Estas são as 5 melhores faculdades de Direito do Brasil

São Paulo – O curso de Direito da Universidade de São Paulo (USP) é o grande destaque brasileiro no mais recente ranking da consultoria QS, que analisa mais de 40 áreas de estudo de instituições de ensino superior de todo o planeta.

O departamento de Direito da USP ficou em 50º lugar na lista mundial. No topo do mundo está a Universidade de Harvard, seguida pelas britânicas Cambridge e Oxford. Ao todo, as universidades brasileiras aparecem 211 vezes nos rankings por áreas e estão presentes em 43 das 48 áreas de formação analisadas pela QS.

Da América Latina, a Faculdade do Largo São Francisco só perde para a Universidade Nacional Autônoma do México (1º lugar) e a PUC do Chile (2º lugar), e ficou em terceiro lugar do ranking.

A USP teve um bom desempenho na edição de 2018 do ranking, já que na comparação com o a versão divulgada no ano passado, a universidade não perdeu nenhuma área de estudo na lista.

Mas, no geral, as instituições de ensino brasileiras pioraram de performance e o Brasil perdeu a liderança latino-americana para o México. O fato de a queda ser classificada como tendência é preocupante, segundo disse Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS, ao site EXAME.

Confira o ranking de Direito: