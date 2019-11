Estas tendências de marketing para 2020 podem inspirar sua carreira

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Consumo é comportamento e comportamento são pessoas, seus clientes. E o que seriam das empresas sem as pessoas por trás dela também, não é mesmo?

Uma forma dos profissionais se manterem atualizados e aptos a tomar decisões coerentes ao momento é se manterem atentos a assuntos diversos, que de alguma forma, impactam o seu cliente final – e que dita a forma dos profissionais trabalharem.

A primeira pesquisa Global Marketing Trends 2020 da Delloite revelou dados importantes sobre o que os consumidores esperam das empresas no próximo ano.

Conexão humana! O relatório Global aponta que esse é um ponto fundamental. De acordo com a pesquisa, muitas empresas, ainda, estão colocando energia apenas em novas tecnologias e esquecendo o lado humano, ou seja, das pessoas por trás da venda de produtos.

Por meio de entrevistas com mais de 80 especialistas no assunto em todo o mundo, o estudo identificou sete tendências-chave nas quais provavelmente todas as empresas precisarão se concentrar nos próximos 18 a 24 meses para continuarem evoluindo socialmente e com consciência humana.

Confira as tendências de marketing do próximo ano e abra o seu olhar para compreender como levar essas informações para a sua atuação profissional.

Quais são as principais tendências de marketing para 2020?

Propósito – por que a sua empresa existe?

Os consumidores estão em busca de transparência – fato também revelado na Pesquisa Carreira dos Sonhos 2019 – realizada pela Companhia de Talentos. Eles querem saber qual é o objetivo da empresa, o que, de fato, ela veio solucionar, como ela contribui com a sociedade e e onde ela quer chegar.

A pesquisa cita também que as empresas que contribuem mais com as comunidades no seu entorno e estimulam o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores estão alcançando mais resultados positivos. Ou seja, as equipes que estão olhando para o ser humano, não só para o consumidor, têm melhor desempenho.

Experiência humana – cuidados com a dívida de experiência

O estudo alerta que a crescente tecnologia, como os chatbots, está educando o público para ser cada vez mais exigente. Porém, as interações tecnológicas inibem cada vez mais as interações humanas, construindo comportamentos isolados e automatizados.

Dessa forma, a experiência humana em relação às empresas se torna ausente, gerando um déficit de conexão a longo prazo. Ou seja, a tecnologia manterá sua empresa ativa, porém, depender apenas dela pode afetar a fidelização dos clientes.

O relatório também convida os profissionais a investirem na empatia e na inclusão como valores essenciais para a humanização das marcas e conexão com os consumidores.

Você sabe construir confiança?

A Pesquisa Carreira dos Sonhos 2019 alertou que apenas 37% dos profissionais confiam nas empresas em que trabalham e dados recentes do neuroeconomista Paul Zak trazem a confiança como o elo primordial das relações humanas, e claro, do resultado econômico disso. De acordo com o neuroeconomista, os países com maior taxa de confiança na população têm uma economia mais saudável.

O relatório da Delloite reafirma essa necessidade. De acordo com o estudo, o público espera honestidade, coesão e políticas transparentes das corporações. E na era digital, agora os consumidores também exigem segurança no que diz respeito aos seus dados e informações movimentadas de forma online pelas companhias.

Participação do consumidor

Você já ouviu falar do termo pertencimento? É quando alguém se sente um agente pertencente a algum projeto ou ação. É assim que o público deseja se perceber daqui em diante em relação às empresas com as quais se relaciona. De acordo com o relatório, as marcas devem investir em trazer o público final para mais perto das decisões e ações da empresa.

O mesmo vale para o ambiente profissional. Líderes e gestores devem incentivar suas equipes a participarem mais das ações internas, descentralizando o poder e ampliando a rede de opiniões e sugestões para as equipes.

Talentos

O estudo convida empresas e suas equipes a olharem novamente para os talentos. São eles os responsáveis por manter sua empresa ativa e saudável economicamente. Sendo assim, líderes e gestores devem focar estimular, reconhecer e continuar desenvolvendo os talentos das corporações.

Porém, esse olhar deve romper as barreiras dos escritórios. O relatório também propõe que as empresas olhem para os embaixadores da marca – influencers, clientes fiéis e fãs – e criem mais conexão e incentivo de crescimento a essas personas.

Adapte essas informações para o seu mercado de atuação e garanta que sua empresa e equipe terminem o ano preparadas para a jornada do ano que vem.

Bom trabalho