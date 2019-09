Esta empresa soube conquistar seus jovens funcionários com games e bolsas

Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Palhoça (SC) – Para conquistar jovens talentos, a Flex Gestão de Relacionamentos optou por uma comunicação prática e objetiva, no estilo dos nativos digitais. E, como 64% da equipe pertence às gerações Y e Z, a empresa também recorre à agilidade para dialogar com esses inquietos — daí o uso de games em treinamentos.

A Flex também criou o X Lab, grupo de cerca de 60 pessoas de diferentes setores e backgrounds, focado em melhoria de processos, aumento de produtividade e relacionamento com o cliente.

As melhores ideias podem ser colocadas em prática por seus criadores. Como a companhia possui diversos turnos de trabalho, o horário é flexível, e os estudantes conseguem conciliar a rotina profissional com os estudos e a vida pessoal.

O ambiente preconiza o respeito às diferenças, sem tratar como tabus a identidade de gênero e a orientação sexual. “As diferenças são acolhidas”, afirma um jovem.

A Flex oferece ainda possibilidade de crescimento e ambiente colaborativo, além de contratar gestantes e pessoas sem experiência. Em resumo, a companhia tenta fazer a diferença na vida de trabalhadores, clientes, sociedade e demais stakeholders. “A Flex é um mar de oportunidades para navegar”, diz um jovem. | flexcontact.com.br

PONTOS POSITIVOS

O cuidado com os funcionários é um dos diferenciais da Flex, que concede bolsas de estudo de até 100%, folga de aniversário, ônibus fretado para transporte dos funcionários e horário flexível.

PONTOS A MELHORAR

A Comunicação interna poderia receber mais atenção, uma vez que muitos setores não permitem o uso de smartphones durante a jornada de trabalho, a fim de manter a confidencialidade de informações de clientes.

