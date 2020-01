Estas são as 96 profissões do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial

São Paulo – Longe de ser um apocalipse de empregos, as profissões do futuro podem criar 1,7 milhões de novas oportunidades apenas em 2020, de acordo com análise divulgada no Fórum Econômico Mundial em Davos nesta quarta-feira, dia 22. Até 2022, devem ser criados 6,1 milhões de empregos.

O relatório “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” é o resultado de uma parceira do New Metrics CoLab, do Fórum Econômico Mundial, com cientistas de dados das empresas Burning Glass Technologies, Coursera e LinkedIn.

A adoção de novas tecnologias junto a tendências globais, como a emergência climática, mostra uma demanda mista de habilidades digitais e humanas para o futuro do trabalho, com carreiras surgindo em áreas diversas e organizadas em sete principais grupos nessa análise.

Em cada área, foi feita uma “escala de oportunidades” com a medição de novas vagas para cada 10 mil novos postos de trabalho pelo mundo. Para 2020, a estimativa é que as sete áreas representem 506 de cada 10 mil oportunidades; e a proporção deve subir para 611 até 2022.

Embora o resultado seja uma lista de 96 profissões, algumas terão um crescimento mais acelerado e com maior volume de vagas, enquanto outras terão um volume menor.

No primeiro grupo, o relatório destaca profissionais de Inteligência Artificial, Transcrição Médica, Cientistas de Dados, Especialistas de Sucesso do Consumidor e Engenheiros Full Stack.

Confira as carreiras emergentes e as 10 principais habilidades de cada área:

Saúde

1. Especialista em Transcrição Médica

2. Assessor de Terapia Física

3. Terapeuta de Radiação

4. Treinador atlético

5. Preparador de Equipamentos Médicos

6. Assistente veterinário e de animais de laboratório

6. Fisiologista de Exercício

8. Assistente de Recreação

8. Assistente de Cuidados Pessoais

8. Terapeuta respiratório

11. Assistente médico

12. Treinador de Fitness e Instrutor Aeróbico

13. Técnico de Saúde e Segurança Ocupacional

13. Auxiliares de Enfermagem

13. Funcionários de suporte na saúde

As 10 principais habilidades:

1. Terapia respiratória

2. Cuidador

3. Técnicas de Esterilização

4. Transcrição

5. Tratamento de Radiação

6. Dosimetria Médica

7. Medição de Sinais Vitais

8. Simulação

9. Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS)

10. Tecnologia Radiológica

Dados e Inteligência Artificial

1. Especialista em Inteligência Artificial

2. Cientista de Dados

3. Engenheiro de Dados

4. Desenvolvedor de Big Data

5. Analista de Dados

6. Especialista em Analytics

7. Consultor de Dados

8. Analista de Insights

9. Desenvolvedor de Business Intelligence

10. Consultor de Analytics

As 10 principais habilidades:

1. Ciência de Dados

2. Tecnologias de Armazenagem de Dados

3. Ferramentas de Desenvolvimento

4. Inteligência Artificial

5. Software Development Life Cycle (SDLC)

6. Consultoria em gestão

7. Desenvolvimento Web

8. Alfabetização Digital

9. Computação Científica

10. Networking de Computação

Engenharia e Computação em Nuvem

1. Engenheiro de Estabilidade de Site

2. Desenvolvedor Python

3. Desenvolvedor Full Stack

3. Desenvolvedor Javascript

5. Desenvolvedor Back End

6. Engenheiro Frontend

6. Desenvolvedor de Software Dotnet

8. Engenheiro de Plataforma

9. Especialista em Desenvolvimento

10. Engenheiro de Nuvem

10. Engenheiro DevOps

12. Consultor de Nuvem

13. Gerente de DevOps

14. Analista de Tecnologia

As 10 principais habilidades:

