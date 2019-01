Colatina (ES) – Os jovens veem o São Bernardo Apart Hospital como um lugar de oportunidades. “Fui contratada no auge da crise. Acredito que a empresa tenha feito seu dever de casa nos anos anteriores e agora possa até investir”, diz uma funcionária, integrante de um grupo composto, em sua maioria, de pessoas que foram menores aprendizes ou estagiárias na empresa.

Se não houver vaga para aproveitar o profissional ao final do estágio ou do programa de menor aprendiz, a companhia realiza entrevista de desligamento, independentemente do cargo ocupado.

Além disso, todos são submetidos a avaliações de desempenho anuais, quando a área de recursos humanos pergunta quais os objetivos profissionais de cada um, a fim de traçar programas de desenvolvimento individualizados.

De acordo com os gestores, em 2018 será implantado o modelo de avaliação 360 graus, permitindo aos jovens expressar formalmente como eles encaram a gestão de pessoas no São Bernardo Apart Hospital.

Embora as folgas para quem está estudando dependam de uma negociação direta com o superior imediato, os jovens dizem não encontrar nenhuma dificuldade para conciliar estudo e trabalho, ressaltando que as horas liberadas não são descontadas. saobernardoaparthospital.com.br

PONTOS POSITIVOS

Os investimentos da empresa mantêm o clima otimista, apesar da crise. Os jovens destacam a inauguração de leitos de UTI e de um salão de beleza, a reforma da recepção do centro cirúrgico e da cafeteria.

PONTOS A MELHORAR

Não há um programa de desenvolvimento específico para os jovens, assim como não há um modelo de carreira acelerada para os que são considerados talentos. As práticas de gestão de pessoas são iguais para todos.