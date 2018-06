Estas são as 14 melhores bolsas de estudo com inscrições abertas em junho

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas, para que você não perca tempo e nem prazos! A seleção de junho inclui bolsas para estudar no Japão com tudo pago até um programa de MBA na Alemanha.

Bolsas com inscrições abertas para Cursos Curtos e Graduação

Bolsa para curso de inglês na Irlanda

Trata-se da terceira edição do programa, criado pelo E-Dublin e pela agência de intercâmbios Time2 Travel. É possível se candidatar até o dia 3 de junho, sendo que o resultado será divulgado no dia 13 do mesmo mês. A pessoa selecionada terá de embarcar na primeira semana de agosto, para a cidade de Galway. Como parte da seleção, o participante precisa enviar um vídeo com duração de um minuto, explicando de que forma deseja aproveitar o verão na Irlanda com tudo pago. O apoio oferecido pelo programa inclui uma bolsa de estudo de três semanas numa escola em Galway, além de passagens aéreas de ida e volta, seguro-saúde, acomodação e alimentação.

Inscrições abertas para dois programas de bolsa do banco Santander

Os interessados em fazer intercâmbio acadêmico têm dois programas do Banco Santander à disposição. O Santander Mundi foca períodos de até seis meses e oferece bolsa-auxílio de 4 mil euros. As inscrições para a iniciativa vão até 11 de julho.

Programa Bolsas Ibero-Americanas concederá 1070 bolsas de estudo, para intercâmbios em um dos nove países participantes, como Uruguai, Chile e Portugal. O auxílio financeiro equivale a 3 mil euros e as inscrições vão até o dia 12 de setembro. Confira os detalhes dos três programas de bolsa do Santander.

University College London abre inscrições para bolsas de graduação

Os interessados em fazer a graduação no Reino Unido podem contar com auxílio financeiro para os cursos da University College London, a UCL. Por meio da Denys Holland Scholarship, programa de bolsas anual, a instituição concederá 9 mil libras a estudantes internacionais que apresentem dificuldades financeiras. As inscrições vão até 06 de julho.

O estudante deve fazer a application padrão para a instituição de ensino, como primeira etapa. Apenas com uma oferta da UCL para um curso de graduação é possível submeter a candidatura à bolsa. A partir daí, o aluno deve reunir documentos que comprovem sua necessidade financeira e a impossibilidade de arcar com os custos do curso universidade.

Bolsas MEXT para Graduação, Cursos Técnicos ou Profissionalizantes no Japão

Em parceria com a Embaixada do Japão no Brasil, o governo Japonês oferece as bolsas MEXT, que garantem, além da isenção das anuidades dos cursos, também passagem de ida e volta para o país, curso de língua japonesa e um valor para manutenção do estudante no país – que pode variar entre 3 e 5 mil reais mensais.

As candidaturas devem ser feitas através dos consulados ou embaixadas do Japão no Brasil ou através de recomendação das universidades japonesas. Os pré-requisitos variam para cada modalidade. Os tipos de bolsa já abertos para brasileiros – que são Graduação Completa, Escola Técnica e Curso Profissionalizante – recebem inscrições entre 1 e 30 de junho.

Bolsas com inscrições abertas para Pós-Graduação

Mestrado em Café na Itália

Realizado na cidade de Trieste, na Itália, o curso tem duração de cinco meses e abrange todos os aspectos da cultura cafeeira, do cultivo até a logística e comercialização. O valor total da anuidade é de 15 mil euros. As bolsas de estudos oferecidas pela empresa italiana Illy podem cobrir integralmente ou parcialmente o valor do curso. As inscrições para o mestrado em café vão até 15 de junho.

Bolsa para pós-graduação em Stanford

A Universidade Stanford oferece um programa de bolsas de estudo para seus cursos de pós-graduação, disponível para todas as áreas. O Knight-Hennessy Scholars disponibiliza um total de 750 milhões de dólares em apoio financeiro – sendo o maior programa de bolsas já financiado por doações. As inscrições para a turma de 2019 vão até 12 de setembro.

O objetivo é selecionar cem estudantes de diversos países e formações, que demonstrem habilidades de liderança e alto desempenho. Podem se candidatar estudantes interessados em qualquer mestrado ou doutorado oferecidos. A bolsa cobrirá todas as despesas do estudante durante seu período de estudos em Stanford. Para ser selecionado para o programa Knight-Hennessy, os estudantes devem enviar duas candidaturas separadas: uma para o programa de pós-graduação à sua escolha e outra para a bolsa de estudos. As inscrições para a turma de 2019 vão até 12 de setembro.

Schwarzman Scholars: Bolsas integrais para mestrado em inglês na China

Estão abertas até o dia 27 de setembro as inscrições para o programa Schwarzman Scholars, que oferece bolsas de estudo integrais para cursos de mestrado na Universidade de Tsinghua, localizada em Pequim e considerada a melhor universidade entre os países emergentes.

