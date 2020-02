Esta empresa vai abrir mais de 12 mil vagas em 2020 – e 400 só no Brasil

São Paulo – O grupo Bureau Veritas, empresa francesa de inspeção e certificação, planeja contratar em 2020 mais de 12 mil profissionais em seus escritórios em todo o mundo. E o Brasil terá o maior volume de contratações da América Latina: serão 400 novas vagas.

No país, as vagas estarão distribuídas em várias regiões e em diversos setores, de acordo com os clientes da empresa. As oportunidades serão principalmente para pessoas formadas em engenharia, inspetores, auditores, técnicos de laboratórios e profissionais da área de negócios.

“Sempre falamos que não temos produtos, mas pessoas. A mão de obra é nosso carro-chefe e ter boas pessoas é essencial. Teremos vagas por todo o Brasil, onde nossos clientes estão”, comenta Elisete Rizzo, diretora de Recursos Humanos do Bureau Veritas.

Para a diretora, é essencial que os candidatos tenham compatibilidade com a cultura da empresa, especialmente com os valores de humildade, ambição, abertura e inclusão. Com a diversidade geográfica dos clientes e a responsabilidade do trabalho de auditoria, essas são as características mais procuradas entre os profissionais.

Refletindo o valor de inclusão, a empresa se esforçou para tornar sua liderança mais feminina, quebrando estereótipos de gênero em áreas majoritariamente masculinas. Em 2019, alcançaram a meta de 30% de mulheres em cargos de liderança.

“Queremos fazer a diferença, então entendemos que precisávamos refletir melhor a sociedade, a começar com os cargos mais altos. Contratamos nossa CFO e a diretora de Compliance. Esta trabalha em modelo diferente de home office para cuidar da sua filha”, fala a diretora.

Para conferir as vagas conforme forem abertas e se candidatar, os interessados podem acessar o site da empresa.