Estas são as ferramentas para ajudar seu projeto de fluência no inglês

Cada um de nós tem as mesmas 24 horas por dia. Isso é um fato. Porém, por que algumas pessoas parecem ter mais do que o suficiente para conquistar seus objetivos, enquanto outros correm por aí sobrecarregados, exaustos e perdidos diante de uma lista infinita de tarefas e pendências?

A resposta é a gestão de tempo. A maneira como você gerencia sua agenda pode permitir a realização de tudo o que deseja em seu trabalho, em sua vida, e ainda constatar que sobrará tempo livre.

Chegar à fluência no inglês é a meta de milhões de brasileiros. No entanto, a maioria não consegue alcançá-la. Basta ver que a porcentagem da população considerada fluente ainda fica entre 4% a 6%.

A gestão de tempo não é apenas uma questão de fazer mais, trata-se de retomar o controle para que você possa se concentrar no que é importante e fará a diferença na consecução da meta.

Primeiro faça um inventário do seu tempo

O inventário de horas lhe dará uma visão clara de como você está gastando suas horas, seus dias, de como você está desperdiçando seu tempo e quanto você tem ou não dedicado às ações que o levarão à fluência.

A ferramenta Clockify permite esta análise dos ladrões do seu precioso tempo. Faça isso por uma semana inteira.

Depois desenhe seu projeto

A partir do momento que você identificou como organizará sua agenda e o que precisará diminuir, eliminar e começar a fazer, preencha a ferramenta Easy Life Canvas, do André Ricardi e Guilherme Xavier, para gerar comprometimento.

Uma alternativa é usar a ferramenta Trello para este mesmo objetivo de listar as pequenas ações a fim de chegar à grande meta dentro de um prazo adequado ou necessário.

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes.

