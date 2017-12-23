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Este são os melhores programas de mestrado e doutorado do Brasil

Brasil tem mais de 480 programas de mestrado e doutorado que cumprem requisitos internacionais de excelência. Veja quais são

Por Camila Pati
access_time 23 dez 2017, 09h59 - Publicado em 23 dez 2017, 06h00

Ranking: 87 programas da USP (Michail_Petrov-96/Thinkstock)

São Paulo –  No Brasil, dentre os 3.472 cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado e doutorado) analisados pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 482 cumprem padrões internacionais de excelência.

Os resultados da Avaliação Quadrienal 2017 foram divulgados na quarta-feira, 20, no site da Capes. As notas variam de 1 a 7 e, para ter a recomendação da Capes de reconhecimento (para novos cursos) ou renovação de reconhecimento (para cursos já existentes) pelo Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC, a exigência é de índice mínimo de 3.

Notas 1 e 2 resultam no descredenciamento do curso. Índice 4 e 5 significam um desempenho entre bom e muito bom. Cinco é a nota máxima para programas que possuem apenas curso de mestrado e as notas 6 e 7 indicam nível global de excelência

A instituição que mais tem programas acadêmicos de pós-graduação considerados excelentes pela Capes é a Universidade de São Paulo (USP), com 87 cursos com nota 6 ou 7. Da UFRJ são 41, da UFMG são 34 e da Unicamp, 33.

A lista completa está no site da Capes. A seguir, confira os programas que tiveram nota 6 ou 7:

