENHARIA DE MATERIAIS
|Mestrado/Doutorado
|6