1. Ferramentas de Desenvolvimento

2. Desenvolvimento Web

3. Tecnologias de Armazenamento de Dados

4. Software Development Life Cycle (SDLC)

5. Networking de Computação

6. Interação Humano Computador

7. Suporte técnico

8. Alfabetização Digital

9. Administração de Negócios

10. Engenharia de Desenvolvimento e Aprendizado de Funcionários e Computação em Nuvem E

Economia Verde

1. Técnico de sistemas de gás de aterro/metano

2. Técnico de serviços de turbinas eólicas

2. Vendedor Verde (Green Marketers)

4. Técnico de processamento de biocombustíveis

4. Gerente de Instalações de Energia Solar

6. Especialista de Fontes Hídricas

7. Gerente de Projetos de Energia Eólica

8. Diretor de Sustentabilidade

9. Coletores de Material Reciclável

9. Especialistas de Sustentabilidade

11. Instalador de Painel Solar

12. Engenheiro Sanitário

13. Especialistas em Inspeção e Prevenção de Incêndios Florestais

14. Engenheiro de Energia

14. Operador de Reator Nuclear

As 10 principais habilidades:

1. Marketing Digital

2. Turbinas eólicas

3. Coleta de gás de aterro

4. Mídia Social

5. Inventário de Equipamentos

6. Instalação Solar

7. Normas de Saúde e Segurança

8. Microsoft Power BI

9. Diagramas e esquemas elétricos

10. Marketing de E-mail

Pessoas e Cultura

1. Recrutados de Tecnologia da Informação

2. Parceiro de Recursos Humanos

3. Especialista em Aquisição de Talentos

4. Business Partner

5. Business Partner de RH

As 10 principais habilidades:

1. Recrutamento

2. Recursos Humanos

3. Administração de Negócios

4. Desenvolvimento e Aprendizado de funcionários

5. Liderança

6. Alfabetização Digital

7. Administração de Projetos

8. Gestão de Pessoas

9. Remuneração e Benefícios

10. Línguas Estrangeiras

Desenvolvimento de Produtos

1. Product Owner

2. Analista de Qualidade

3. Agile Coach

4. Engenheiro de Qualidade de Software

5. Analista de Produto

6. Engenheiro de Qualidade

6. Scrum Master

8. Gerente de Produto Digital

9. Líder de Entrega

As 10 principais habilidades

1. Teste de Software

2. Software Development Life Cycle (SDLC)

3. Ferramentas de Desenvolvimento

4. Administração de Projetos

5. Administração de negócios

6. Tecnologias de Armazenamento de Dados

7. Desenvolvimento Web

8. Operação de Manufatura

9. Alfabetização Digital

10. Liderança

Vendas, Marketing e Conteúdo

1. Assistente de Mídia Social

2. Growth Hacker

3. Especialista de Sucesso do Consumidor

4. Coordenador de Mídias Sociais

5. Gerente de Growth

5. Representante de Desenvolvimento de Vendas

7. Especialista de Marketing Digital

8. Representante de Vendas Comerciais

9. Representante de Desenvolvimento de Negócios

10. Especialista de Consumidor

11. Especialista de Conteúdo

12. Produtor de Conteúdo

13. Escritor de Conteúdo

13. Especialista de Parcerias

15. Especialista Digital

15. Diretor Comercial

17. Especialista de Ecommerce

18. Líder de Parcerias

19. Gerente de Commerce

19. Líder Digital

19. Executivo de Contas Enterprise

22. Consultor de Marketing Digital

22. Especialista de Desenvolvimento de Negócios

24. Gerente de Marketing Digital

24. Diretor de Estratégia

26. Creative Copywriter

27. Diretor de Marketing

28. Líder de Desenvolvimento de Negócios

As 10 principais habilidades:

1. Marketing Digital

2. Mídia Social

3. Administração de negócios

4. Alfabetização Digital

5. Publicidade

6. Marketing de Produto

7 Vídeo

8. Design Gráfico

9. Liderança

10. Escrita