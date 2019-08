Estas 5 palavras em inglês causam muitas dúvidas. Veja como não errar mais

Faz alguns dias nós conversamos um pouco sobre os countable and uncountable nouns, ou substantivos contáveis e não-contáveis. Se você não leu o artigo de dicas de inglês, clique aqui para acompanhar.

Mas uma dúvida que costuma surgir com frequência quando falamos desse tema é como usar aquelas palavras que sempre aparecem com o substantivo e que expressam quantidade. Sim, estou falando de much, many, little, few, a lot, etc.

Se você também tem esta dúvida, veja as dicas abaixo para não se confundir!

MUCH x MANY

Os dois são usados para expressar uma grande quantidade, mas cuidado com a diferença: much sempre será usado com os uncountable nouns (substantivos não-contáveis), enquanto many será usado com os countable nouns. Quer uma dica para não esquecer mais? Lembre-se que much tem o mesmo “U” de uncountable.

– How much coffee would you like?

– We don’t have much information to proceed.

– I’m trying to avoid eating much sugar.

– How much is this coat? (Neste caso, embora não tenha um substantivo na frase, fica subentendido que estamos falando de dinheiro)

– There are many satisfied employees in this company.

– They won’t ask you many questions.

– We don’t need many bottles of water.

LITTLE x FEW

Agora estamos falando de pouca quantidade, mas, neste caso, lembre-se que little será usado com os uncountable nouns e few com countable nouns. Também podemos usar as expressões “a little” e “a few”, e será igual no português, ou seja, “um pouco”.

– I like little sugar in my coffee.

– We got a little help to do this.

– She carries little luggage when she travels.

– Just a few clients have requested assistance.

– I bought a few chocolate bars for us.

– Few people are interested in this book.

A LOT

Boa notícia: na dúvida, use a expressão “a lot” para expressar uma grande quantidade, pois ela pode ser usada para substituir tanto many quanto much. Lembre-se apenas de usar a preposição “of” se houver um substantivo depois.

– We don’t have a lot of questions.

– Lots of people are taking online courses.

– I don’t drink a lot of coffee in the morning.

– He doesn’t have a lot of money left.

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.