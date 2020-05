Esta empresa quer contratar 380 profissionais remotamente até 1º de junho

Mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus, a Digisystem, empresa fornecedora de soluções de tecnologia e transformação digital, está contratando 380 profissionais.

E eles têm pressa: querem que as contratações sejam concluídas remotamente até o dia 1º de junho.

As oportunidades são para a área de tecnologia nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Atualmente, 90% da empresa está trabalhando no modelo de home office.

A maior parte das vagas é para analistas de suporte, com 160 vagas de diferentes níveis de experiência. Os interessados podem se candidatar pelo site.

A Digisystem também aderiu ao movimento “Não Demita”, criado pela Ânima Educação, reforçando seu comprometimento para manter o emprego dos 700 funcionários da equipe.

“Muito antes da pandemia e das estratégias, estão os nossos valores corporativos. Dentre eles, o que temos de mais relevante é a valorização das pessoas e do conhecimento, base fundamental do nosso negócio e nosso diferencial de mercado”, esclarece o CEO da Digisystem, Marcos Antônio Perez.