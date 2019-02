Este curso online grátis de inglês ajuda na preparação para TOEFL

O TOEFL – um dos principais exames de proficiência em inglês – é exigido pela maioria das universidades norte-americanas e também por mais de 9.000 instituições de ensino superior em mais de 130 países. E não só quem quer estudar fora se beneficia de realizar o exame: uma boa nota pode ser vista como um bônus no seu currículo, abrir portas no mercado de trabalho e dar segurança para conversar, escrever e até mesmo trabalhar em inglês.

Pensando em ajudar na preparação de quem está planejando fazer o exame, o Estudar Fora preparou este minicurso. Em 5 videoaulas, os especialistas Sean e Adam, fundadores da startup EduSynch de preparação adaptativa para o exame, dão todas as dicas e estratégias para cada uma das seções do exame. Além disso, a engenheira Raquel Nunes, bolsista da Fundação Estudar, compartilha sua experiência de preparação e conta como conseguiu um score superior a 100 pontos, de um total de 120.

Além disso, as videoaulas vêm acompanhadas por um e-book com explicações sobre a pontuação da prova, dicas de como aumentar o seu vocabulário e modelos de questões. Com um bônus: no final de cada vídeo há um código promocional para ser usado no site da Edusynch, que liberará a prática ILIMITADA de Speaking e Writing. Mas corra! Apenas os 100 primeiros a utilizarem o código terão direito ao benefício.

Quer começar a aprender? Confira os vídeos do minicurso e baixe aqui o seu e-book!



Confira também as aulas de cada uma das seções do exame: Reading, Listening, Speaking e Writing!