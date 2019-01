Está faltando criatividade? Estas dicas podem ajudar

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Qualquer bom profissional busca ter sucesso na carreira. Isso pode significar trabalhando numa determinada empresa, ocupar uma posição específica ou até criando o seu próprio negócio. O caminho para a evolução no ambiente corporativo vai sempre depender de diversas variáveis, mas é preciso definir os objetivos e treinar o pensamento criativo para que a inovação aconteça.

Nem todo mundo é inovador no trabalho, mas uma dica importante é investir em conhecimento e aprendizado, estar em constante movimento, gerando valor para a empresa e adquirindo competências essenciais para a evolução pessoal na carreira. Portanto, inovar está intimamente ligado no “pensar fora da caixa”, pois a pessoa inovadora busca conhecer assuntos de diversas áreas, de diversos segmentos e estar “antenado” as novas tendências.

E qual empresa não está de olho em profissionais criativos e inovadores? Todas! Pessoas desse tipo geralmente são proativas, colaboram com a equipe, são positivas e sempre focam em formas de se resolver uma questão sem examinar o grau de dificuldade que ela apresenta, pois buscam soluções para contribuir com os processos de trabalho e com os resultados do negócio.

A boa notícia é que a criatividade pode ser trabalhada e adquirida. Vou dar algumas dicas fáceis de ser cultivadas e desenvolvidas:

Sonhe: projete ideias que futuramente poderão se tornar realidade. Crie o hábito de visualizar, projetar seus sonhos e metas. A partir de então, passe a lutar por eles. Deseja evoluir na carreira? Então dê o primeiro passo e mãos à obra!

Sinta: amplie a sensibilidade para perceber os acontecimentos em sua volta. Esteja atento aos mínimos detalhes e procure tomar as atitudes corretas. Passe a ouvir mais e a filtrar as informações. Com isso, você aumenta a sua percepção de identificar falhas e resolver conflitos que estão se iniciando, evitando prejuízos futuros.

Arrisque e faça acontecer: não basta apenas sonhar. Acredite em si mesmo e tenha a convicção que é capaz. É com atitudes ousadas que alcançamos resultados incríveis. Invista em novas habilidades e busque constantemente a criatividade no trabalho!

Transforme: para ser inovador é necessário ser diferente, ousado, fugir do comum. Para isso, é fundamental ser líder de si mesmo, buscar o autoconhecimento e ter disciplina. Defina metas e persista, sendo um agente de transformação dentro e fora da organização. Pense fora da caixa e experimente o quão motivador é ser uma pessoa inovadora!

É importante ter em mente: gerencie o presente, esqueça o passado e crie o futuro. Se necessário for, abandone práticas, hábitos, atividades e atitudes que não deram certo ou que precisam ser revistas. Estar aberto ao aprendizado é estar disposto a viver novas experimentações e evoluir na carreira! O desafio é descobrir quais são as ideias nas quais vale a pena apostar, que podem alavancar sua trajetória profissional! Aí é com você, certo?