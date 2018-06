Esta profissão do futuro vai mudar a forma como lidamos com a morte

“Embalsamador” da vida online e de dados digitais. Esta pode ser uma das profissões do futuro, ao menos de acordo com a revista publicada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a “Technology Review”.

O artigo revela que a “profissão” já existe e foi “inventada” por Anette Admaska, quando sua mãe morreu e ela não tinha acesso às suas redes sociais, contas de banco e outros serviços que solicitam uma senha.

Com isso, Adamska teve a ideia de criar o “Back Up Your Life“, que tem como objetivo “preparar” as pessoas digitalmente para o dia de sua morte.

Ao conversar com os clientes, ela consegue identificar o que eles querem que seja compartilhado ou armazenado com outras pessoas, mas também como fazer com que os familiares e amigos tenham acesso às suas contas pessoais.

“Não há nada que possa reduzir o luto, porém algumas situações podem piorá-lo”, explicou. “Você gostaria que seu ente querido recebesse uma mensagem de aniversário depois de sua morte?”, questionou.

Apesar de o projeto ser direcionado a pessoas em idade avançada, os que mais o procuram têm entre 30 e 40 anos.