Atendendo empresas tão diversas como Bradesco, Arezzo e DPaschoal, a Keyrus, multinacional francesa de tecnologia, emprega 3 600 funcionários espalhados por 20 escritórios ao redor do mundo.

Responsável por desenvolver sistemas corporativos, a companhia está no Brasil há duas décadas e conta com 580 empregados no país ­— mais da metade trabalha em um coworking na capital paulista.

Atualmente, a operação brasileira, que cresce 40% ao ano, é uma das mais importantes da multinacional, ao lado de França, Bélgica e Reino Unido. Por causa do crescimento fora da curva, a empresa pretende contratar mais 250 pessoas até o final de 2019.

