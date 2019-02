Estas 32 empresas têm vagas para estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Magnesita – estágio

Há oportunidades de estágio superior e técnico. Para o superior, podem se candidatar estudantes a partir do 4º período, com previsão de formatura até julho de 2019 nos cursos de administração, psicologia, engenharias, economia, ciências contábeis, finanças, serviço social, ciência da computação, comércio exterior, comunicação social, geologia, publicidade e propaganda, química, relações internacionais, relações públicas, sistema de informação, direito, ciências atuariais, matemática, pedagogia e controladoria. As oportunidades são as cidades de Contagem (MG), Brumado (BA), Barra Mansa/Volta Redonda (RJ), São Paulo (SP). Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. O estágio começa em julho.

Para o estágio técnico, as oportunidades são para que vai concluir o curso técnico até 2018 nas áreas de automação, administração, contabilidade, eletrônica, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrotécnica, elétrica, informática, logística, mecânica, metalurgia, mineração, meio ambiente, química e segurança do trabalho.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo VAGAS.com

SoftExpert – estágio

Oportunidades são na área de desenvolvimento de sistemas para web e são 10 vagas em Joinville (SC). Os candidatos devem estar cursando o 3º semestre, ou superior, de cursos de graduação na área de tecnologia da informação.

Salário: bolsa-auxílio, vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, convênios farmácia, livraria e odontológico.

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site da SoftExpert

Holding Clube – trainee

Há 6 oportunidades para quem se formou entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016, ou esta cursando último ano em 2017 nos cursos de administração de empresas, economia, marketing, publicidade e propaganda, jornalismo e arquitetura. Inglês avançado é um requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo VAGAS.com

Le biscuit – trainee

As vagas são para trabalhar em Salvador (BA) para quem tem graduação entre junho de 2015 e dezembro de 2016. Inglês a partir do nível intermediário, bons conhecimentos do Pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de março pelo site da Cia de Talentos

Ipsos – estágio

Há vagas para estudantes com formação prevista para o período entre julho de 2018 e julho de 2019. Os cursos elegíveis são administração, comunicação, ciências sociais, ciências contábeis, publicidade e propaganda, marketing, economia, relações internacionais, relações públicas, estatística, engenharia e psicologia. Inglês avançado é obrigatório.



Salário: não informado

Inscrições: até 5 de março pelo site da Vereda RH

Captalys – trainee

A primeira companhia de Specialty Finance do Brasil tem vagas para trainee em São Paulo. Podem se candidatar universitários com conclusão da graduação entre dezembro de 2014 e dezembro de 2017 nos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, matemática, engenharias e cursos de ciências exatas e de tecnologia. Inglês fluente e bons conhecimentos em Excel, Word e Power Point são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de março pelo site da Cia de Talentos.

Grupo Protege – trainee

Há vagas para a cidade de São Paulo nas seguintes áreas: administrativa, comercial e filiais/operações. Para participar, é preciso ter graduação entre dezembro de 2012 e dezembro de 2016 nos cursos de administração, economia, logística e gestão de segurança privada. Inglês e espanhol são considerados diferenciais.Dominar o pacote Office é imprescindível, além de total disponibilidade para viagens e para residência em outras cidades.

Salário: 4.336,98 reais

Inscrições: até 8 de março pelo site da Page Talent

CCP (Cyrela Commercial Properties) – trainee

As oportunidades são para formados entre 2014 e 2016 em cursos de administração de empresas, ciências econômicas, contabilidade e engenharias. Candidatos devem ter conhecimentos avançados de Excel e de inglês e interesse em atuar nas áreas de shoppings centers, galpões logísticos, empreendimentos corporativos, gestão e controladoria. Selecionados vão trabalhar em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de março pelo site Jobs Hunter

PwC – trainee

O programa “Nova Geração PwC” recruta estudantes a partir do 2º ano (3º semestre) ou profissionais com até dois anos de formação. São mais de 400 vagas para candidatos de áreas como administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia, direito, estatística, engenharia e relações internacionais, entre outras. As oportunidades são para Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Maringá, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Salvador, Sorocaba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de março pelo site da Cia de Talentos

Locaweb – trainee

As vagas são para quem tem formação superior concluída entre julho de 2015 e julho de 2017, com domínio do inglês oral e escrito. As áreas de atuação disponíveis são marketing, jurídico, comercial, administrativo/financeiro, produto, recursos humanos e tecnologia.



