Estas são as perguntas mais difíceis de entrevistas de emprego

O site Glassdoor fez uma lista de perguntas mais difíceis perguntas difíceis de entrevistas de emprego.

O ranking, que aparece em ordem decrescente de dificuldade, foi baseado nas respostas de usuários, que podem falar sobre as empresas em que trabalham de maneira anônima. Entre as companhias famosas que aparecem na lista estão GE, Microsoft, American Express e Tesla.

Segundo David Whitby, diretor do Glassdoor no Reino Unido, não é preciso se assustar com essas ou outras questões inusitadas. “Lembre-se: não se trata necessariamente da resposta certa, mas de entender como você trabalha sob pressão.”

Embora as respostas não tenham sido oferecidas, uma boa dica para qualquer um que esteja se preparando para uma entrevista – além de afinar sua apresentação pessoal – é não perder o foco.

Quanto mais abstrata a pergunta, mais importante é manter o contexto daquela empresa e daquela vaga em mente. Afinal, nesse momento, os entrevistadores não querem saber se você é legal, engraçado ou culto: querem saber se é a pessoa certa para o trabalho.

Confira 20 perguntas difíceis de entrevistas de emprego?

20. Next, varejista de moda

“Fale sobre sua infância” Qual era a vaga: na área de desenvolvimento

19. VAX, uma fabricante de aspiradores de pó

“Estime um número de gols no campeonato principal” Qual era a vaga: contador

18. Badoo, um aplicativo de encontros

“Você é um cara legal?” Qual era a vaga: gerente de produtos

17 . Switch Consulting, uma consultoria

“Como você lida com um dia ruim?” Qual era a vaga: consultor

16 . ThoughtWorks, uma consultoria de tecnologia

“O que significa justiça social para você?” Qual era a vaga: gerente de conteúdo de marketing

15. Clearwater Analytics, fornecedora de softwares

“Você tem 50 objetos azuis e 50 objetos vermelhos. Separe-os como quiser entre duas caixas para ter a probabilidade mínima/máxima de tirar uma dessas cores.” Qual era a vaga: analista de operações

14. British Airways, uma companhia aérea

“Que pergunta faria para o CEO se o encontrasse?” Qual era a vaga: analista de performance

13. Regus, empresa que aluga escritórios

“Qual é seu maior arrependimento em relação à gestão de pessoas até hoje?” Qual era a vaga: diretor de área

12. GE

“Quem é seu herói e por que?” Qual era a vaga: funcionário de qualidade de produto

11. BAE Systems Applied Intelligence, empresa especializada em tecnologia de defesa

“Há três pessoas, cada uma com um salário diferente, e elas querem descobrir qual é a média sem contar às outras duas qual é o salário que recebem. Como podem fazer isso?” Qual era a vaga: funcionário de entrega técnica

10. Microsoft

“Como descreveria computação em nuvem para uma criança de sete anos?” Qual era a vaga: graduate scheme

9. Tesla

“Como você lida com repetição?” Qual era a vaga: especialista em produto

8. Palantir Technologies, empresa de tecnologia analítica

“Descreva sua maior fraqueza. E então descreva outra.” Qual era a vaga: engenheiro de software

7. American Express, emissora de cartões de crédito

“Se seu melhor amigo estivesse aqui, que conselho ele lhe daria?” Qual era a vaga: relacionamento com cliente

6. Turnstone Sales, empresa de vendas

“Você está preso na lua com um grupo de outros astronautas e precisa viajar 400 quilômetros para voltar para a base. Aqui está uma lista com 15 itens que foram recuperados entre os destroços da espaçonave em que vocês estavam viajando. Liste-os em ordem de importância.” Qual era a vaga: vendedor

5. PageGroup, empresa de recrutamento

“Qual foi a coisa mais egoísta que você já fez?” Qual era a vaga: consultor

4. Hays, empresa de recrutamento

“Se você tivesse um amigo que era ótimo para uma vaga e uma pessoa idêntica, tão boa quanto, mas seu amigo lhe renderia 2 mil libras a menos. Para quem você daria o emprego?” Qual era a vaga: consultor associado de recrutamento

3. Condé Nast, editora

“Como seu inimigo te descreveria?” Qual era a vaga: vendedor de publicidade

2. TES Global, editora digital de comunicação

“O que eu estou pensando agora?” Qual era a vaga: diretor regional

1. The Phoenix Partnership, fabricante de softwares para a área de saúde

“No seu currículo, o que está mais próximo de uma mentira?” Qual era a vaga: funcionário de marketing e comunicação

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.