Este é um dos pronomes que as pessoas mais erram em português

Conforme havia combinado, hoje veremos visões mais profundas sobre o uso de “lhe”, uma vez que nem sempre esse pronome oblíquo átono desempenha a função de objeto indireto.

É possível que tenha a função de adjunto adnominal, com a ideia de posse. A sentença “Não lhe apararei as costeletas por dinheiro algum.” pode ser assim vista:

“Não apararei as costeletas dele (de você) por dinheiro algum.”

Antes da próxima possível função sintática de LHE, lembremo-nos de que as ideias locativas assumem o papel de adjunto adverbial de lugar. Exemplos simples:

“Assistimos ao jogo no estádio.”

“Ponho a comida no prato.”

“Nossas melhores memórias foram no sítio.”

Na obra Sintaxe, de Claudio Henriques, vê-se o LHE na função de adjunto adverbial de lugar:

“Sozinho, pego o prato, ponho-lhe comida e janto sossegado.”

Em outras palavras:

“Sozinho, pego o prato, ponho comida (nele) e janto sossegado.”

Agora, vamos a uma outra função sintática a ser assumida por LHE: a de complemento nominal.

Como se sabe, auxiliado por uma preposição, o complemento nominal completa a ideia de substantivos, adjetivos, advérbios. Vejamos, por exemplo, um adjetivo a ser complementado:

“Um dia, todo o trabalho será útil a vocês.”

A expressão “a vocês” é complemento nominal de “útil”. Usando ideia semelhante à de Henriques, vemos o “lhes” em função de complemento nominal:

“Um dia, isto lhes será útil.”

Um grande abraço, até a próxima e siga-me pelo Twitter!

Diogo Arrais

@diogoarrais

Professor de Língua Portuguesa – CPJUR

Autor Gramatical pela Editora Saraiva