Estas são atitudes de quem é realmente confiável no trabalho

A afirmação “trate os outros como gostaria de ser tratado” pode ajudar a melhorar de forma significativa a satisfação e credibilidade dos clientes e também dos colegas de trabalho. Somos profissionais únicos e, como pessoas, temos maneiras e gostos diferentes. Mas, falar sobre a importância da confiança nos relacionamentos pode até parecer papo de guru de autoajuda. Porém, acredite, isso também é muito importante no campo do relacionamento corporativo.

Denise Lee Yohn, uma das principais autoridades em posicionar grandes marcas e autora do livro “What Great Brands Do”, dá dicas e nos inspira a melhorar os relacionamentos, as conversas e os diálogos no ambiente de trabalho:

1. Use sempre o nome dos profissionais que se relaciona, pois, o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante em qualquer idioma e isso a faz sentir bem!

2. Preste atenção na velocidade dos diálogos. Se um fala velozmente e o outro discursa mais lentamente, muito provavelmente você irá dominá-lo e frustrá-lo rapidamente. Por outro lado, se fala devagar com alguém que é muito rápido, isso também pode causar frustração. Aprenda a acelerar ou desacelerar de acordo com cada perfil de profissional e cliente. Isto é conhecido como “Rapport”.

3. Tome boas notas durante a conversa, especialmente se estiver falando com alguém que é direto e busca por entregas eficientes. Repetição contínua, desanima quem está do outro lado. Mas, claro que, pergunte e reafirme se está seguindo o caminho certo, seja para o chefe ou para um parceiro…isso melhora a experiência e otimiza tempo de ambos os lados.

4. Ouça as pessoas e se necessário for, use frases como: “só para ter certeza se ouvi corretamente” ou “obrigado por essa valiosa informação”.

5. Seja gentil e educado, pois por mais que pareça óbvio, muitos profissionais ainda se comportam de forma rude e sem paciência. Garanto que essa postura leva a índices de rejeição grave!

6. Assuma a responsabilidade de cuidar da imagem da sua empresa e do parceiro que te atende, pois desta forma um bom relacionamento trará frutos excelentes para as companhias. Você já parou para pensar que, sem relacionamento com o cliente é impossível alcançar resultados efetivos?

Não devemos nos esquecer que, no relacionamento com clientes, é bem importante estabelecer uma proximidade saudável, sendo a melhor forma de garantir que tudo correrá bem ao longo do ciclo dele em sua empresa. Quando você demonstra que ele é importante, que você está acompanhando de perto tudo que diz respeito ao seu negócio, você o conquista!

Porém, assim como em qualquer relacionamento, é necessário “reacender a chama da paixão” todos os dias para que a relação não esfrie. É preciso trabalhar duro para que o seu cliente se apaixone por você todos os dias – como se fosse a primeira vez!