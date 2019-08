Ter esta habilidade pode determinar o sucesso da sua carreira

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Você sabe qual é a diferença entre uma carreira de sucesso e uma vida profissional padrão? Muitos ainda acreditam que a dedicação é o fator que que faz a diferença. Será?

Há milhares de profissionais que dedicam suas vidas há anos em uma empresa e não conseguem alavancar suas carreiras, então, qual é o segredo da realização?

Você já ouviu falar do Mindfulness? Esta técnica de meditação tem conquistado o mercado de trabalho, pois comprovadamente eleva a produtividade dos funcionários.

Mindfulness é traduzido como ‘Atenção Plena’ ou ‘Consciência Plena’. Logo, ele convida os participantes a meditaram focando no momento presente, seja prestando atenção em um objeto, parte do corpo ou na própria respiração por um certo período de tempo.

Uma pesquisa da Universidade de Lyon, na França, revelou que passamos 70% do nosso tempo pensando no passado e 25% pensando e ansiando pelo futuro. Ou seja, apenas 5% do nosso tempo é usado para estar presente – Como esse comportamento afeta a sua carreira?

Acontece que a todo o instante você perde o foco e se distrai. O Mindfulness, além oferecer silêncio mental, treina o cérebro para aprender a prestar atenção novamente. E é o foco o responsável por definir se você vai ser apenas mais um funcionário em meio a tantos, ou um profissional de destaque.

Minha jornada, de recepcionista de uma clinica médica à empreendedora, caminhou entre conquistas e escorregões, mas mesmo nos momentos de dúvidas e desafios pessoais, eu mantive a atenção, eu sabia onde queria chegar – e principalmente, foquei em construir esse caminho. E eu não sou nenhuma super-heroína, com poderes distantes do que você tem dentro de si, a única coisa que você precisa é parar de se distrair.

Afinal, como construir hábitos de foco?

Treino! Você não nasceu andando, você descobriu pouco a pouco como se apoiar nos objetos, como usar sua coluna, as pernas e então, os primeiros passos! Após alguns, muitos, tombos você estava lá, correndo pela casa.

Hoje, esse artigo chega como um convite para uma mudança de postura. Te convido a focar na sua carreira de modo consciente.

Após chegar do trabalho, foque e coloque no papel: Quais são os meus objetivos? Qual é o meu propósito? Como posso usar os meus talentos à favor da minha vida pessoal e da minha carreira? O que vou fazer a partir de agora para construir caminhos reais em direção aos meus objetivos?

Que cursos preciso fazer? Que talentos preciso desenvolver? Eu preciso de mentoria, um consultor de carreira ou de psicoterapia para me ajudar nesse caminho? Analise, investigue, questione, faça e refaça essa lista quantas vezes sentir ser necessário, mas hoje, foque em terminar ela e crie um plano de ação. O que, como e quando colocar em prática.

Mas não se esqueça, para sustentar tudo isso é essencial que você também liste tudo que você acredita roubar o seu foco. Celular? Webséries? Discussões sobre temas irrelevantes? Procrastinação? Medo? O que te faz esquecer que você merece ser um profissional de sucesso? Como melhorar nesses aspectos?

Organize suas horas de lazer na semana para momentos de ócio criativo, esse tempo é muito importante, principalmente para estar com a família e amigos. Mas também separe momentos para investir na sua lista e lembre-se de criar metas reais, para não se frustrar e se distrair novamente.

Diariamente leia sua lista antes de ir para o trabalho, leia ao voltar do almoço e ao chegar em casa. Treine o seu cérebro para focar na sua trajetória profissional e faça por merecer! Tenho certeza que você é capaz.

Boa jornada.