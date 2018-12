Estas são as profissões que explodiram no Brasil na última década

São Paulo – Na última década, as profissões que mais cresceram no mercado de trabalho brasileiro estão nas áreas de saúde, educação infantil, agroindústria e tecnologia da informação.

O dado da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho, mostra as 20 carreiras que mais tiveram acréscimo de profissionais entre 2007 e 2017.

Com alta de 547%, o número de cuidadores de idosos no Brasil passou de 5.263 para 34.051. A ocupação foi a que mais cresceu no período estudado, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Do total de profissionais, 85% são mulheres com ensino médio completo.

A segundo profissão com maior aumento foi a de professor de nível superior na educação infantil, crescendo 398% e registrando 42.391 trabalhadores em 2017. Homens entre 30 e 49 anos representaram o maior acréscimo no grupo.

Em seguida, os preparadores físicos tiveram aumento de 327%, ocupando a terceira posição no ranking. São 20.952 profissionais, com maior participação masculina, na faixa etária de 25 a 39 anos.

Segundo o ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, o mercado é dinâmico e exige atualização na qualificação dos profissionais para atender novas demandas, como mostra o aumento de cuidadores de idosos no país.

“O trabalhador qualificado é aquele que será empregado. Dado o desenvolvimento do mundo, todos precisam estar preparados para ter um futuro assegurado”, disse ele.

Confira o ranking completo das 20 profissões com a maior expansão da década: