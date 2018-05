Estas empresas são as mais desejadas pelos estudantes de TI no Brasil

São Paulo – O sonho de trabalhar no Google é partilhado por mais de 60% dos 2.069 estudantes de cursos na área de tecnologia da informação no Brasil consultados pela Universum. A pesquisa está publicada no site da consultoria.

A gigante de tecnologia também é a empregadora mais citada pelos estudantes de administração de empresas e a segunda preferida pelos universitários da área de engenharia, conforme rankings publicados com exclusividade pelo Site Exame nesta semana.

Para além dos mimos oferecidos aos funcionários – como, por exemplo, geladeira aberta, sala de jogos e área de lazer no escritório – Daniel Borges, gerente de atração de talentos para a América Latina do Google, atribui a enorme atratividade da empresa às ações geradas a partir das demandas que surgem da própria equipe, durante pesquisas de clima organizacional.

Em entrevista ao Site Exame, por email, o executivo citou algumas das iniciativas tomadas com base nos resultados das consultas aos funcionários: aprimoramento de gestores, do ambiente de trabalho, de processos, de iniciativas de bem-estar e desenvolvimento de carreira .

A Universum também investigou quais são as indústrias que mais atraem os jovens da área de TI, quando o assunto é trabalho. Setores se software, hardware e os bancos são os três setores preferidos. Confira a tabela:

Indústria Percentual de estudantes que escolheram Software,serviços informática e multimídia 80,6 Tecnologia de hardware e equipamento 29,1 Bancos 17,5 Aeroespacial e defesa 15,4 Telecomunicações e redes 12,2 Consultoria de gestão de estratégia 7,2 Setor público e de agências governamentais 7,2 Mídia e publicidade 4,3 Engenharia industrial e manufatura 3,8 Serviços financeiros 3,8 Logística (inclui setor naval) 3,7 Automotiva 2,7 Energia 2,1 Contabilidade e auditoria 1,4 Construção civil e engenharia 0,3

André Siqueira, VP de Américas e head da América Latina da Universum, destaca o crescimento da atratividade de bancos como o Itaú e o Santander para os estudantes de TI. “Em 2015, o Itaú era a 20ª empresa da lista de empregadores mais atrativos. Neste ano está em 15º. O Santander era 38º em 2015 e hoje é o 23º empregador mais citado pelos estudantes de TI.

Na área financeira, um dos destaques dos rankings deste ano é o Nubank que passou entrou para o top 10: de 13º em 2017 passou para o 8º lugar. Mais 15% dos estudantes de TI citaram a fintech como empregadora ideal.

Confira a lista completa com as 50 empresas dos sonhos: