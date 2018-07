Este programa de trainee paga R$ 6,3 mil e aceita qualquer faculdade

São Paulo – Começam hoje as inscrições para o programa de trainee da Votorantim Cimentos. Os interessados têm até o dia 24 de agosto para se inscrever pelo site Eureca. Na última edição do trainee do Grupo Votorantim, que envolvia várias empresas, foram mais de 25 mil inscritos.

Agora, são 10 vagas abertas e os selecionados começam a trabalhar e janeiro. O salário é de 6.300 reais e os trainees participam de programa de incentivo de Curto Prazo, recebendo bônus de 2,5 a 3,75 salários. Podem participar da seleção estudantes formados há até três anos no ensino superior com inglês intermediário. Esses são os únicos pré-requisitos.

A seleção deste ano, segundo ela, foi repensada para ser mais inclusiva. “Não há restrição de idade e esta edição do programa será às cegas, ou seja, sem a necessidade de informar onde o candidato se formou”, diz Tathiana Soto Riva, gerente de captação, desenvolvimento e treinamento global da Votorantim Cimentos.

Processos seletivos às cegas são tendência mundial, e devem ter impacto na forma como se elabora o currículo, dentro de alguns anos, também no Brasil.

Os inscritos na disputa vão passar pelos chamados testes de “fit cultural”, desafio online. Quem for pré-selecionado vai participar da etapa presencial com gestores. A última fase é a de painel com os executivos.

Como é o programa de trainee?

O programa dura um ano e meio. Ao ser selecionado, o trainee passa por quatro meses de integração, quando tem a oportunidade de vivenciar todas as operações e áreas da empresa, diz a executiva da Votorantim Cimentos.

“Este processo de onboarding é fundamental para eles se inserirem na cultura da empresa e também criarem repertório crítico sobre a companhia e as oportunidades possíveis”, explica. Em seguida, os trainees vão passar por três projetos em áreas de sua escolha.

Ela conta que os trainees também participam de um programa de desenvolvimento presencial de três semanas chamado Potenciar, formado por trainees e jovens internos de todas as empresas do Grupo Votorantim. A ideia é que eles desenvolvam projetos em grupo.

Quem tem tudo para se destacar?

“O perfil que buscamos é: colaborativo, esforçado, prático e proativo. Pessoas que gostem de aprender com a mão na massa, mas não abrem mão de adquirir novos conhecimentos. Engajados com causas globais e comunitárias, e super conectados”, define a gerente de captação.

Segundo ela, quem conseguir mostrar aprendizados em sua trajetória e a vontade e a garra para continuar construindo legado vai chamar a atenção.

“A equipe de recrutamento da Votorantim presta atenção na autenticidade de cada um e na vontade que mostram em fazer parte desse novo desafio. Para isso, estar conectado com a história da empresa, com o nosso propósito e com as oportunidades que nossos negócios têm nos próximos anos é fundamental”, diz.

A executiva tem uma dica para quem for selecionado para etapa de apresentação individual. “É o momento de valorizar os marcos mais significativos da história de cada um, mas também de conectar as possibilidades de contribuição para o novo desafio que eles esperam alcançar”, diz.