O mestrado tem a duração de um ano e é possível escolher entre três áreas de estudo: Políticas Públicas, Economia e Negócios, e Estudos Internacionais. O programa Schwarzman Scholars cobre todos os custos do mestrado e incluem também passagens áreas para a China, moradia, alimentação, seguro-saúde, um computador pessoal e uma quantia mensal para gastos pessoais. Todos os aprovados deverão morar no campus universitário de Tsinghua.

Bolsas para mulheres em Finanças – em qualquer país ou universidade

Esta bolsa é para quem quer estudar fora – ou não. Ao invés de ser voltada a estudantes de uma determinada instituição ou país, a organização FINCAD promove anualmente o prêmio “Women in Finance”, que visa estimular que mais mulheres busquem oportunidades de estudo de pós-graduação em finanças, seja onde for.

A bolsa de estudos é um prêmio de 10 mil dólares e podem se candidatar a elas mulheres de todas as idades e países que estejam atualmente matriculadas ou cursando um programa de pós-graduação em Finanças (como mestrado ou doutorado). As candidaturas devem ser feitas até 30 de junho através do site.

DAAD oferece bolsas de mestrado em economia na Alemanha

Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para as bolsas de mestrado em economia na Alemanha, apoiadas pelo DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). O curso acontece na HTW Berlin, uma universidade pública de ciências aplicadas, a partir de abril de 2019 e tem duração de 18 meses.

As bolsas oferecidas pelo DAAD cobrem custos de anuidade (que chegam a 2 mil euros), além de auxílio financeiro mensal, com valor de 850 euros, e passagens aéreas.

Para selecionar os estudantes, o programa leva em consideração três critérios básicos: o desempenho acadêmico (com uma média das notas obtidas em cursos anteriores), número de disciplinas cursadas em áreas de economia e a carta de motivação enviada pelo candidato.

DAAD concede bolsas para MBA na Alemanha

Estão abertas até 1 de outubro as bolsas de estudo para MBA na Alemanha, como parte do programa EPOS, criado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD, na sigla em alemão). O EPOS foca cursos de pós-graduação no país que se relacionem ao desenvolvimento sustentável e, nesse caso, a formação oferecida pela Universidade de Leipzig dedica-se às pequenas e médias empresas.

Como requisito estabelecido pelo órgão alemão, estão a necessidade de experiência profissional na área (por um período mínimo de dois anos, após a graduação) e de excelente desempenho acadêmico. Todos os anos, são chamados 25 candidatos para o programa de MBA na Alemanha.

Programa de bolsas mais antigo do mundo seleciona alunos para pós-graduação em Oxford

O programa de bolsas Rhodes está entre os mais prestigiados do mundo. Em sua edição de 2018, selecionará 100 pessoas, sendo que haverá duas vagas específicas para quem vem de regiões não contempladas anteriormente – como é o caso do Brasil. Para se inscrever, é necessário submeter a candidatura até a data limite de 30 de junho.

O apoio financeiro oferecido serve para estudantes aprovados em cursos de pós-graduação da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que podem ter duração de até três anos. O apoio oferecido inclui tuition, auxílio para manutenção no país e oportunidades de networking e workshops.

EXTRA

Bolsas para cursar Ensino Médio no exterior estão com inscrições abertas

O programa do UWC oferece a jovens brasileiros, anualmente, a oportunidade de fazer o ensino médio no exterior. Os United World Colleges (UWC) são colégios internacionais localizados em diversos países, com a missão de promover a paz e a compreensão entre os povos por meio da educação. As inscrições deste ano para os UWC estão abertas até 15 de julho.

Entre os colégios disponíveis, estão instituições de ensino localizadas em países como Canadá, Noruega e Índia. Para o UWC, o candidato ideal deve ter um perfil que se alie ao da organização, voltado a impacto social. Além disso, traços como liderança e responsabilidade são destaque nas seleções, bem como o bom desempenho escolar. Não é obrigatório falar inglês fluentemente.

Alemanha oferece bolsas de estudo para ‘jovens lideranças’

A Fundação Alexander von Humboldt — que promove a cooperação entre acadêmicos do exterior e da Alemanha — está com inscrições abertas para o programa German Chancellor Fellowship, que concede bolsas para um ano de pesquisa na Alemanha. As inscrições vão até o dia 15 de setembro.

O programa busca profissionais do Brasil, China, Índia, Rússia ou Estados Unidos que possuam “notória capacidade de liderança” e já tenham trabalhado em áreas como política, economia, administração, mídia e cultura.

O programa prevê curso intensivo de alemão e doze meses de pesquisa em instituições alemãs. Além disso, os selecionados terão acesso a mentoria e vão integrar a rede de bolsistas da German Chancellor Fellowship, que é composta por mais de 26 mil pessoas.

Deutsche Welle abre vagas de estágio na Alemanha para brasileiros

A publicação alemã Deutsche Welle selecionará quatro jornalistas ou estudantes de jornalismo para um programa de estágio na Alemanha, em 2019. As inscrições estão abertas até 30 de junho e devem ser feitas por e-mail.

Para se inscrever, é necessário enviar o currículo em inglês (ou alemão) e português para o e-mail curriculos@dw.com, com o assunto “Estágio na DW Brasil”. Os selecionados passarão três meses trabalhando na redação brasileira do DW, na cidade de Bonn.