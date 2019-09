Este é o indicador essencial para construir uma carreira de sucesso

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Desde muito cedo nos perguntam: o que você vai ser quando crescer? Então crescemos com expectativas dos nossos pais e da sociedade sobre quão importante devemos ser em nossas profissões, não é mesmo?

Passamos anos estudando para garantir uma boa nota no vestibular e depois nos empenhamos em fazer uma boa faculdade. Em seguida, chegamos ao mercado de trabalho e além da expectativa daqueles que nos acompanham, também passamos a lidar com a nossa própria. Quando vou crescer? Como chegar a um cargo importante? Quando vou ganhar muito dinheiro com o que eu faço?

Sinto que no meio de toda essa construção, esquecemos de dois aspectos muito importantes. Primeiro, pouco se pensa sobre ser feliz fazendo o que se faz. Ainda há muitas projeções em cima dos títulos e cargos que podemos ocupar, ao invés das famílias, escolas e mercado de trabalho se atentarem ao que de fato faz feliz cada indivíduo.

Para mim, ser realizada está intimamente ligado ao fato de amar o que se faz. Claro que em todas as profissões temos que realizar tarefas nem sempre empolgantes. O sucesso exige também que façamos coisas que precisam ser feitas, independente se gostamos delas ou não. Porém, não há como evoluir genuinamente em nenhuma carreira se ela é pura obrigação. Quando é que esquecemos de nos preocupar com a nossa felicidade e com a dos outros?

O segundo ponto é: muitos acreditam que uma carreira de sucesso é pautada pelo título que se ocupa e pelo salário que se conquista. Mas é algo muito além disso: uma verdadeira carreira de sucesso é uma carreira que deixa um legado. Talvez você se pergunte, o que é um legado?

O legado é um registro da sua jornada humana e profissional, que permanece mesmo quando você não estiver mais nessa Terra. E eu não falo apenas de números, livros escritos e conquistas históricas. O legado é como você é e será lembrado. As memórias, inclusive afetivas, que você deixará como recordação.

Como você tem contribuído com a carreira daqueles que trabalham com você? Como você tem ajudado com gentileza àqueles que te cercam a também serem felizes? Como você tem inspirado os mais jovens ao seu redor a serem ainda melhores do que você? Como a sua carreira impacta positivamente a sociedade o meio ambiente?

Um legado é construído todos os dias. Através de cuidado e empatia nas suas relações. Na sua força de coragem, renovação e evolução, inspirando o seu entorno. Na sua vontade de inovar e contribuir com os seus melhores talentos com a sua empresa e seus clientes.

Como você acredita que quem já trabalhou com você um dia se lembrará de você? Que legado você já construiu na sua carreira e como você pode melhorar isso daqui em diante?

Esse é o meu convite de hoje. Que você perceba que a sua jornada profissional não deve ser automatizada, seguida por movimentos mecânicos de apenas acordar, ir para o trabalho e torcer para o dia passar rápido. Sua carreira tem muito valor. Ela pode ser uma importante inspiração, basta você acreditar no seu potencial e fazer acontecer.

Boa reflexão!