Área de Avaliação Instituição de Ensino Nome do Programa Nível Nota
ASTRONOMIA / FÍSICA CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA II CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU/FIOCRUZ CIÊNCIAS DA SAÚDE Mestrado/Doutorado 7
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ ADMINISTRAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
ECONOMIA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ ECONOMIA Mestrado/Doutorado 7
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS Mestrado/Doutorado 7
ECONOMIA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP ECONOMIA DE EMPRESAS Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II FUNDACAO OSWALDO CRUZ BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III FUNDACAO OSWALDO CRUZ BIOLOGIA PARASITÁRIA Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA/UNESP FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
GEOCIÊNCIAS INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS SENSORIAMENTO REMOTO Mestrado/Doutorado 7
INTERDISCIPLINAR PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL GERONTOLOGIA BIOMÉDICA Mestrado/Doutorado 7
LETRAS / LINGUÍSTICA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL LINGÜÍSTICA E LETRAS Mestrado/Doutorado 7
SERVIÇO SOCIAL PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO SERVIÇO SOCIAL Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO INFORMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
ECONOMIA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO ECONOMIA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS III PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA MECÂNICA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS IV PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 7
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDUCAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
SAÚDE COLETIVA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA SAÚDE COLETIVA Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ENGENHARIA CIVIL (RECURSOS HÍDRICOS) Mestrado/Doutorado 7
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 7
HISTÓRIA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE HISTÓRIA Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS ECOLOGIA E EVOLUÇÃO Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CIÊNCIA DO SOLO Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CIÊNCIA POLÍTICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BIOINFORMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (MICROBIOLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS PARASITOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Mestrado/Doutorado 7
HISTÓRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS HISTÓRIA Mestrado/Doutorado 7
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESTUDOS LITERÁRIOS Mestrado/Doutorado 7
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CIÊNCIA ANIMAL Mestrado/Doutorado 7
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ODONTOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS DEMOGRAFIA Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Mestrado/Doutorado 7
BIOTECNOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS BIOTECNOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
SAÚDE COLETIVA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS EPIDEMIOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
BIOTECNOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ CIÊNCIAS (BIOQUÍMICA) Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
ARTES / MÚSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL MÚSICA Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL COMPUTAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOQUÍMICA) Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ENGENHARIA DE MINAS, METALÚRGICA E DE MATERIAIS Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Mestrado/Doutorado 7
FARMÁCIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Mestrado/Doutorado 7
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL GEOCIÊNCIAS Mestrado/Doutorado 7
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO Doutorado 7
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL LETRAS Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Psiquiatria e Ciências do comportamento Mestrado/Doutorado 7
PSICOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PSICOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
SOCIOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL SOCIOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ANTROPOLOGIA SOCIAL Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (GENÉTICA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOFÍSICA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO QUÍMICA BIOLÓGICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (FISIOLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS (MICROBIOLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMUNICAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE POLÍMEROS Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA MECÂNICA Mestrado/Doutorado 7
GEOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO GEOGRAFIA Mestrado/Doutorado 7
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CLÍNICA MÉDICA Mestrado/Doutorado 7
SOCIOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
MATERIAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
MATERIAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS FISIOTERAPIA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA MEDICINA VETERINÁRIA Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ENGENHARIA MECÂNICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA AGRONOMIA (FITOPATOLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA GENÉTICA E MELHORAMENTO Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA CIÊNCIAS AGRÁRIAS (FISIOLOGIA VEGETAL) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA ENTOMOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA ZOOTECNIA Mestrado/Doutorado 7
ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ANTROPOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Mestrado/Doutorado 7
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA GEOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
SOCIOLOGIA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA SOCIOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
FARMÁCIA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA BIOCIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA APLICADAS À FARMÁCIA Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB. ZOOTECNIA Mestrado/Doutorado 7
GEOGRAFIA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/PR.PRUDENTE GEOGRAFIA Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO BIOLOGIA ANIMAL Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BIOLOGIA VEGETAL Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS ECOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DE ALIMENTOS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CIÊNCIA DE ALIMENTOS Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DE ALIMENTOS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS ENGENHARIA DE ALIMENTOS Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR Mestrado/Doutorado 7
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS LINGÜÍSTICA Mestrado/Doutorado 7
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS TEORIA E HISTÓRIA LITERÁRIA Mestrado/Doutorado 7
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA I UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FISIOPATOLOGIA MÉDICA Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA III UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS TOCOGINECOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA ODONTOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA MOLECULAR) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PSICOBIOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS EDUCAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
