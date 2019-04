Este bilionário recomenda trabalhar 12 horas diárias, seis dias por semana

Hong Kong – Para sobreviver no Alibaba Group, é preciso trabalhar 12 horas por dia, seis dias por semana. Essa é a jornada de trabalho que o bilionário Jack Ma exige de sua equipe na maior plataforma de comércio eletrônico da China.

Ma disse em reunião interna que o Alibaba não precisa de pessoas que buscam um estilo de vida típico de oito horas de trabalho, segundo um post publicado na conta oficial da rede social Weibo, do Alibaba.

Ao contrário, o executivo endossou a notória cultura de trabalho 996 do setor: ou seja, das 9 da manhã às 9 da noite, seis dias por semana.

“Poder trabalhar 996 é uma enorme benção”, disse o homem mais rico da China. “Se você quiser fazer parte do Alibaba, precisa estar preparado para trabalhar 12 horas por dia, caso contrário, por que se incomodar?”.

O setor de tecnologia da China está repleto de histórias de programadores e fundadores de startups que morreram inesperadamente devido a longas horas e estresse extenuante. Os comentários de Ma provocaram forte reação.

“Um monte de bobagens, e nem sequer mencionou se a empresa oferece compensação de horas extras por uma jornada 996”, uma pessoa comentou no post do Weibo. “Espero que as pessoas obedeçam mais à lei e não às suas próprias ideias.”

“Os chefes fazem o 996 porque trabalham para si mesmos e sua riqueza está crescendo”, disse outro comentário. “Trabalhamos 996 porque somos explorados sem compensação de horas extras”.

Representantes do Alibaba não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Os comentários de Ma refletem um intenso debate. Programadores na China protestaram em março contra as condições de trabalho na comunidade de compartilhamento de código on-line Github sob o tópico 996.ICU, que rapidamente se tornou o mais popular do site, com mais de 211 mil estrelas.

“Ao seguir a jornada de trabalho ’996’, você está se arriscando a parar na UTI”, segundo uma descrição publicada no site do projeto “996.ICU”.

O criador do projeto, cuja identidade é desconhecida, pediu aos trabalhadores do setor de tecnologia que mandem exemplos de empresas que abusam dos funcionários, exigindo horas extras não compensadas.

O Alibaba e seu braço financeiro Ant Financial foram citados.