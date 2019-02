Esta ferramenta gratuita vale por uma aula de inglês

1/8 (Thinkstock)

São Paulo – Dominar a língua inglesa pode significar um salário até 61% maior no fim do mês, segundo pesquisa divulgada pela Catho realizada com 900 mil pessoas em mais de 4 mil cidades brasileiras. O levantamento mostra médias salariais para profissionais de diferentes níveis hierárquicos com conhecimentos que vão do básico ao avançado tanto em inglês quanto em espanhol. Confira, nas fotos, os valores e os percentuais de pessoas que têm inglês ou espanhol básico, intermediário e avançado.