PSICOLOGIA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO PSICOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ADMINISTRAÇÃO Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ASTRONOMIA Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BOTÂNICA) Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ECOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CIÊNCIA POLÍTICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CIÊNCIA AMBIENTAL Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOQUÍMICA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CIÊNCIAS (BIOLOGIA DA RELAÇÃO PATÓGENO-HOSPEDEIRO) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO IMUNOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
ECONOMIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ECONOMIA Mestrado/Doutorado 7
EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE Mestrado/Doutorado 7
ENFERMAGEM UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ENGENHARIA METALÚRGICA Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 7
FARMÁCIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia) Mestrado/Doutorado 7
FILOSOFIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FILOSOFIA Mestrado/Doutorado 7
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO METEOROLOGIA Mestrado/Doutorado 7
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA E GEOTECTÔNICA) Mestrado/Doutorado 7
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Oceanografia Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA I UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CARDIOLOGIA Doutorado 7
MEDICINA II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PSIQUIATRIA Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES Mestrado/Doutorado 7
PSICOLOGIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PSICOLOGIA (PSICOLOGIA EXPERIMENTAL) Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO QUIMICA Mestrado/Doutorado 7
SAÚDE COLETIVA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO MEDICINA (MEDICINA PREVENTIVA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIV. DE SÃO PAULO/CENTRO DE ENERG. NUCL. AGRICULTURA CIÊNCIAS (ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ ENTOMOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ AGRONOMIA (FITOPATOLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ AGRONOMIA (GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ ECOLOGIA APLICADA Mestrado/Doutorado 7
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS Mestrado/Doutorado 7
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO ENTOMOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (FARMACOLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO FISIOLOGIA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO IMUNOLOGIA BÁSICA E APLICADA Mestrado/Doutorado 7
ENFERMAGEM UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO ENFERMAGEM FUNDAMENTAL Mestrado/Doutorado 7
ENFERMAGEM UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA Mestrado/Doutorado 7
FARMÁCIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO MEDICINA (NEUROLOGIA) Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO MEDICINA (SAÚDE MENTAL) Mestrado/Doutorado 7
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS FÍSICA Mestrado/Doutorado 7
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA COMPUTACIONAL Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS ENGENHARIA CIVIL (ENGENHARIA DE ESTRUTURAS) Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS ENGENHARIA HIDRÁULICA E SANEAMENTO Mestrado/Doutorado 7
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 7
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 7
QUÍMICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS Química Mestrado/Doutorado 7
MEDICINA II CENTRO DE PESQUISA GONÇALO MONIZ – FIOCRUZ BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE E MEDICINA INVESTIGATIVA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA TEOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNO Mestrado/Doutorado 6
ENSINO FUNDACAO OSWALDO CRUZ ENSINO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA II FUNDACAO OSWALDO CRUZ MEDICINA TROPICAL Mestrado/Doutorado 6
SAÚDE COLETIVA FUNDACAO OSWALDO CRUZ SAÚDE PÚBLICA Mestrado/Doutorado 6
SAÚDE COLETIVA FUNDACAO OSWALDO CRUZ EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA Mestrado/Doutorado 6
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE OCEANOGRAFIA FÍSICA, QUÍMICA E GEOLÓGICA Mestrado/Doutorado 6
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE AQÜICULTURA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA CIÊNCIAS DOS MATERIAIS Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA BIOLOGIA (ECOLOGIA) Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AMBIENTAIS INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE Doutorado 6
GEOCIÊNCIAS INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS METEOROLOGIA Mestrado/Doutorado 6
GEOCIÊNCIAS INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS GEOFÍSICA ESPACIAL Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS III INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA ENGENHARIA AERONÂUTICA E MECÂNICA Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIÊNTÍFICA MODELAGEM COMPUTACIONAL Mestrado/Doutorado 6
ASTRONOMIA / FÍSICA OBSERVATÓRIO NACIONAL ASTRONOMIA Mestrado/Doutorado 6
DIREITO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ DIREITO Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS III PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ ENGENHARIA MECÂNICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR Mestrado/Doutorado 6
DIREITO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL DIREITO Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
FILOSOFIA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FILOSOFIA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA I PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL MEDICINA E CIÊNCIAS DA SAÚDE. Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA II PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL MEDICINA PEDIATRIA E SAUDE DA CRIANÇA Mestrado/Doutorado 6
PSICOLOGIA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL PSICOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
SERVIÇO SOCIAL PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL SERVIÇO SOCIAL Mestrado/Doutorado 6
ASTRONOMIA / FÍSICA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO FÍSICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS I PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA CIVIL Mestrado/Doutorado 6
BIOTECNOLOGIA Universidade Católica de Brasília CIÊNCIAS GENÔMICAS E BIOTECNOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
ECONOMIA Universidade Católica de Brasília ECONOMIA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ CIÊNCIAS VETERINÁRIAS Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA II UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA PATOLOGIA EXPERIMENTAL Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CIÊNCIA ANIMAL Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS CONTINENTAIS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ AGRONOMIA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
QUÍMICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ ZOOTECNIA Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ECOLOGIA E EVOLUÇÃO Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIA POLÍTICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BIOCIÊNCIAS Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MODELAGEM COMPUTACIONAL Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO HUMANA Mestrado/Doutorado 6
SAÚDE COLETIVA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SAÚDE COLETIVA Mestrado/Doutorado 6
SERVIÇO SOCIAL UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SERVIÇO SOCIAL Mestrado/Doutorado 6
ARTES / MÚSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ARTES CÊNICAS Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ECOLOGIA E BIOMONITORAMENTO Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA II UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PATOLOGIA HUMANA Mestrado/Doutorado 6
PSICOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PSICOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FARMACOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
ENFERMAGEM UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ENFERMAGEM Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA Mestrado/Doutorado 6
GEOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ GEOGRAFIA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA I UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CIÊNCIAS MÉDICAS Mestrado/Doutorado 6
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO FITOTECNIA Mestrado/Doutorado 6
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE FÍSICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE COMPUTAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE COMUNICAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
ECONOMIA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ECONOMIA Mestrado/Doutorado 6
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Mestrado/Doutorado 6
GEOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE GEOGRAFIA Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Estudos de Literatura Mestrado/Doutorado 6
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS CIÊNCIAS AMBIENTAIS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA DE ALIMENTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA Mestrado/Doutorado 6
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS ZOOTECNIA Mestrado/Doutorado 6
SERVIÇO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO POLÍTICAS PÚBLICAS Mestrado/Doutorado 6
ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ARQUITETURA E URBANISMO Mestrado/Doutorado 6
ARTES / MÚSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ARTES Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ECOLOGIA (CONSERVAÇÃO E MANEJO DA VIDA SILVESTRE) Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BIOLOGIA VEGETAL Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BIOLOGIA CELULAR Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS GENÉTICA Mestrado/Doutorado 6
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS COMUNICAÇÃO SOCIAL Mestrado/Doutorado 6
DIREITO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS DIREITO Mestrado/Doutorado 6
ECONOMIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ECONOMIA Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS EDUCAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MINAS Mestrado/Doutorado 6
FILOSOFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FILOSOFIA Mestrado/Doutorado 6
GEOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS GEOGRAFIA Mestrado/Doutorado 6
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA I UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS MEDICINA MOLECULAR Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA II UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS INFECTOLOGIA E MEDICINA TROPICAL Mestrado/Doutorado 6
SAÚDE COLETIVA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS SAÚDE PÚBLICA Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BIOLOGIA DE AGENTES INFECCIOSOS E PARASITÁRIOS Mestrado/Doutorado 6
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ GEOLOGIA E GEOQUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO Mestrado/Doutorado 6
FARMÁCIA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS BIOATIVOS Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA LINGÜÍSTICA Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO BIOLOGIA VEGETAL Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO BIOLOGIA ANIMAL Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CIÊNCIA POLÍTICA Mestrado/Doutorado 6
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
SERVIÇO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SERVIÇO SOCIAL Mestrado/Doutorado 6
SOCIOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SOCIOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS FITOSSANIDADE Mestrado/Doutorado 6
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS ODONTOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
ASTRONOMIA / FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ FÍSICA Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
DIREITO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ DIREITO Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EDUCAÇÃO FÍSICA Mestrado/Doutorado 6
GEOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ GEOGRAFIA Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ LETRAS Mestrado/Doutorado 6
ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ANTROPOLOGIA SOCIAL Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ECOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CIÊNCIA DO SOLO Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL EDUCAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ENGENHARIA CIVIL Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ENGENHARIA MECÂNICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 6
GEOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL GEOGRAFIA Mestrado/Doutorado 6
HISTÓRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL HISTÓRIA Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL DESENVOLVIMENTO RURAL Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CIÊNCIAS DA SAÚDE: CARDIOLOGIA E CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CIÊNCIAS MÉDICAS: ENDOCRINOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CIÊNCIAS VETERINÁRIAS Mestrado/Doutorado 6
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ODONTOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL Mestrado/Doutorado 6
SAÚDE COLETIVA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL EPIDEMIOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ADMINISTRAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ARQUITETURA Mestrado/Doutorado 6
ARTES / MÚSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ARTES VISUAIS Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) Mestrado/Doutorado 6
BIOTECNOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO BIOQUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
BIOTECNOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO BIOTECNOLOGIA VEGETAL Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Imunologia e Inflamaçao Mestrado/Doutorado 6
ECONOMIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ECONOMIA DA INDÚSTRIA E DA TECNOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EDUCAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
ENFERMAGEM UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENFERMAGEM Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA CIVIL Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA NUCLEAR Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO TECNOLOGIA DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA BIOMÉDICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 6
ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E SAÚDE Mestrado/Doutorado 6
HISTÓRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO HISTÓRIA SOCIAL Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO LINGÜÍSTICA Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO LETRAS (LETRAS VERNÁCULAS) Mestrado/Doutorado 6
NUTRIÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NUTRIÇÃO Mestrado/Doutorado 6
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL Mestrado/Doutorado 6
QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ECOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
PSICOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE PSICOBIOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO ENGENHARIA AGRÍCOLA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO AGRONOMIA (CIÊNCIAS DO SOLO) Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS VETERINÁRIAS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA DE ALIMENTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA DE ALIMENTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ENGENHARIA DE ALIMENTOS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA FARMACOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
DIREITO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DIREITO Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA EDUCAÇÃO FÍSICA Mestrado/Doutorado 6
ENFERMAGEM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ENFERMAGEM Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ENGENHARIA AMBIENTAL Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ENGENHARIA MECÂNICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS Mestrado/Doutorado 6
ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA EDUCAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA Mestrado/Doutorado 6
FILOSOFIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA FILOSOFIA Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA LINGÜÍSTICA Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ESTUDOS DA TRADUÇÃO Mestrado/Doutorado 6
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AQÜÍCULTURA Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS EDUCAÇÃO ESPECIAL (EDUCAÇÃO DO INDIVÍDUO ESPECIAL) Mestrado/Doutorado 6
PSICOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS PSICOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
SOCIOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS SOCIOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CIÊNCIA DO SOLO Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOQUÍMICA TOXICOLÓGICA) Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADAS Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ODONTOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA FITOTECNIA (PRODUÇÃO VEGETAL) Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA ENGENHARIA AGRÍCOLA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS) Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA MEDICINA VETERINÁRIA Mestrado/Doutorado 6
NUTRIÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA CIÊNCIA DA NUTRIÇÃO Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ECOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA RELAÇÕES INTERNACIONAIS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA CIÊNCIA POLÍTICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA MOLECULAR) Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PATOLOGIA MOLECULAR Mestrado/Doutorado 6
DIREITO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA DIREITO Mestrado/Doutorado 6
ECONOMIA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ECONOMIA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS I UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA GEOTECNIA Mestrado/Doutorado 6
PSICOLOGIA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PSICOLOGIA SOCIAL, DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (PSTO) Mestrado/Doutorado 6
SERVIÇO SOCIAL UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA POLÍTICA SOCIAL Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA I UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE CIÊNCIAS DA SAÚDE Mestrado/Doutorado 6
BIOTECNOLOGIA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA BIOTECNOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
FARMÁCIA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA LINGUÍSTICA E LÍNGUA PORTUGUESA Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA ESTUDOS LITERÁRIOS Mestrado/Doutorado 6
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA ODONTOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BAURU DESIGN Mestrado/Doutorado 6
MATERIAIS UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BAURU CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS Mestrado/Doutorado 6
BIODIVERSIDADE UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU AGRONOMIA (PROTEÇÃO DE PLANTAS) Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU BIOLOGIA GERAL E APLICADA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU MEDICINA VETERINÁRIA Mestrado/Doutorado 6
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU ZOOTECNIA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ILHA SOLT ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB. AGRONOMIA (PRODUÇÃO VEGETAL) Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA VETERINÁRIA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB. MEDICINA VETERINÁRIA Mestrado/Doutorado 6
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB. GENÉTICA E MELHORAMENTO ANIMAL Mestrado/Doutorado 6
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/MARILIA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/MARILIA EDUCAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
ENSINO UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/RIO CLARO EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO LETRAS Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO ESTUDOS LINGÜÍSTICOS Mestrado/Doutorado 6
ARTES / MÚSICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS MÚSICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CIÊNCIA POLÍTICA Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS AMBIENTE E SOCIEDADE Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BIOLOGIA CELULAR E ESTRUTURAL Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BIOLOGIA FUNCIONAL E MOLECULAR Mestrado/Doutorado 6
ECONOMIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CIÊNCIA ECONÔMICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS II UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS ENGENHARIA QUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
ENGENHARIAS IV UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS ENGENHARIA ELÉTRICA Mestrado/Doutorado 6
FILOSOFIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FILOSOFIA Mestrado/Doutorado 6
GEOCIÊNCIAS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS GEOCIÊNCIAS Mestrado/Doutorado 6
GEOGRAFIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS GEOGRAFIA Mestrado/Doutorado 6
HISTÓRIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS HISTÓRIA Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA Mestrado/Doutorado 6
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS MATEMÁTICA APLICADA Mestrado/Doutorado 6
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS DEMOGRAFIA Mestrado/Doutorado 6
SOCIOLOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS SOCIOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA MATERIAIS DENTÁRIOS Mestrado/Doutorado 6
ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA ESTOMATOPATOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
ENSINO UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL ENSINO DE CIÊNCIAS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO FARMACOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO NEUROLOGIA – NEUROCIÊNCIAS Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA II UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MÉDICA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA III UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Oftalmologia e Ciências Visuais Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA III UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO CIRURGIA TRANSLACIONAL Mestrado/Doutorado 6
NUTRIÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO NUTRIÇÃO Mestrado/Doutorado 6
DIREITO UNIVERSIDADE DE FORTALEZA DIREITO CONSTITUCIONAL Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS CIÊNCIAS DA SAÚDE Mestrado/Doutorado 6
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS ADMINISTRAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
DIREITO UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS DIREITO Mestrado/Doutorado 6
ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE ARQUITETURA E URBANISMO Mestrado/Doutorado 6
INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO Mestrado/Doutorado 6
LETRAS / LINGUÍSTICA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE LETRAS Mestrado/Doutorado 6
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CONTROLADORIA E CONTABILIDADE Mestrado/Doutorado 6
ARTES / MÚSICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ARTES VISUAIS Mestrado/Doutorado 6
ARTES / MÚSICA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ARTES CÊNICAS Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Mestrado/Doutorado 6
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CIÊNCIAS (FISIOLOGIA HUMANA) Mestrado/Doutorado 6
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO BIOQUÍMICA Mestrado/Doutorado 6
FARMÁCIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO TOXICOLOGIA Mestrado/Doutorado 6
FARMÁCIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO BIOCIÊNCIAS APLICADAS À FARMÁCIA Mestrado/Doutorado 6
MEDICINA I UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO MEDICINA (CLÍNICA MÉDICA) Mestrado/Doutorado 6
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ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO ODONTOPEDIATRIA Mestrado/Doutorado 6
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