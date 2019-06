Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Jandira (SP) – Fundada em 1937, na ocasião da reforma do Viaduto do Chá, em São Paulo, a Weber segue crescendo e abrindo novas fábricas apesar da crise econômica, que afetou seriamente o setor de construção civil no país.

A fim de preparar a companhia para os próximos 80 anos, o grupo Saint-Gobain, do qual ela faz parte, vem investindo para se tornar mais digital.

Em 2017, seguindo esse caminho, a empresa redefiniu as cinco competências esperadas dos empregados, incluindo pontos como agilidade e espírito empreendedor. E com base nesse novo perfil a empresa treinou a liderança para lidar com questões geracionais e investiu em redes sociais para fortalecer a comunicação com os mais jovens.

Aliás, a valorização desse público na companhia é alta. E começa ainda com os estagiários, com taxa de efetivação de 70%. O programa de trainee, com duração de um ano, também é destaque.

Além de receberem mais de 250 horas de treinamento, com temas que incluem design thinking e técnicas de projeto, ao final do programa os jovens talentos são incluídos na avaliação de sucessão da companhia e podem assumir posição de liderança. O horário flexível está disponível para os funcionários da fábrica em Jandira. quartzolit.weber.com.br



PONTOS POSITIVOS

As oportunidades de crescimento e a credibilidade da companhia são destaques para os mais jovens. A folga de aniversário e o espaço We Care, que conta com área de descanso e salão de jogos, também agradam.

PONTOS A MELHORAR

Os jovens reclamam da falta de automação de alguns processos e da limitação na concessão do auxílio educacional. A oferta de auxílio-combustível e o aumento do vale-refeição são outras demandas.