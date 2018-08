Estagiária é demitida da Nasa após xingar conselheiro no Twitter

Uma estudante identificada como Naomi perdeu um estágio na Nasa após menos de um dia de trabalho por conta de um tuíte no qual comemorava a conquista profissional.

Ela escreveu na postagem: “calem a m*** da boca. Eu fui aceita em uma vaga de estágio na Nasa”. No entanto, ela não esperava que o engenheiro Homer Hickam, escritor de Rocket Boys e conselheiro nacional da empresa, fosse repreender seu palavreado na rede social.

Naomi não sabia sobre a influência dele e retrucou: “chupe meu p*** e minhas bolas. Estou trabalhando na Nasa”. Não demorou muito tempo e ela foi demitida por justa causa sem que Hickam soubesse.

Devido à popularidade de Hickam, o episódio recebeu uma série de comentários na rede social. “Por que alguém tem que ser importante para tratar Homer com todo esse respeito? O poder é tudo que ele respeita?”, indagou um usuário. “Não foi culpa dela ter perdido o emprego. Não seja tão careta”, disse outro.

Hickam se posicionou sobre o caso em seu blog, mas apagou o texto pouco depois. Em seu perfil no Twitter, o link para a página permaneceu disponível por cerca de um dia, até que também fosse deletado.

De acordo com o jornal americano The News & Observer, o engenheiro informou no texto que a jovem e ele conversaram e se desculparam.

“Depois de falar com ela, tenho certeza de que ela merece uma vaga na indústria aeroespacial e estou fazendo tudo o que posso para garantir uma posição que seja melhor do que a que ela perdeu”, escreveu. “Eu também conversei com as pessoas que tiveram a ver com o estágio dela e fiquei certo de que não haverá nenhum prejuízo ao seu currículo”, completou.

Naomi fechou seu perfil no Twitter e trocou sua foto de perfil.