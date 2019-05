São Paulo – Menos de 20% das empresas possuem um sucessor mapeado. Como consequência, quando um chefe de Recursos Humanos sai, a companhia precisa recorrer ao mercado para buscar um novo profissional, causando um efeito dominó em outras corporações.

Para evitar esse prejuízo, VOCÊ RH e o Instituto ProFuturo, da FIA, estão lançando a segunda turma da Academia Você RH. Entre 10 e 14 de junho, um time de professores, CEOs e especialistas se reúne para formar os próximos líderes de recursos humanos.

Na edição passada alguns nomes foram Vicky Bloch, sócia da Vicky Bloch Associados; Luiz Carlos Cabrera, sócio-fundador da Panelli Motta Cabrera; Henrique Szapiro, líder de RH do JP Morgan no Brasil e Josef Rubin, fundador da escola Conquer.

Durante cinco dias, os alunos participam de aulas presenciais com professores da FIA, visitam empresas cujas práticas são as mais modernas do mercado, debatem temas recorrentes com jornalistas da VOCÊ RH e CEOs especialistas, além de terem acesso a plataformas digitais de apoio e certificado de conclusão assinado pelos organizadores.

Podem participar profissionais de todas as áreas, reconhecidos como potenciais líderes de recursos humanos, que tenham no mínimo cinco anos de experiência como gestor de equipe e já tenham comandado projetos relevantes para organização.

Os candidatos devem preencher a Ficha de Inscrição até 30 de maio, e também enviar um mini currículo e uma carta de recomendação do superior direto ou indireto. A pré-seleção dos alunos será feita pela equipe de VOCÊ RH e FIA e os aprovados serão comunicados por e-mail em até três dias úteis. Cada empresa pode inscrever até 3 profissionais, com investimento individual de 5.000 para os cinco dias.