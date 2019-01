Este evento é para jovens que querem trabalhar para mudar o mundo

São Paulo – Quer começar sua carreira e fazer a diferença? No dia 16 de janeiro, será realizado o YouthSpeak Forum 2019, uma oportunidade para jovens se conectarem com o mercado de trabalho.

Organizado pela AIESEC, o evento corporativo educativo vai reunir empresas, entidades públicas, ONGs e influenciadores para debates e workshops com o objetivo de ampliar sua empregabilidade e ter contato com diferentes setores do mercado.

Segundo Gabriela Toso, diretora de Relações Públicas da AIESEC Brasil, o YSF 2019 é para jovens com interesse em empreendedorismo e que queiram atuar pela melhoria da sociedade.

“O evento objetiva capacitar os jovens para que eles tenham destaque em processos seletivos e consigam as melhores oportunidades profissionais”, explica ela.

O diferencial do evento é sua relação com as metas de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Com o debate de novas ideias, a AIESEC busca formar futuras lideranças com interesse em causar um impacto positivo na sociedade.

Um dos destaques será a apresentação de projetos autorais dos intercambistas da AIESEC, elaborados junto com a ONU e utilizando as metas.

Focados no empreendedorismo, os workshops vão ensinar os jovens a gerenciar o próprio negócio, construir uma empresa com propósito e lidar com perfis diferentes em times.

Durante o dia, será realizada uma feira de empregabilidade, com vagas disponíveis para os participantes. Entre as entidades e empresas confirmadas, estão a Movile, McKinsey, Fundação Lemann, Votorantim Cimentos, AkzoNobel, CIEE, PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), Fundação Estudar, Gupy, Seja Trainee, Jovens na ONU e Vetor Brasil.

“A AIESEC acredita que os principais benefícios para os jovens no evento estão relacionados à construção de network, tendo contato direto com empresas relevantes e pessoas que são protagonistas nesse cenário”, fala a diretora.

As inscrições para o YSF podem ser realizadas pelo site e têm o custo de 100 reais.

Serviço

Local: Centro de Convenções Rebouças, na Avenida Rebouças, 600, São Paulo – SP

Data: 16 de janeiro, das 9h30 às 19h

Ingressos: R$ 100,00, pelo site