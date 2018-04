Este curso online e gratuito de Yale ensina você a ser feliz

São Paulo – A professora da Yale University Laurie Santos convida seus alunos para uma jornada no começo do curso online “The Science of Well-Being” (A ciência do bem-estar): testar na prática a teoria científica sobre felicidade.

O curso de psicologia está disponível de graça na plataforma Coursera com áudio e legendas em inglês. Para obter um certificado, é preciso pagar uma taxa de 29 dólares e completar as tarefas propostas.

O objetivo do curso de seis semanas é experimentar os hábitos de bem-estar comprovados por estudos científicos recentes, fazendo os alunos irem além da teoria passada, inspirando mudanças reais para tornar suas vidas mais felizes.

Ele é uma versão mais curta da matéria mais popular de Yale, “Psychology and the Good Life” (Psicologia e a boa vida), que atraiu quase 1.200 alunos neste semestre, um em cada quatro estudantes da instituição, segundo o New York Times. Nas aulas, Laurie Santos oferece aos alunos conselhos práticos de como escolher uma carreira significativa.