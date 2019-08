Estas profissões vão precisar de 700 mil pessoas qualificadas até 2023

São Paulo – Só na área de informática, o Brasil precisará qualificar 368 mil profissionais de nível superior até 2023, segundo o Mapa do Trabalho Industrial, divulgado hoje pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Ao todo,

De acordo com o estudo, as profissões ligadas a tecnologia estão entre as que mais vão crescer em demanda de qualificação, mas, ao todo, o SENAI prevê que o Brasil vai precisar capacitar 10,5 milhões de trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento até 2023. De nível superior, a demanda

As carreiras citadas pelo levantamento têm em sua formação conhecimentos de base industrial e por isso são oferecidas pelo SENAI, mas esses profissionais podem trabalhar em outros setores da economia.

De nível superior, a área de gestão também deve demandar centenas de milhares de profissionais qualificados segundo o SENAI:

Áreas com maior demanda por formação de nível superior

Áreas Demanda 2019-2023 Informática 368.057 Gestão 254.811 Construção 80.992 Metalmecânica 56.437 Produção 40.283

Em relação às profissões de nível superior com mais demanda, analistas de tecnologia da informação respondem, de longe, pela maior necessidade de qualificação. O Brasil vai precisar de mais de 305 mil pessoas qualificadas nos próximos quatro anos.

Os engenheiros civis e afins aparecem em segundo lugar, com a necessidade de mais 57 mil profissionais qualificados até 2013. Engenheiros de produção, qualidade e segurança também estão entre os mais demandados: