Estado nos EUA quer atrair pessoas pagando US$10 mil a quem for morar lá

São Paulo – O estado de Vermont, um dos menos populosos dos Estados Unidos, criou um plano de incentivo para profissionais de trabalho remoto que quiserem se mudar para lá.

Os novos residentes que trabalhem a distância para empresas de outros estados do país vão receber uma ajuda de custo de 10 mil dólares (por volta de 38 mil reais) por meio desse programa.

O incentivo é para quem se mudar a partir de janeiro de 2019 e será dividido em duas vezes: 5 mil dólares por ano (cerca de 19 mil reais).

Teletrabalho – em home office ou em espaços compartilhados, os chamados coworkings – em tempo integral para empresas sediadas em outros estados dos Estados Unidos é o principal requisito.

Estadunidenses, brasileiros e demais estrangeiros que já trabalhem para empresas de outros estados dos EUA e que não tenham domicílio registrado em Vermont podem se candidatar a receber o dinheiro até o dia 1 outubro deste ano.

Os detalhes estão no edital da iniciativa, lançada em maio. Vale lembrar que o inverno é rigoroso e registra temperaturas negativas em Vermont, que fica na fronteira com a província de Quebec, no Canadá. O site Think Vermont também traz informações sobre como é morar e trabalhar por lá.