Salário: não informado

Inscrições: até 27 de março pelo site do programa

White Martins – estágio

Há 40 vagas abertas para as unidades da empresa nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul. Os cursos mirados são engenharia (mecânica, química e produção), administração, economia, ciências contábeis e direito. Para se candidatar às vagas, os estudantes devem ter formatura prevista para dezembro de 2018 ou julho de 2019, além de conhecimentos em inglês e informática.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de março pelo site da empresa

Grupo Protege – trainee

O programa terá duração de 15 meses.Podem se candidatar formados entre dezembro de 2012 e dezembro de 2016 nos cursos de administração, economia, logística e gestão de segurança privada. É preciso ter disponibilidade para viagens, trabalhar e fixar residência em outras cidades. Domínio do pacote Office é imprescindível. Inglês e espanhol são diferenciais.

Salário: 4.336,98 reais

Inscrições: até 31 de março pelo site da Page Talent

BDO – trainee

São 150 vagas abertas em todo o Brasil para trainees das áreas de auditoria contábil, consultoria tributária e consultoria trabalhista. As vagas são direcionadas a estudantes ou recém-formados em ciências contábeis, administração, direito, economia e cursos relacionados, com disponibilidade para atuar em período integral.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de março pelo site da BDO

Sistema Ari de Sá (SAS) – trainee

O programa é voltado a estudantes universitários no último ano de graduação ou a profissionais formados há, no máximo, dois anos. Os cursos de interesse são administração, engenharias, psicologia, ciências contábeis, comunicação social, economia, pedagogia ou demais cursos de licenciatura, tecnologia, gestão e negócios. O programa começará em julho, com jornada de 44 horas semanais em São Paulo (SP) ou em Fortaleza (CE).

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de abril pelo site Portal SAS

EY – trainee

São 700 vagas. O programa é destinado a estudantes universitários e recém-formados (até dois anos) de ciências contábeis (a partir do segundo ano), administração de empresas, ciências atuarias, direito, economia, engenharia, estatística, física, cursos de TI, matemática e relações internacionais (a partir do penúltimo ano de graduação). Nível intermediário de inglês é desejável.

As vagas disponíveis são nas áreas de auditoria, consultoria, impostos e transações corporativas, o programa oferece 30 oportunidades em Belo Horizonte (MG), 10 em Blumenau (SC), 10 em Brasília (DF), 45 em Campinas (SP), 40 em Curitiba (PR), 15 em Fortaleza (CE), 15 em Goiânia (GO), 35 em Porto Alegre (RS), 15 em Recife (PE), 150 em Rio de Janeiro (RJ), 15 em Salvador (BA) e 320 vagas em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até outubro pelo site do programa

Unicasa –trainee

Os candidatos devem ter graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de administração, publicidade, engenharia, economia, marketing, relações internacionais e comércio exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do Brasil. O programa acontece durante três meses em Bento Gonçalves, sede da empresa.

Salário: 3 mil reais, plano de saúde, programa de auxílio educação, ajuda de custo para despesas (alimentação, hospedagem, locomoção), moradia e transporte.

Inscrições: pelo site de trainees. O prazo não foi informado. Uma vez encerradas as inscrições, a Unicasa informa que mantém aberto o cadastro de currículos via site – os novos currículos inseridos após o período de inscrições entram em um banco de dados.

P&G – estágio

As oportunidades são para graduados entre julho de 2018 e dezembro de 2018 com inglês avançado ou fluente. Estudantes de todas as graduações podem participar. As vagas são para São Paulo nas áreas de: compras; comunicação; engenharia; finanças; inteligência de mercado; jurídico; logística; manufatura; marketing; pesquisa e desenvolvimento; recursos humanos; tecnologia da informação; vendas.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da P&G. O prazo não foi informado.

Liberty Seguros – estágio

A empresa oferece vagas para estudantes de ciências atuariais, ciência da computação, engenharia da computação e análise de sistemas. É preciso ter inglês avançado, bons conhecimentos do pacote Office e conclusão da graduação prevista para dezembro de 2018.



Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Monsanto – estágio

Há oportunidades para São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Itaí (SP), Cachoreira Dourada (MG). Dependendo da área de formação, o selecionado vai trabalhar em uma localidade. Confira a lista no site da Cia de Talentos. É preciso ter inglês a partir de avançado e domínio intermediário do Pacote Office, além de disponibilidade para estágio entre 20 e 30 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

JLT – estágio

A empresa busca estudantes dos cursos de administração, economia, ciências atuariais, direito, relações internacionais, engenharia, contabilidade e psicologia. As áreas disponíveis são backoffice, internacional, comercial e técnica. É preciso ter previsão de formatura para dezembro de 2018 e inglês fluente. As vagas são para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Raízen – estágio

Há vagas para estudantes que estão no penúltimo ou no último ano de faculdade, isto é, que vão se formar até no máximo dezembro de 2018. É preciso ter inglês a partir do nível intermediário. Os cursos aceitos são engenharia (todas), agronomia, química, administração, ciências contábeis, entre outros. A lista completa de formações acadêmicas elegíveis, com suas respectivas localidades, está neste link.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Votorantim- estágio

As oportunidades são para a área administrativa de sustentabilidade e o inínio é imediato, o que significa que a oportunidade aberta pode não durar muito tempo. Podem se candidatar estudar dos cursos de administração de empresas, ciências contábeis ou ciências econômicas com conclusão do curso para o período entre julho de 2018 a dezembro de 2018. Conhecimento intermediário do Pacote Office é disponibilidade para trabalhar entre 9h e 16h são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Walmart – estágio

Há vagas para estudantes de administração, ciências da computação (cursos correlatos), ciências econômicas, estatística, engenharias (todas as modalidades), direito, matemática, marketing, relações internacionais, psicologia, publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas. É preciso concluir o curso entre julho e dezembro de 2018, além de ter disponibilidade para estagiar em Alphaville. Conhecimentos de inglês e pacote Office também estão entre os requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Deloitte – trainee

As vagas são para universitários a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados nos seguintes cursos: administração de empresas, ciências atuariais, ciências contábeis, comércio exterior, direito, economia, estatística, engenharia, matemática, física, relações internacionais, psicologia, gestão de recursos humanos e TI. É preciso ter nível básico de inglês para a área de outsourcing e conhecimento intermediário para as demais áreas.

Salário: não informado

Inscrições: pelo VAGAS.com. O prazo não foi informado.

SAP – trainee

Há vagas para graduados em cursos ligados a engenharia, finanças, software e tecnologia. É preferencial que o candidato tenha se formado nos últimos três anos. É obrigatório ser brasileiro ou possuir residência permanente no Brasil, além de morar em São Paulo. A empresa não trabalha com realocação ou mudança para outra cidade. Todos os candidatos devem estar atualmente desempregados. É preciso dominar inglês e pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Goodyear – estágio

Podem se candidatar estudantes dos cursos administração, administração com ênfase em comércio exterior, análise de sistemas, ciências contábeis, ciência da computação, direito, economia, direito, engenharia ambiental, engenharia da computação, engenharia de automação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia química, marketing, matemática, psicologia, publicidade e propaganda, psicologia, relações públicas, secretariado, serviço social, sistema da informação, tecnologia da informação. A conclusão da graduação deve estar prevista para o período entre julho e dezembro de 2018. As oportunidades são para Americana (SP) ou Santa Bárbara d’Oeste (SP) e São Paulo (SP). O Programa de Estágio da Goodyear tem duas entradas por ano, nos meses de janeiro e julho.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Viva Talentos

Sodexo – estágio

A empresa seleciona universitários de São Paulo (capital e região metropolitana) cursando as seguintes graduações: administração, economia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, marketing, jornalismo, comunicação social e design. Os estágios começam sempre no início de cada semestre.

Salário: 1.801,77 reais

Inscrições: o ano todo pelo site do VAGAS.com

Mondelez – estágio

As oportunidades são para quem tem formatura prevista entre julho de 2018 e dezembro de 2018. Segundo a empresa, quase 70% das posições efetivas de entrada foram preenchidas por meio da efetivação de estagiários em 2015.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Mondelez. Os candidatos devem buscar por “Intern” ou “Estagiário”.

Nestlé – estágio

Podem se candidatar estudantes cursando nível superior em qualquer curso de graduação com formação prevista para o período entre junho de 2018 e dezembro de 2018. Bons conhecimentos do pacote Office (Word, Office e PowerPoint), além de residir ou estudar em até 100 km de distância do local de estágio é um requisito. A empresa também pede que haja disponibilidade para início imediato.



Salário: não informado

Inscrição: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Pinheiro Neto – estágio

Podem se candidatar estudantes de todos os anos da graduação em Direito. Inglês avançado ou fluente é desejável. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Gemalto – estágio

O programa de estágio é destinado a universitários de antepenúltimo, penúltimo e último ano de graduação dos seguintes cursos: administração, ciências da computação, comércio exterior, economia, engenharia da computação, engenharia elétrica, sistema da informação, marketing, psicologia, recursos humanos, relações internacionais e relações públicas. O programa tem duração de até dois anos e carga horária flexível entre 20 e 40 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Gemalto

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga